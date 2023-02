Poliisi tutkii puolueille Turussa ja Porissa lähetettyjä kirjeitä laittomina uhkauksina – sisältönä räjähdettä muistuttava esine

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavanaan kaksi tapausta, joissa puolueiden piiritoimistoihin on lähetetty epäilyttäviä postipaketteja.

Lounais-Suomen poliisi tutkii puolueiden piiritoimistoihin lähetettyjä epäilyttäviä postilähetyksiä.

Poliisilla on tutkittavanaan kaksi tapausta, joissa puolueiden piiritoimistoihin on lähetetty epäilyttäviä postipaketteja. Molempien lähetysten sisältä on paljastunut räjähdettä muistuttava esine.

Ensimmäinen tapaus ilmeni perjantaina 17. helmikuuta Turussa, jossa SDP:n piiritoimiston postilaatikosta löytyi epäilyttävä kirjelähetys. Poliisi otti lähetyksen haltuun ja totesi sen vaarattomaksi.

Keskiviikkona 22. helmikuuta poliisi sai ilmoituksen vasemmistoliiton piiritoimistoon lähetetystä epäilyttävästä postipaketista Porissa. Poliisi eristi piiritoimiston tilat ja totesi lähetyksen lopulta vaarattomaksi.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan, että kummassakaan tilanteessa lähetyksistä ei aiheutunut konkreettista vaaraa. Lähetysten sisällöt on lähetetty jatkotutkimuksiin ja tapausten esitutkinta jatkuu.

Aiemmin räjähdettä muistuttava esine on löydetty Tampereelta SDP:n toimistolta ja vasemmistoliiton tiloista sekä Helsingistä vasemmistoliiton puoluetoimistolta.