Savukoskelaislähtöinen Emma Kilpimaa aloitti uransa Konkelona ja päätyi Huonoksi naiseksi – unelmien rooli olisi silti karvainen peikko

Neonsinistä luomiväriä ja kreppiraudalla kikkaraksi käherretty pitkä tukka. Näyttelijä Emma Kilpimaa näyttää hieman Rölliltä, mutta se ei oikeastaan haittaa.

– Rölli on oikeastaan aina ollut se minun unelmarooli, savukoskelaislähtöinen näyttelijä nauraa.

Rölli ei silti ole Kilpimaan tämänhetkinen rooli. Kilpimaa on mukana rovaniemeläislähtöisen Miia Tervon uudessa pitkässä elokuvassa Ohjus . Pääroolia Niinaa elokuvassa näyttelee Jussi-palkittu näyttelijä Oona Airola.

Kilpimaa esittää puolestaan Niinan kipakkaa pikkusiskoa Kaisaa. Elokuvaa on kuvattu helmikuussa Kemijärvellä ja Kemijärven kulttuurikeskuksella.

Kilpimaa myöntää, että pohjoisuus voi olla jonkinlainen kotipaikkaetu.

– Aina on hyötyä, kun jostain on varma olo. Aika hämmentävää on ollut tuntea olonsa kotoisaksi. Ekaa kertaa voi sanoa, että töihin tullessa tiedän, missä mikäkin paikka on.

Ura alkoi kuusivuotiaana

Uransa Kilpimaa aloitti savukoskelaisessa harrastajateatterissa Rösölänperän ruppanoissa kuusivuotiaana pikkutyttönä.

– Olin lapsena tosi huomionhakuinen, ja rakastin esiintymistä. Lavalle siirtyminen oli varmaan aika luontaista.

Tärkein oppi, jonka Kilpimaa kasvattajateatterissaan oppi oli se, ettei yleisöllä ole muuta vaihtoehtoa kuin tykätä ja tuntea empatiaa sitä rohkelikkoa kohtaan, joka uskaltaa lavalle mennä.

– Mulla oli aina ruppanoissa sellainen olo, että kyllä nämä minusta tykkää, ihan sama oikeastaan miten se menee.

Nauravaisen Kilpimaan ensimmäinen rooli lapsena ei silti ollut kovin eläväinen. Rooli oli konkelo eli toiseen puuhun nojaava puu.

– Se oli kuitenkin ihan oikea rooli, kärty ja kipakka puu, jolla oli jopa omia vuorosanoja.

Vuoden elokuvanäyttelijä

Sittemmin näyttelijänura on suonut muitakin kuin Konkelon rooleja. Kilpimaa valmistui viime vuonna Teatterikorkeakoulusta ja hänet valittiin myös kollegoiden toimesta Vuoden elokuvanäyttelijäksi. Kunnianosoitus tuli niin ikään Lappiin sijoittuvasta elokuvasta Huonot naiset.

– Olen tietysti hirveän kiitollinen ja onnellinen, että se itseensäluottaminen on kannattanut. Ja ylipäänsä siitä, että töitä on ollut.

Röllin lisäksi Kilpimaa näkisi itsensä mielellään vaikkapa toimintaelokuvan sankarina.

– Kaikki mahdollisimman hullu, se kiinnostaa tietysti. Ja ylipäänsä se, että voisi tehdä mahdollisimman erilaisia rooleja.