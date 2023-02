Alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ovat kaksinkertaistuneet Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella

Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella viimeisen neljän vuoden aikana.

Vuonna 2018 alle 18-vuotiaiden tekemiä väkivaltarikoksia tuli poliisin tietoon 421. Viime vuonna vastaava luku oli 759. Näistä alle 15-vuotiaiden tekemiä oli vuonna 2018 yhteensä 213 ja vuonna 2022 yhteensä 425.

Suunta on sama myös muualla Suomessa. Keskusrikospoliisin viime vuoden raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden, rikosepäilyt ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2015 jälkeen. Alle 15-vuotiaiden rikosepäilyt ovat kuitenkin vaikeita tilastoitavia, koska rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuotiaana.

Kasvuun ei ole vain yhtä selittävää tekijää. Yksi syy lienee se, että koulut tekevät entistä herkemmin rikosilmoituksia oppilaistaan.

– Se ei tietenkään selitä koko ilmiöitä, Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä kertoo.

Rytkölä painottaa, että suuri osa nuorista käyttäytyy todella hyvin.

– Sitä vastoin pienen joukon oirehtiminen muun muassa syrjäytymisen vuoksi huolettaa.

Ei merkkejä jengiytymisestä

Antero Rytkölän mukaan yksittäisiä tunnusmerkkejä siitä, millaisia väkivaltarikoksia nuoret tekevät, on vaikeaa määritellä. Hän kuitenkin nostaa yhdeksi esimerkiksi nuorten tekemät katuryöstöt.

Sisä-Suomen poliisille tehtiin viime syksynä yli 20 ilmoitusta samantyyppisistä katuryöstöistä Tampereen keskustan alueella. Niissä uhriksi valikoitui ennalta tuntemattomia ihmisiä, joita uhkailtiin pahimmillaan teräaseella. Tekijät olivat pääosin 15–20-vuotiaita.

Saaliiksi tavoiteltiin muun muassa rahaa, matkapuhelimia, kalliita merkkivaatteita ja -kenkiä. Katuryöstöissä on toisinaan ollut kysymys myös pieleen menneestä huumekaupasta.

Tilanne rauhoittui myöhemmin syksyllä, kun poliisi sai epäiltyjä kiinni.

– Nyt katsomme toiveikkaina, että tämän tyyppiset ryöstöt ovat vähenemässä, Rytkölä sanoo.

Julkisessa keskustelussa on sekoitettu toisinaan ryöstöjä tekevät nuorisoporukat katujengeihin. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Yksi erottava tekijä on esimerkiksi se, että Suomessa toimivissa katujengeissä on havaittu vain ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia. Heistä suurin osa on täysi-ikäisiä. Nuorten tekemiin ryöstöihin osallistuneet ovat isolta osin alaikäisiä. Rikosepäilyt ovat kohdistuneet sekä maahanmuuttaja- että suomalaistaustaisiin nuoriin.

Rytkölän mukaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on havaittu liikkuvan joitain pääkaupunkiseudun yksittäisiä katujengien jäseniä.

– Merkkejä jengiytymisestä ei Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella kuitenkaan ole.