Suomalaisupseerin mielestä Ukrainalta puuttuu taito hyökätä ja siksi sota päättyy katkeraan yllätykseen – “Venäjä ei tätä sotaa häviä”

KIOVA Nyt kun Venäjän asevoimat ovat kompuroineet Ukrainassa vuoden ajan, useimmat ukrainalaiset ja suomalaiset uskovat Ukrainan voittoon.

Se on katteetonta toiveikkuutta, sanoo korkea-arvoinen suomalainen upseeri, joka on seurannut sotaa paikan päällä viime huhtikuusta lähtien.

Upseerin mielestä Ukrainan joukot eivät osaa hyökätä ja niiden koulutus on retuperällä, kuin suoraan Neuvostoliitosta.

– Ukrainalaiset kuvittelevat, että he ovat hyviä sotilaita. Ei se kuitenkaan tee taitavaksi sotilaaksi, että on kahdeksan vuotta juoksuhaudoissa pelkäämässä. Koulutus tekee sotilaaksi, upseeri lataa.

Siksi suomalaisupseeri on ottanut tehtäväkseen parantaa ukrainalaisten sotilaiden, erityisesti aliupseerien koulutusta.

Hän ei halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään eikä kasvoillaan. Upseerin mukaan hänen sotilasarvollaan toiminta Ukrainassa voisi herättää närää jopa Venäjällä, vaikka hän ei enää ole Suomessa vakinaisessa palveluksessa eikä muutenkaan edusta Suomea.

Nimettömänä hän voi myös kertoa tilanteesta poikkeuksellisen suorasukaisesti.

Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa. Yle tapasi hänet tammikuussa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Upseeri on sodan toisinajattelija, sillä monet läntiset asiantuntijat uskovat Ukrainan sotamenestykseen. Ylelle antamassaan haastattelussa upseeri romuttaa useita vakiintuneita käsityksiä sodasta.

Upseerin mielestä Ukrainan on toistaiseksi pelastanut vain se, että Venäjä on sortunut yhtä pahoihin virheisiin. Venäjän virheille ei kuitenkaan kannattaisi ilkkua.

– Venäjän joukot ovat ottaneet oppia, mutta ukrainalaiset eivät, upseeri sanoo.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisia sotilaita sotaharjoituksessa Tšernobylin alueella 20. helmikuuta. Kuva: Ruslan Kaniuka / Ukrinform / AOP

Upseeri: Ukrainan ja Venäjän menetykset ovat yhtä kovia

Upseerin mielestä Ukrainan asevoimien osaamisen taso on hämmentävän heikko – ja mitä enemmän hän on sitä nähnyt, sitä surkeampana hän tasoa pitää.

– Todella huonoa johtamista, huonoa taktista ja taisteluteknistä osaamista. He ovat ottaneet esimerkkiä pääosin videopeleistä ja elokuvista, upseeri sanoo.

Erityisen kohtalokasta sodan jatkon kannalta on se, että upseerin mielestä Ukrainan joukot ovat kyvyttömiä nopeatempoiseen liikkuvaan sodankäyntiin. Siksi sota on jämähtänyt vanhanaikaiseen asemasotaan, jossa vastapuolen sotilaita tapetaan tykistöllä.

– Ukrainan hyökkäys on rintamahyökkäystä. Ei osata koukata, upseeri sanoo.

Rintamahyökkäystä on upseerin mukaan helpompi johtaa, mutta lopputuloksena ovat vain vaivoin siirtyvä rintamalinja sekä valtavat tappiot. Asemasodan hinta on molemmille kova, mutta Ukrainalla on vähemmän reserviä kuin Venäjällä.

Rintamalta keräämiensä tietojen perusteella upseeri arvioi, että Ukrainan menetykset sodassa ovat samaa tasoa kuin Venäjän.

Ukrainan virallisen arvion mukaan Venäjä on menettänyt sodassa jo noin 150 000 sotilasta, mutta läntiset arviot ovat alempia. Omista tappioistaan Ukraina ei kerro.

Avaa kuvien katselu Suomalaisupseeri on ollut mukana hankkimassa muun muassa pimeänäkölaitteita Ukrainassa sotiville suomalaisille vapaaehtoisille. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Ukrainan vastahyökkäykset ”onnenkantamoisia”

Ukraina on toki saanut takaisin haltuunsa osan niistä alueista, jotka Venäjä valtasi suurhyökkäyksensä alussa Kiovan, Harkovan ja Hersonin suunnalla.

