Oskar Merikannon ooppera oli sata vuotta sitten liian ronski lavoille, mutta maaliskuussa se saa ensi-iltansa Mikkelissä

Mikkelin ja Savonlinnan lavoilla nähtävä Elinan surma -ooppera pohjautuu Oskar Merikannon sävellykseen, joka on ollut pitkään unohduksissa.

Merikanto loi uraansa samoihin aikoihin Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen kanssa. Silloin Merikannon oopperan sisältö ei ole ollut sopivaa.

– Sitä tiettävästi esitettiin julkaisun jälkeen 1900-luvun alussa, mutta teos on saattanut jäädä sen voimallisten naishahmojen takia. Tuhmat ja riehuvat naiset ovat teemana ehkä olleet aika hurjia, tuottaja Mirva Helske sanoo.

Sopraano Mari Karjalainen esittää oopperassa Elinaa, joka on yksi päärooleista.

– Elina on nuori tyttö, joka kasvaa teoksen aikana naiseksi. Elina vaikuttaa aluksi vaatimattomalta. Ei kuitenkaan ole selvää, kuka tarinan paha henkilö lopulta on. Elinalla on suhteita erilaisiin miehiin ja hän on kaikkea muuta kuin uhri, Karjalainen sanoo.

Oopperan ohjauksesta vastaa Markku Pölönen, joka tunnetaan parhaiten elokuvaohjaajana. Pölösen mukaan teoksen unohtumiseen on vaikuttanut referenssimateriaalit, joita ei ole.

– Se on tehnyt työstöstä vaikeaa. Oopperan näytösversioista on kyllä muutamia kuvia tallella. Olemme koonneet teoksen yhteen pääasiassa alkuperäisten käsin kirjoitettujen soitin - ja lauluosuuksien avulla, Pölönen kertoo.

Tarina avioliittokriisistä sadan vuoden takaa on edelleen ajankohtainen

Ohjaaja Markku Pölösen mukaan Elinan surma ei ole lasten ooppera sen traagisen lopun takia. Pölönen uskoo teoksen kiinnostavan aikuista yleisöä, vaikka oopperasta ei olisi aikaisempaa kokemusta.

– Näytöksessä on elementtejä, joihin jokainen voi samaistua. Tässä on kysymys avioliitosta ja sen kriisistä, mukana on esimerkiksi kolmansia henkilöitä, Pölönen kertoo.

Teos on Pölöselle neljäs ooppera, jossa hän toimii ohjaajana. Kolmenkymmenen sekunnin elokuvapätkän sijaan ohjaajan on oopperassa huomioitava koko näyttämö.

– Suurin ero on siinä, että elokuvissa minun on huolehdittava vain kameran kuvassa olevasta henkilöstä ja kohtauksen voi ottaa uudestaan. Tässäkin tuotannossa on valtavan kokoisella näyttämöllä parhaimmillaan kolmekymmentä ihmistä, joista on ajateltava jokaista samaan aikaan, Pölönen kertoo.

Tuotanto on mitannut, että koko orkesterin pitäisi mahtua konsertti- ja kongressitalo Mikaelin monttuun. Orkesterin kapellimestarina toimii Erkki Lasonpalo.

Lavalla olevien artistien lisäksi kokonaisuudessa on otettava huomioon yli neljäkymmentä soittajaa, jotka vastaavat oopperan musiikista. Teosharvinaisuuden tuo lavalle Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistys sekä Saimaa Sinfonietta.

– Tämä on orkesterille melkein kuin kantaesitykseen valmistautumista, sillä suurinta osaa teoksen sävellyksistä ei ole ennen kuultu tai taltioitu, Mikkelin kaupunginorkesterin intendentti Jaakko Antila kertoo.

Elinan surma -ooppera saa ensi-iltansa lauantaina 4.3. Mikkelissä.

