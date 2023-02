Milla Loot osti itselleen pienen mökin ja osui kultasuoneen – täältä löytyvät Suomen parhaiten tuottavat Airbnb-kohteet

Milla Loot vuokraa Asikkalan Vääksyssä sijaitsevaa mökkiään Airbnb:n kautta. Suurin osa Lootin asiakkaista tulee pääkaupunkiseudulta. Lootin mukaan talvi on mökin vuokrauksen sesonkiaikaa.

Milla Loot osti pari vuotta sitten mökin Asikkalasta. Se kannatti.

Päijäthämäläinen Asikkala on nimittäin koko maan parhaiten tuottava Airbnb-kunta, kertoo palveluiden hintavertailuja tekevä vertaaensin-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Airbnb on palvelu, jossa henkilö voi ilmoitta huoneiston tai vastaavan tilan vuokrattavaksi.

Sivusto laittoi kunnat järjestykseen vuokrakohteiden keskimääräisen kuukausituoton perusteella. Asikkalalainen Airbnb-kohde tuotti viime vuonna keskimäärin yli 3 000 euroa kuussa, kun keskituotto koko maassa jäi 1 200 euroon. Vuodessa asikkalalainen Airbnb-vuokranantaja tienasi lähes 40 000 euroa.

Korkeat kinokset näkyvät Milla Lootin mökin ikkunasta. Kamiina lämmittää, kahvi tuoksuu. Asikkalan Vääksyssä sijaitsevassa tuvassa on vajaat 20 neliötä. Toisessa rakennuksessa on sauna ja makuukamari sekä liiteri ja huussi.

– Tämä on Helsingistä noin puolitoista tuntia. Pieni, minimalistinen mökki keskellä kylää. Lähellä ja helppo saavuttaa, Loot kuvailee.

Avaa kuvien katselu Milla Lootin mökkiä lämmittää kaminassa palava tuli. Kuva: Jarno Kajova / Yle

Asikkala sijaitsee harjumaisemassa. Mökiltä Päijänteen rantaan on noin 500 metriä. Toisella puolella alle kilometrin päässä on Vesijärvi. Vuonna 1871 valmistunut Vääksyn kanava yhdistää kaksi vesistöä toisiinsa.

”Haluan asua mökkimäisesti”

Loot kertoo nauttivansa mökin valmistelusta ja matkalaisten tapaamisesta. Suurin osa asiakkaista tulee pääkaupunkiseudulta, mutta joukossa on myös ulkomaalaisia vieraita.

Loot siivoaa, laittaa pedin kuntoon ja sahaa klapeja sopivan lyhyiksi kamiinaa varten.

– Vuokraaminen on oikein kivaa hommaa. Pyrin ottamaan asiakkaat henkilökohtaisesti vastaan. Täällä on myös avain, että saa tulla itse, mutta etenkin talvella mieluiten esittelen paikat. Täällä on aika monta seikkaa, jotka pitää ottaa huomioon.

Loot hankki mökin nähtyään ilmoituksen sattumalta.

– Tämä tuli ihan yllättäen. Katsoin, että mökki keskellä metsää ja Vääksyn keskustassa. Vau, mikä paikka! Tulin katsomaan ja ihastuin heti.

Avaa kuvien katselu Näkymä Päijänteelle Asikkalan Aurinkovuorelta Kuva: Jarno Kajova / Yle

Vuokrauksen suosio on yllättänyt. Loot osti mökin alun perin itselleen.

– Haluan asua mökkimäisesti, mutta sitten ajattelin, että vuokraan tätä silloin, kun en ole täällä itse. Huomasin, että ihmisiä tuleekin ihan hyvin.

Talvi ja syksy ovat mökin vuokrauksen sesonkiaikaa

Milla Loot vuokraa mökkiään kysynnän ja omien tarpeidensa mukaan. Keskimäärin Asikkalassa Airbnb-kohteen varausaste on 80 prosenttia. Luku on maan kolmanneksi korkein. Korkeammat varausasteiden keskiarvot olivat vuonna 2022 Kolarissa ja Hartolassa.

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka on positiivisesti yllättynyt Asikkalan kärkipaikasta tuottoisimpien Airbnb-kohteiden listalla.

– Toki olemme tienneet, että olemme hyvin suosittu kunta, mutta tästä näkökulmasta emme tienneet, Ikola-Norrbacka sanoo.

Vieraat vaihtelevat luonto- ja polkupyörämatkailijoista triathlontapahtuman kilpailijoihin. Milla Loot kertoo joidenkin tulevat vaikkapa viikoksi tekemään etätöitä.

Lootin mukaan hänen mökkinsä vuokrauksen sesonkiaikaa ovat talvi ja syksy.

Usein vuokraaja on ollut suomalainen, joka haluaa esitellä ulkomaiselle vieraalleen suomalaisen puulämmitteisen saunan.

Oletko käyttänyt Airbnb-palvelua? Voit keskustella aiheesta 27.2. klo 23:een asti.