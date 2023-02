”Ei tarvitse lähteä ystävinä, mutta on hienoa jos jotain saa korjattua”, sanoo vapaaehtoinen sovittelija Minna Isoniemi

Kun lapualainen Minna Isoniemi lähti 13 vuotta sitten rikossovittelukoulutukseen, ensimmäisenä pontimena oli luonnollisesti halu auttaa.

Mutta oli hänellä itsekkäitäkin syitä.

– Olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä, ihmismielestä, ihmisten tunteista, ajatuksista ja käyttäytymistavoista.

Isoniemi on yksi Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimiston vapaaehtoisista sovittelijoista. Heitä on maakunnassa 30 ja lisää tarvitaan.

Minna Isoniemi on sovitellut muun muassa pahoinpitelyjä, ilkivallantekoja, näpistyksiä ja varasteluja.

Hyvin pian vapaaehtoiseksi sovittelijaksi lähdettyään Isoniemi haki lisää oppia ja ryhtyi sovittelemaan lähisuhdeväkivaltarikoksia.

– Lähisuhdeväkivallassa pahoinpitelyt ovat tyypillisimpiä, mutta mukana voi olla myös laittomia uhkauksia, painostamisia, vainoamisia ja kaikkea sitä, mitä lähisuhteessa voi tapahtua.

Eikä Minna Isoniemi ole sovitellut pelkästään avio- tai avoparien lähisuhderikoksia, vaan teot ovat voineet tapahtua esimerkiksi sisarusten välillä tai lapsen ja iäkkään vanhemman kesken.

Haastavimpia ovat Isoniemen mukaan pariskunnat, joiden tilanteesta paljastuu, että väkivaltaa on jatkunut jo pitkään.

– Rikosprosessiin ohjautuva pahoinpitely ei oikeastaan koskaan ole se ensimmäinen kerta. Taustalla voi olla vuosien kirjo, joka alkaa nimittelystä, tönimisestä ja henkisestä väkivallasta. Fyysinen väkivalta on usein se jäävuoren huippu.

Sovittelusta hyviä tuloksia

Rikosasioissa aloitteen sovittelusta tekee yleensä poliisi.

Sovittelu on vapaaehtoista eli molempien osapuolten on suostuttava sovitteluun.

– Se, että osapuolet tulevat sovitteluun vapaaehtoisesti, tekee tilanteesta hyvin intensiivisen. He haluavat saada hyvityksen ja tapahtuneelle selityksen, Minna Isoniemi toteaa.

Suomessa toimii 17 sovittelutoimistoa.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimistoon ohjattiin viime vuonna 542 rikos- ja 42 riita-asiaa. Näistä tapauksista noin 50 prosenttia suostui sovitteluun.

Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimiston johtaja Jarmo Lusa on tyytyväinen sovitteluiden saavutuksiin.

– Niissä tapauksissa, joissa sovitteluprosessiin suostuttiin, päästiin viime vuonna 90-prosenttisesti myönteiseen lopputulokseen.

Varsinkin lievissä jutuissa sovittelulla voidaan välttää oikeudenkäynti rikoksen laadusta riippuen.

– Asianomistajarikoksissa asia päättyy sovitteluun, jos asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksistaan. Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa poliisi ja syyttäjä harkitsevat, onko sovittelu riittävää sille asialle, Jarmo Lusa selvittää.

Naapurin lumet ja puiden oksat

Riita-asioiden osuus sovittelussa on vähäinen rikoksiin verrattuna.

Riita-asiat ovat esimerkiksi naapuruusriitoja tai vaikka perikuntien omaisuusriitoja.

– Naapuruusriidat koskevat usein lumien auraamisia ”väärään paikkaan” tai puiden oksat yltävät rajan toiselle puolelle, Jarmo Lusa kertoo esimerkkejä.

Sovittelulla on monia etuja. Se on edullista ja nopeaa oikeuskäsittelyyn verrattuna.

Sovintoon päätyneet uusivat tekoaan harvoin.

– Tulokset ovat olleet hyviä ensikertalaisten kanssa. Pääperiaatteena on, että tämä sovittelu on yksi mahdollisuus. Hyvin harvoin otamme sovitteluun toistuvia rikoksia, Jarmo Lusa selvittää.

