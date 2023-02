Analyysi: UMK:n finaalista on tulossa kutkuttavan arvaamaton

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään illalla Turun Logomossa. Edustuspaikasta kisaa seitsemän artistin kappaleet. Tänä vuonna taso on kova, joten voittajan ennustaminen on aiempaa hankalampaa.

Parina viime vuotena se on ollut helpompaa, sillä voittomittelyn on arveltu olevan kahden kamppailua. Viime vuonna sellaista kehiteltiin Bessin ja The Rasmuksen, toissa vuonna Blind Channelin ja Teflon Brothersin välille.

Tällä kertaa kisassa on yksi ehdoton ennakkosuosikki: Käärijän Cha cha cha. Täysin puskista tullut artisti ja erikoinen biisi on noussut tämän vuoden UMK-ilmiöksi ulkomaita myöten.

Voitto ei ole kuitenkaan vielä viisualttarilla kuulutettu. Suuri kysymysmerkki on se, kuinka hyvin räppärin kappaleen ja musiikkivideon energia on saatu muunnettua esiintymislavalle ja tv-lähetykseen. Ennakkosuosikit ovat aikaisemminkin lopahtaneet, ja tuoreessa muistissa ovat Bessin ja Erika Vikmanin sekavat lavaesitykset.

Kilpailu on vielä auki, sillä muillakin artisteilla on valtteja hihassaan. Kuumaan kappale Ylivoimainen on soittolistojen kärjessä. Benjaminilla ja Portion Boysilla on vankka fanikunta ja Robin on erittäin taitava esiintyjä. Artistitulokas Keira on kerännyt paljon kehuja samoin kuin taitava Lxandra.

Kilpailuasetelma on niin tasaväkinen, että live-esiintymiset lopulta ratkaisevat kisan.

UMK:n tasaväkisyydestä ja arvaamattomuudesta kertoo myös se, että tänä vuonna somessa on nähty aiempaa vahvempaa kampanjointia oman suosikin puolesta.

Tiktokissa ihmiset ovat puolestaan tehneet kilpailijoista kaksi listaa. Toisessa kilpailijat on laitettu paremmuusjärjestykseen oman musiikkimaun mukaan ja toisessa sillä perusteella, miten arvelee kappaleiden pärjäävän Euroviisuissa. Suomalaisista on siis tullut viisufiksua kansaa.

Suomalaiset osaavat ottaa myös ilon irti euroviisukarsinnasta. Moni on sanonut, että UMK on tuonut paljon iloa alkuvuoteen kilpailukappaleiden julkistamisesta lähtien. Huuma huipentuu vielä tänä iltana, kun kisaa jännitetään kotibileissä.

Suomea ja UMK:ta on hehkutettu ulkomailla koko kevään ajan. Ulkomaiset viisufanit olisivat valmiita lähettämään vaikka kaikki finalistikappaleet suoraan Euroviisuihin.

Suomi on myös ollut vedonlyöntitilastojen kärkikahinoissa jo ennen kuin viisuedustajaa on edes valittu. Se kertoo UMK:n kovasta tasosta sekä luotosta siihen, että Suomi voi pärjätä Euroviisuissa valittiin sinne mikä kappale tahansa.

UMK:n finaali Turun Logomosta on katsottavissa kello 21 Yle TV1:llä ja Yle Areenassa. Finaalia voi kuunnella myös radiosta: YleX-, Yle Radio Suomi- ja Yle X3M -kanavilta. Lisäksi Yle.fi seuraa finaalia ja julkaisee parhaita tunnelmia illan aikana.