Teslojen akuista sähkövarastoja rakentava startup sai lentävän lähdön – Cactos kasvaa eikä enää ole vain autojätin varassa

Sähkön varastointiratkaisuja Muhoksella kehittävä Cactos laajentaa toimintaansa kovaa vauhtia.

Noin vuoden toimineella yhtiöllä on jo lähes 20 työntekijää. Muhoksen tehtaalle on palkattu talven aikana useita työntekijöitä, ja lisää on tulossa, koska tuotantotilojen uusi laajennusosa on saatu juuri käyttöön.

Kasvun takana on viime syksyn onnistunut rahoituskierros, jolla Cactos keräsi 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Oskari Jaakkolan mukaan Suomessa on solmittu tärkeitä asiakkuuksia ja Cactos avaa Hollannin toimistonsa lähipäivinä.

– Hollannin vienti on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana, ja siihen liittyen perustamme toimipisteen tänne, Amsterdamista tavoitettu Jaakkola toteaa.

Jaakkola kertoo, että Suomessa tuorein iso sopimuskumppani on Logitri-yhtiö, joka hankkii Tuusulan logistiikkakeskukseensa 20 Cactoksen akustoyksikköä sähkön varastointiin. Yhtiöllä on sopimukset myös esimerkiksi sähkönmyyntiyhtiö Oomin ja vuokra-asuntoja tarjoavan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Teslan kierrätysakut eivät enää ole ainoa vaihtoehto

Uusien sopimuskuvioiden lisäksi Cactoksen tuotannossa ja teknologiassa tapahtuu isoja muutoksia vielä tämän vuoden aikana.

Sähköautojen kierrätykseen erikoistuneelta norjalaisyhtiöltä hankitut Teslan akut ovat edelleen tärkeä osa yhtiön toimintaa, mutta jatkossa uusia ja erilaisia rautafosfaattiakkuja saadaan suoraan isolta kansainväliseltä akkuvalmistajalta.

Sopimussyistä johtuen Jaakkola ei avaa tarkemmin keneltä tai mistä uudet akut tulevat, mutta ne antavat tärkeän tuen yhtiön kasvutavoitteille.

– Tulevalle tilikaudelle meillä on kuusinkertainen toimitustavoite, eli yli 100 järjestelmää sähkön varastointiin, Jaakkola kertoo.

Cactos valmistaa esimerkiksi yrityksille, kunnille ja asunto-osakeyhtiöille kahdenkokoisia järjestelmiä. Pienempi 100 kWh:n malli valmistetaan Tesla Model S:n vanhoista akuista. Uusi rautafosfaattiakusto on varastointikyvyltään hieman suurempi eli 130 kWh.

Myös kotitalouksien energiavarastointi kiinnostaa

Cactoksen akkujärjestelmän ja palvelun tavoitteena on tasata käyttö- ja hintahuippuja sekä tarjota varavirtaa ja varmuutta asiakkaan sähkönsaantiin.

Yhtiön toiminta perustuu leasing-mallilla toimitettaviin akustoihin ja kolmeen kuukausihintaiseen palvelusopimukseen. Kahdessa kalliimmassa sopimusmallissa asiakas voi saada myös tuloja säätökapasiteetin myynnistä Fingridin taajuusreservimarkkinoille.

Viime vuoden ja alkutalven energiaepävarmuus ja korkeat sähkönhinnat nostivat kiinnostusta myös kotitalouksien energiaratkaisuihin. Aurinkosähkön tai pörssihintaisen sähkön lataaminen energiavarastoon edulliseen aikaan ja käyttö tai myynti korkeammalla hinnalla kuulostaa houkuttelevalta.

Cactoksella ei vielä ole tarjota sähkövarastointia kotitalouksille, mutta se on työn alla. Jaakkolan mukaan suunnitelmia ja tulevia ratkaisuja ei voi vielä kuitenkaan julkaista tarkemmin.

– Varmasti tämän vuoden aikana tulemme tarjoamaan sähkön varastointi- ja joustokapasiteettiratkaisua myös suoraan yksityistalouksille.