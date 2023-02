Saamelaisten toivo paremmista oikeuksista kaatui: Kyse on ollut tietoisesta viivyttelystä, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ovat erittäin pettyneitä ja tyytymättömiä syihin, miksi eduskunnan mietintö jäi valmistumatta tällä vaalikaudella.

Eduskunta on keskeyttänyt saamelaiskäräjälain valmistelun perustuslakivaliokunnassa vedoten muun muassa aikapulaan. Saamelaiskäräjien johto uskoi vielä eilen torstaina, että valiokunta saa laista mietinnön valmiiksi ajoissa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja varapuheenjohtaja Leo Aikio ovat erittäin pettyneitä päätökseen.

– Olo on tyhjä. On ikävä huomata, kuinka vaikeaa saamelaisten oikeuksien edistämistä on toteuttaa, Juuso sanoo.

Hän on pettynyt erityisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan työhön. Valiokunnan tehtävänä on ollut punnita saamelaisten perustuslain mukaisia ihmisoikeuksia ja toteutumista saamelaiskäräjälailla.

Juuson mukaan ajanpuutteeseen vetoaminen ja lain siirtyminen mahdollisesti seuraavalle hallitukselle eivät kuulosta päteviltä syiltä lain raukeamiseen.

– Lain saamisessa eduskuntaan on ollut paljon käänteitä ja oikeastaan kyse on ollut viivyttelystä.

Saamelaiskäräjät pettyneitä keskustan toimintaan

Saamelaiskäräjät moittii erityisesti keskustaan. Saamelaisten oikeuksien edistäminen on kuulunut pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan.

– Kyllä keskusta on tätä viivyttänyt hyvin pitkään.

Tuomas Aslak Juuso vetoaa vielä pääministeriin ja hallitukseen, jotta esityksen voisi vielä saada eduskunnan valiokunnan sijaan kaikkien kansanedustajien äänestettäväksi täysistunnossa. Eduskunta jää vaalitauolle ensi viikon perjantaina.

Hän pitää lakiesitystä sinällään hyvänä. Esimerkiksi eduskunnan kuulemisissa perustuslakiasiantuntijat ovat tukeneet hallituksen esitystä saamelaisten itsemääräämisoikeuden parantamisesta.

Tuomas Aslak Juuson mukaan myös enemmistö saamelaisista on tukenut uutta lakia.