Suomen sairaimpaan maakuntaan tulee mielenterveyskokeilu, jota ei ole tehty missään muualla

Pohjoissavolaisen Mieliteko-ohjelman tavoite on lisätä mielenterveyttä ja vähentää päihteiden käyttöä.

Pohjois-Savossa kaikki aikuiset saavat käyttää ilmaiseksi kuukauden ajan terveyttä tukevaa mobiilisovellusta ja verkkokyselyä. Kokeilun tarjoaa kymmenen vuotta kestävä pohjoissavolainen Mieliteko-kehitysohjelma, jonka tavoite on edistää mielenterveyttä ja vähentää päihteiden käyttöä.

Syynä kokeilulle ovat Pohjois-Savon haasteet mielenterveyden kanssa. Pohjois-Savo on Suomen sairain maakunta.

Mieliteko-ohjelman pilottihanke on Suomessa ainutlaatuinen.

Myseula-verkkokyselyssä (siirryt toiseen palveluun) vastataan yli kolmeenkymmeneen kysymykseen, joiden avulla kartoitetaan vastaajan arkisten tottumusten tukea mielenterveydelle, kertoo Mieliteko-ohjelman johtaja Helena Länsimies.

– Kysely kertoo sinulle, että kuinka voit. Tässä on tieteellisesti valikoitu pieni joukko kysymyksiä, jotka ohjaavat ja antavat välittömän palautteen. Vastaamiseen menee kymmenen minuuttia.

Kyselyn jälkeen voi ottaa käyttöön BitHabit-puhelinsovelluksen, joka ehdottaa käyttäjälleen terveellisiä tekoja. Ehdotukset voivat liittyä esimerkiksi mielialaan, liikuntaan, aivoterveyteen ja arjen hallintaan, sanoo Länsimies.

– Sovellukseen on kerätty laaja kirjasto terveyteen vaikuttavista asioista. Siellä on liikuntaan, ravitsemukseen, lepoon ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä pieniä tekoja. Se on aktivointityökalu.

Kokeiluun toivotaan tuhansia osallistujia

Sovellus ja kysely pohjautuvat terveystutkimuksiin. BitHabit-sovellus kehitettiin Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Teknologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhankkeessa diabeteksen ehkäisyyn. Myseula-kysely on puolestaan aivoterveyteen erikoistuneen Wellpro-yrityksen luoma menetelmä, jota on viety eteenpäin Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Itä-Suomen yliopisto tulee myös tutkimaan kuukauden kokeilun vaikutukset.

– Totta kai toivomme, että osallistujia on tuhansia. Tietysti olemme tosi tyytyväisiä jokaisesta yksittäisestä osallistumisesta. Ne antavat meille tärkeää suuntaa jatkoon. Olemme suunnitelleet tämän aluksi isommalle kokonaisuudelle väestötasoisesti, sanoo Länsimies.