– Ne olivat onnenkantamoisia, upseeri kuittaa.

Upseeri arvostelee ukrainalaisia siitä, että venäläisiä ei yritetä saartaa. Hyökkääjän nujertaminen saartamalla säästäisi kaupunkeja, koska rakennuksia ei tarvitsisi pommittaa maan tasalle, kuten kävi esimerkiksi Kiovan luoteisilla esikaupunkialueilla viime keväänä.

Kiovan luoteispuolella olisi upseerin mukaan ollut myös erinomaiset edellytykset sissitoimintaan, mutta Ukraina ei käyttänyt sitä keinoa. Lisäksi miinojen käytöllä Venäjän hyökkäys olisi pysäytetty nopeammin.

Ukrainan ansioiden sijaan Venäjän vetäytyminen johtui upseerin mielestä pikemminkin Venäjän omista virheistä.

Harkovan tapauksessa Venäjä oli jättänyt rintamaan aukon, jota paikkaamassa oli lähinnä vain Donbasin kapinallisia. Ukraina valtasi Harkovan itäpuolisen alueen nopeasti ja lähes ilman taisteluita, koska vastapuolen harvat sotilaat lähtivät pakoon.

Myös Hersonista Venäjä vetäytyi lähes ilman vastarintaa. Venäläisten vetäytyminen johtui lähinnä siitä, että Ukraina tuhosi Dneprjoen yli vievät sillat, jolloin joukkojen huolto kävi mahdottomaksi.

Nyt sama siltojen puute estää Ukrainaa hyökkäämästä joen itärannalle. Eikä Ukraina ole hyökännyt muuallakaan.

– Näyttää, että Venäjällä on aloite. Voisi melkein sanoa, että Ukraina on häviämässä sodan, jos mitään ratkaisevaa ei tapahdu, upseeri sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Upseeri: Jos Krimiä uhataan, Venäjä käyttäisi ydinasetta

Upseerin mukaan on toiveajattelua, että Ukraina koskaan valtaisi Krimiä takaisin.

– Tuskin Ukraina saa edes Donbasia, eli jos pääsisivät edes lähtötilanteeseen, niin se olisi torjuntavoitto, upseeri sanoo.

Upseerin mielestä suurin ongelma ei ole aseistuksen puute vaan se, ettei Ukrainan asevoimien osaaminen kerta kaikkiaan riitä.

– Ukrainalaisilla on kauhea voitontahto ja halu, mutta tällä sotimisella se ei tule onnistumaan. En ole nähnyt siitä mitään merkkejä, upseeri sanoo.

Hän muistuttaa, että Krim on Venäjälle aivan erityisen tärkeä.

– Venäjä ei tätä sotaa häviä, koska Venäjä on ydinasevaltio. Jos Ukraina aloittaisi suurhyökkäyksen Krimiä vastaan, niin Venäjä todennäköisesti käyttäisi taktista ydinasetta, upseeri sanoo.

Hän uskoo, että sodan seurauksena Ukraina joutuu luopumaan Venäjän valtaamista alueista, sillä venäläissotilaiden häätäminen olisi liian vaikeaa.

– Ei tämä Ukrainan loppu ole, mutta raja muuttuu. Se täytyy hyväksyä, kuten meilläkin talvisodassa. Sille ei voi mitään, upseeri ennustaa.

Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen arvioi sotatilannetta.

Ukraina hallitsee lännen julkisuutta

Skenaario Ukrainan aluemenetyksistä kuulostaa Suomessa ja Euroopassa pahalta. Upseerin mielestä se johtuu julkisuuden lietsomista katteettomista odotuksista.

Upseerin mukaan länsimaiden mielikuva sotatilanteesta riippuu täysin Ukrainan tuottamasta tiedosta. Vastapuolta ei kuunnella, mikä on sikäli ymmärrettävää, että Venäjä valehtelee niin räikeästi.

– Media on täysin mukana Ukrainan propagandassa. Tavallaan se on hypetystä, että Ukraina voittaisi, upseeri sanoo.

Upseerin mielestä eniten realismia löytyy Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisilta, mutta on toinen asia, kuinka paljon siitä päätyy liittolaisille.

Upseerin mielestä edes Suomen valtion johdolla ei ole todenmukaista näkemystä sodan voimasuhteista, koska sen tilannekuva perustuu pääosin julkisiin lähteisiin.