Avaa kuvien katselu Suomessa on 17 sovittelutoimistoa. Jarmo Lusan johtama Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto siirtyi vuodenvaihteessa osaksi maakunnan hyvinvointialuetta. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Puolueettomana sovittelupöytään

Sovittelupöydän äärelle istuvat asianomistaja, tekijä ja kaksi vapaaehtoista, puolueetonta ja vaitiolovelvollista sovittelijaa. Joskus tarvitaan tulkkiakin.

Sovittelu järjestetään yleensä asianomistajan kotipaikkakunnalla tai hänen haluamallaan paikkakunnalla.

Sovittelu ei kuitenkaan tapahdu koskaan kenenkään kotona, vaan yleensä julkisessa tilassa.

– Paikallakin haetaan puolueetonta maaperää. Sovittelu on kuitenkin virallisempi tilaisuus kuin mikään kahvipöytärupattelu, vapaaehtoinen sovittelija Minna Isoniemi korostaa.

Tunteiden kirjo mukana

Minna Isoniemi myöntää, että hän ”pukee ylleen” sovittelijan roolin astuessaan sovittelupöytään. Se tuo tilanteeseen ammattimaisuutta.

– Sovittelijana olen ihan eri ihminen kuin kotona. Se edesauttaa puolueettomana pysymistä.

Isoniemi kertoo, että sovittelutilanteissa omatkin tunteet ovat pinnalla. Kyyneleetkin ovat nousseet silmiin.

– Tilannetta auttaa samassa pöydässä istuva sovittelijapari, joka on tukemassa ja yhdessä varmistutaan siitä, että pystymme toimimaan asettumatta kenenkään puolelle. Sovittelun jälkeen käymme ohjaajien kanssa myös työnohjauksellisia keskusteluja.

Sovittelijan pitää kaiken kaikkiaankin sietää tunteita, sillä sovittelussa niiden kirjo voi olla hyvinkin laaja.

Osapuolet saattavat itkeä ja huutaa. On häpeää ja syyllisyyttä.

– Osapuolet tulevat sovitteluun jännittyneitä. He jännittävät itse tilaisuutta, mutta heidän välillään voi olla myös keskinäistä jännitettä. He ovat haavoittuvaisia, Minna Isoniemi kuvaa.

Sovittelun osapuolet tulevat sovittelutilaisuuteen aina oma kokemus ensimmäisenä.

– He joutuvat kuuntelemaan myös toisen osapuolen tarinan ja sen, miten vastapuoli on tapahtumat kokenut, miksi hän on toiminut niin kuin on tehnyt ja mitä seurauksia hänelle on tästä ollut.

Minna Isoniemi kuvaa, että osapuolten välille syntyy usein jonkinlainen yhteys, kun kumpikin kertoo oman versionsa tapahtuneesta ja voi kysyä mieltä painavia asioita.

– Ei tarvitse lähteä ystävinä, mutta jos jotakin saa korjattua siinä sovitteluhetkessä, se on hieno hetki. Tulee itsellekin sellainen tunne, että on onnistuttu riippumatta siitä, syntyykö sopimusta vai ei.

Minna Isoniemen mukaan sovittelijan on helppo tehdä työtään, koska sovittelijat eivät tee päätöstä. Sen tekevät osapuolet.

– Tarvittaessa voimme keskeyttää sovittelun, jos näyttää siltä, ettei sopimukseen päästä. Voimme kieltäytyä allekirjoittamasta sopimusta, jos tuntuu siltä, että se ei voi täyttyä.

Aktiivista keskustelua ja aktiivista unohtamista

Sovittelutilanne on erittäin luottamuksellinen.

Kun osapuolet lähtevät sovittelupöydästä, sovittelijat tuhoavat kaikki asiaan liittyvät paperit.

Prosessin aikana sovittelijat keskustelevat aktiivisesti osapuolten kanssa, mutta sovittelun jälkeen he pyrkivät myös aktiivisesti unohtamaan heidät.

– Kun toivotamme hyvää jatkoa, kerromme, että viikon päästä emme tunne teitä. Jos satutaan kävelemään vastaan, niin voitte ilman muuta tulla tervehtimään ja juttelemaan, mutta me emme tee sitä aloitetta, Isoniemi sanoo.