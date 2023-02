Tuleeko taiteen olla korrektia? Kohu Kaj Stenvallin Putin-teosten ympärillä nosti jälleen esiin askarruttavan kysymyksen

Politiikka, sukupuolikysymykset, rotu, uskonto, luonnonsuojelu.

Muun muassa nämä teemat taidenäyttelyssä saavat hyvin herkästi aikaan tunteikkaan keskustelun varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Turun taidemuseon johtaja Kari Immonen pitää ilmiötä hyvänä asiana, sillä taide herättää nyt keskustelua paljon laajemmissa piireissä kuin aiemmin.

– Meidän pitää miettiä, millaisia reaktioita tai kommentteja taide yleensä tai jonkun taiteilijan tuotanto aiheuttaa, Immonen toteaa.

Taidenäyttelyn aiheuttamat tunteet ovat nyt vahvasti esillä, sillä Turussa tapahtumakeskus Logomo hyllytti Kaj Stenvallin Putin-aiheisen näyttelyn turvallisuusuhan ja mainehaitan vuoksi.

Itse näyttelytilassa tapahtuvat tunteenpurkaukset ovat silti varsin harvinaisia. Immosen mukaan kriittistä palautetta näyttelyn teemoista saattaa tulla oppaalle tai myöhemmin museon johdolle ja amanuensseille.

Porin taidemuseon johtaja Anni Venäläisen mukaan on monisyinen kysymys, pitääkö taidenäyttelyn olla poliittisesti korrekti.

– Nykyäänhän tuolle ilmaisulle on laitettu sellainen merkitys, että sillä pyritään jollakin tavalla rajoittamaan sananvapautta tai latistamaan merkityksiä.

Hän ajattelee, että asia pitää arvioida jokaisen näyttelyn kohdalla erikseen.

Venäläinen pitää kuitenkin mahdollisena, että kipeään yhteiskunnalliseen asiaan tarttuva näyttely voisi saada aikaan voimakkaitakin tunteenpurkauksia.

Hän viittaa esimerkkinä ympäristöaktivisteihin, jotka viime syksynä tuhrivat Vincent van Goghin teosta tomaattikeitolla Lontoossa.

– Todella harvoin kuitenkaan on mitään tuollaista sattunut niin, että tehtäisiin ihan fyysinen hyökkäys. Yleensä palaute on muuta kommentointia.

Merimetsot eivät nostaneet isoja intohimoja

Porin taidemuseossa varauduttiin jonkinlaisiin tunteenpurkauksiin viime kesänä, kun museossa avautui audiovisuaalinen näyttely Selkämeren merimetsoista.

– Se ei kuitenkaan herättänyt oikein mitään reaktiota. Ilmeisesti onnistuimme viestinnässämme. Museon pitäisikin miettiä, millä tavalla se tuo asiaa esille, Anni Venäläinen sanoo.

Turun taidemuseon johtaja Kari Immonen korostaa, että näyttelytarjonnalla halutaankin herättää keskustelua.

Kesällä Sasha Huberin näyttely nostaa esiin rodullisuuden ja rasismin tavalla, joka ei ole välttämättä kaikkien katsojien mieleen – eikä Immosen mukaan tarvitse ollakaan.

Turun taidemuseo on valmis ja halukas osallistumaan syntyvään keskusteluun.

– Se on meidän duuni. Meidän täytyy avata esiteltävää taidetta. Toki työ on muuttunut. Aiemmin se oli ehkä taidehistoriallista kommentointia. Nyt maailma on muuttunut ja aika paljon saamme ottaa haltuun asioita ja keskusteluja, Immonen sanoo.