– Marin sanoo, että sota päättyy sitten kun Venäjä lähtee Ukrainasta. Ei tule tapahtumaan. Suomessa ollaan ylioptimistisia, upseeri sanoo.

Upseerin mukaan rintamatilanne näyttää Ukrainan kannalta todella huonolta. Ukrainan vastahyökkäyksen mahdollisuudet ovat kehnot.

– Ukrainalaiset eivät ole päässeet Venäjän linnoitettujen asemien läpi oikeastaan missään, upseeri sanoo.

– Jos julkisuudessa annettaisiin todellista kuvaa, niin kaikki alkaisivat tulla skeptisiksi. Ja voitontahto hiipuisi. Mutta totuus pitäisi käsittää, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan tykistö tulittaa Venäjän asemia Bahmutin kaupungin lähellä. Kuva: Madeleine Kelly / AOP

Suomen koulutus sopisi täydellisesti Ukrainalle

Länsi yrittää kääntää voimasuhteita Ukrainan eduksi mittavalla aseavulla. Upseerin mielestä se onkin välttämätöntä, mutta se ei riitä.

Tehokkain keino tilanteen muuttamiseksi olisi hänen mukaansa sotilaiden parempi koulutus – ja suomalainen sotilaskoulutus sopisi ukrainalaisille erittäin hyvin.

– Suomen armeijalla on tällä hetkellä maailman paras koulutus Venäjää vastaan. Olemme harjoitelleet sitä sata vuotta, käyneet vieläpä kaksi sotaa, upseeri muistuttaa.

Yhdysvallat on kouluttanut erityisesti Ukrainan erikoisjoukkoja, mutta malli ei saa upseerilta kiitosta.

– Kenelläkään muulla ei ole sellaista kuraporrasosaamista metsässä ja maastossa kuin Suomella. Sitä täällä pitäisi kouluttaa, hän sanoo.

Suomalaiset ovat jo antaneet Ukrainassa jonkin verran koulutusta. Se on kuitenkin ollut pienimuotoista ja tapahtunut vapaaehtoispohjalta. Upseerin mukaan halukkaita kouluttajia olisi Suomessa vaikka kuinka paljon, jos Ukrainan ja Suomen puolustusministeriöt voisivat sopia asiasta.

– Reserviläisiä olisi tulossa pilvin pimein. Rahallisesti se olisi piece of cake, upseeri sanoo – eli pikkusumma.

Sotilaskoulutuksen lisääminen olisi hänen mukaansa kaikkein kustannustehokkain tapa auttaa ukrainalaisia.

– Sen takia olen täällä nyt, kun säälittää kuinka huonosti koulutettuina rivisotilaat ja alijohtajat lähetetään rintamalle, ja he tulevat ruumisarkussa takaisin, upseeri sanoo.

Ukrainalaisten asenneongelma vaikeuttaa koulutusta

Koulutuksessa upseeri on tosin törmännyt yllättävän kovaan ongelmaan: Uusien oppien omaksuminen on Ukrainassa todella vaikeaa.

– Ukrainalaisille jos alkaa kertoa toista vaihtoehtoa, niin ukrainalaiset pitävät sitä arvosteluna, ja alkavat heti puolustelemaan. Kritiikin vastaanottokyky on tosi huono, upseeri kertoo.

Siinä suhteessa Venäjä ja Ukraina noudattavat samoja perinteitä.

– Se on neuvostojärjestelmää, jossa vain tehdään mitä käsketään, hän sanoo.

Upseerin käyttämä Ukrainan asevoimien tulkki onkin toppuutellut, ettei suomalaisen tulisi olla niin suorasukainen.

Organisaation hierarkkisuus aiheuttaa lisää ongelmia. Alempiarvoiset upseerit eivät uskalla ehdottaa muutoksia ylemmille, koska sitä pidettäisiin arvosteluna.

– Kapteenit ja majurit sanovat minulle, että idea on hyvä, mutta heidän palkkaluokkansa ei riitä viemään asiaa eteenpäin, upseeri harmittelee.

Muutos on kuitenkin tulossa. Suomalaisupseerin mukaan nuoret ukrainalaiset upseerit ja nuoret virkamiehet ovat vihdoin lämpenemässä koulutuksen uudistamiselle. Se avaa Suomellekin paremmat mahdollisuudet aloittaa koulutusta Ukrainan maaperällä.

