Tällainen on Suomen euroviisuedustaja Käärijä ja hänen kuriton Cha cha cha -biisinsä, joka voi vaikka voittaa koko Euroviisut

Kansa on puhunut ja Euroviisuihin Liverpooliin lähtee Käärijä kappaleellaan Cha cha cha. Kappale nousi heti ilmiöksi, kun se julkaistiin tammikuun 18. päivä.

Sitä on soitettu yökerhoissa läpi Suomen ja se on myös ollut hiihtokeskusten after ski -bailujen riehakas anthem. Kappale on kerännyt myös ulkomaista kiinnostusta ennen UMK:n voiton ratkeamista.

Avaa kuvien katselu Ennakkosuosikki Käärijä nappasi palkinnon poikkeuksellisen kovatasoisessa UMK-finaalissa. Kuva: Miikka Varila / Yle

Cha cha cha on sekoitus räävitöntä biletystä, raskaampaa musiikkia ja tarttuvaa poppia. Yhtä lailla hankalasti sen esittäjä on hankala asettaa tiettyyn lokeroon.

Katso voittajaveto tästä:

Käärijä on UMK23:n ylivoimainen voittaja ja Suomen viisuedustaja biisillään Cha Cha Cha.

Käärijä-artistinimen takana on Vantaalla varttunut Jere Pöyhönen, 29. Hän sanoi Ylen haastattelussa 18. helmikuuta, että aluksi kukaan ei edes tiennyt, kuka Käärijä on.

– Ketään ei edes kiinnostanut loppupeleissä. Yhtäkkiä ollaankin ennakkosuosikkeja.

Päätös osallistua UMK:hon syntyi vuosi sitten helmikuussa, kun Käärijä oli saanut valmiiksi ensimmäisen version Cha cha cha -kappaleesta. Se syntyi tuottajien Aleksi Nurmen ja Kiron kanssa yhteistyössä. Voittajakappaleessa on vaikutteita Käärijän fanittamasta raskaan musiikin jättiläisestä saksalaisesta Rammsteinista.

Käärijän musiikkiura alkoi teini-ikäisenä, jolloin hän kiinnostui räp-muusiikista. Nuorempana hän oli soittanut rumpuja. Hän päätti kokeilla sanojen kirjoittamista. Hän sai mukaansa nykyisen tuottajansa Nurmen.

Avaa kuvien katselu Käärijän eli Jere Pöyhösen esiintymisessä oli vapautunutta riemua, joka kantoi voittoon asti. Kuva: Antti Hämäläinen / Lehtikuva

Biisit tehtiin aluksi ”läpällä” ja kaveriporukan iloksi. Kymmenisen vuotta myöhemmin hän päätti alkaa tehdä musiikkia tosissaan. Debyyttisingle Urheilujätkä julkaistiin 2016.

Persoonallinen esiintyjä Käärijä kertoo seuranneensa Euroviisuja lapsuudesta asti. Erityisesti hän muistaa ukrainalaisen Verka Serduchkan Dancing Lasha Tumbain Helsingissä järjestetyistä Euroviisuista vuodelta 2007.

Nyt Käärijä ja Cha cha cha on merkittävien vedonvälittäjien silmissä yksi kevään Euroviisujen suurimmista ennakkosuosikeista.

Voittiko mielestäsi oikea kilpailija? Voit keskustella aiheesta 26.2. kello 23:een saakka.