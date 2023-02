”Kiurun piikki” ei saa kansaa liikkeelle: Neljännen koronarokotteen on hakenut yksityiseltä 5 000 suomalaista

Terveiden työikäisten tehosterokotukset eli neljäs rokotekierros ei ole aiheuttanut suurta ryntäystä. Rokotukset aloitettiin yksityisessä työterveydenhoidossa kolmisen viikkoa sitten.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi, että rokotteita on toimitettu terveysyrityksille 20 000, ja niistä on pistetty tähän mennessä 5 000. Rokotuksia antavat esimerkiksi Terveystalo, Mehiläinen, Aava ja Pihlajalinna. Hidas rokotustahti ei ole Kontiolle yllätys.

– Tiedettiin, että esimerkiksi Tanskassa halukkuus ottaa rokotteita on ollut kansallisten suositusten ohi aika vähäistä, ja nyt näyttää, että näin käy myös Suomessa. Tanskassa rokotteen saa apteekista, ja siellä niitä on mennyt muutamia tuhansia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei suosittele neljättä rokotekierrosta terveille työikäisille. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on kuitenkin halunnut jakaa tehosterokotuksen kaikille halukkaille. Neljäs rokote onkin saanut lisänimen ”Kiurun piikki”.

Varianttirokotteita jää kaksi miljoonaa

Rokotteet maksetaan valtion pussista. Rokote on ilmainen, mutta rokottaminen maksaa. Kontio muistuttaa, että yritysten ei kannata hankkia valtavia määriä rokotteita, koska niitä ei voi käyttää loputtomiin.

- Kun rokotteet on otettu pakasteesta, niissä on kymmenen viikon käyttöaika. Siis vain tarpeeseen eikä ylenmäärin, koska suurimmalle osalle pysytään toimittamaan rokotteita joka viikko lisää, Kontio sanoo.

THL suosittelee neljättä annosta 60–65-vuotiaille. Sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi. 65 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville suositellaan yhtä varianttirokoteannosta. Varianttirokotteita saa yhä maksutta hyvinvointialueilta.

- Yli 65-vuotiaita ja riskiryhmiä on Suomessa kaksi miljoonaa ja varianttiannoksia on otettu vain 850 000. Varianttirokotteet vanhenevat kuitenkin vasta tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Todennäköisesti niitä on jäämässä noin kaksi miljoonaa, Kontio sanoo.

Rokotuksia jatketaan, jos kiinnostusta riittää

Terveystalo on antanut neljänsiä rokokeannoksia noin tuhat viikossa. Kaiken kaikkiaan neljänsiä rokoteannoksia on annettu alle 2 800. Yritys rokottaa tällä hetkellä 21 kaupungissa.

Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono arvioi, että rokotteita ei jää käyttämättä. Rokotteiden jakelusta vastaa Yliopiston apteekki ja niitä tilataan tarpeen mukaan viikottain lisää.

– Seuraamme kysyntää jatkuvasti, emmekä ole varanneet niitä niin paljon, että ne pääsisivät vanhenemaan.

Bono huomauttaa, että rokotteiden kysyntää on ollut hyvin hankala ennakoida. Selvää on kuitenkin se, että neljänsien rokotteiden määrä tulee jäämään merkittävästi pienemmäksi kuin aiemmilla rokotekierroksilla.

Bono ei kommentoi, onko rokotteiden jakelu tällaisilla määrillä yritykselle kannattavaa ja onko jakelua tarkoitus vähentää.

– Tällä hetkellä rokotusaikoja on auki helmi-maaliskuulle, ja tarvittaessa lisäämme rokotusaikoja. Tämä toimii myös toisinpäin, eli tarvittaessa supistamme palvelun tarjoamista, jos kiinnostusta ei ole.

Terveysalan yritys Pihlajalinna ei kommentoi annettujen tehosterokotusten määrää. Rokotteen kysyntää Pihlajalinna luonnehtii rauhalliseksi. Palautteen perusteella ”koronaepidemian rooli kuluttajien jokapäiväisessä elämässä on muuttunut”, Pihlajalinna vastaa sähköpostissaan.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin kello 23:een asti.