Suomalainen sotilas: Koulutus parantunut, ja Ukraina voittaa sodan

Avaa kuvien katselu Kenneth Gräggin mielestä ukrainalaiset sotilaat saavat nykyisin riittävän pitkän koulutuksen. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Yle tapasi Kiovassa myös kaksi taisteluihin osallistunutta suomalaissotilasta ja pyysi heitä arvioimaan Ukrainan joukkojen osaamista. Toisella heistä on varsin optimistinen käsitys, mutta toisen mielestä suomalaisupseerin esittämä arvostelu osuu oikeaan.

Kenneth Grägg kertoo työskentelevänsä kolmen ukrainalaispataljoonan kanssa itärintamalla muun muassa koulutuksessa.

Gräggin mielestä kritiikki ukrainalaisten upseerien sotataitoa kohtaan on osin oikeutettua. Viime vuonna palvelukseen tuli Gräggin mukaan yliopiston käyneitä reservin luutnantteja niin huonosti koulutettuina, että alokkaatkin osasivat enemmän.

– Se meni päin persettä, Grägg sanoo, mutta hänen mukaansa tilanne on nyt paljon valoisampi.

Gräggin mielestä komentoketjusta on myös tullut joustavampi. Ukrainassa annetaan nyt rivisotilaalle aiempaa enemmän päätösvaltaa taistelutilanteessa, ja aliupseerien koulutus on parantunut.

Gräggin mielestä Ukrainan viimeaikaiset menetykset johtuvat lähinnä siitä, että venäläisiä sotilaita on liikekannallepanon myötä niin paljon. Tämä näkyi esimerkiksi tammikuussa, jolloin Venäjä valtasi Soledarin kaupungin.

– Meillä ei ollut riittävästi tykistöä ja venäläiset tulivat massalla läpi, Grägg kertoo.

Gräggin mukaan jatkossa Venäjän mobilisaatio ei kuitenkaan toimi yhtä hyvin, koska Venäjän aseet käyvät vähiin.

– Ne voivat panna rintamalle väkisin vaikka miljoona miestä, mutta mitä niille annetaan? Kirveskö? Grägg kysyy.

Gräggin mielestä lännen aseapu Ukrainalle muuttaa voimasuhteet. Jos Ukraina saa länneltä taistelupanssarivaunuja, haupitseja ja F-16-hävittäjiä, Grägg ennustaa sodan loppuvan Ukrainan voittoon juhannukseen mennessä.

Suomalaistaistelija: ”Ei hajuakaan liikkumisesta tulen alla”

Avaa kuvien katselu Suomalainen vapaaehtoistaistelija toivoo Ukrainan voittoa, mutta epäilee, että nykyinen rintamalinja saattaa vakiintua. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Toinen suomalaissotilas Ukrainassa ei halua esiintyä tunnistettavasti julkisuudessa, joten häntä kutsutaan tässä jutussa Erkiksi. Yle tapasi myös hänet tammikuun lopulla Kiovassa, ja hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Erkin mielestä Ukraina ei voi jatkaa Venäjää vastaan samalla neuvostoliittolaisella sotilasopilla kuin tähän asti, koska Venäjällä riittää pidemmän päälle enemmän sotilaita.

– Ukrainalaiset käyvät paljon asemasotaa eikä heillä ole ajatusta hyökkäyksestä, Erkki sanoo.

Erkin mukaan Ukrainan suurin ongelma on ryhmänjohtajien ja ryhmänjohtajakoulutuksen puute, mikä johtaa taistelutilanteessa huonoon viestintään ja sekavaan toimintaan.

– Ukrainalaisilla ei ole hajuakaan suojautumisesta ja liikkumisesta tulen alla, Erkki kertoo. Sotilaat esimerkiksi vain etenevät suoraan eivätkä tähtää kunnolla.

Hänen mukaansa taistelutilanteessa näkyy aloitekyvyn puute, eikä edes valmistautuminen ole tehokasta.

– Kun sotilaat ovat kasarmeilla, he vain makoilevat, vaikka pitäisi treenata, Erkki sanoo.

Kontrasti Erkin omaan koulutukseen asevelvollisuusaikana on suuri.

Yhdestä asiasta kaikki kolme suomalaista ovat samaa mieltä: suomalainen sotilaskoulutus on maailman parasta ja siksi sitä pitäisi tarjota nyt myös Ukrainalle.