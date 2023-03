Ajokortille ei ole Suomessa yläikärajaa – ajolupaansa uusiva Jouko Ranta, 75: Kortin menettäminen olisi melkein kuin ottaisi jalan pois

Ajokortti on Jouko Rannalle tärkeä, vaikka hän asuu lähellä Laihian keskustaa. Erityisen tärkeä ajolupa on hänen mukaansa niille, jotka asuvat haja-asutusalueella.

Suomessa on reilusti yli puoli miljoonaa yli 70-vuotiasta, jolla on voimassa oleva ajokortti. Lääkärit arvioivat ikääntyneiden ajokykyä vähintään viiden vuoden välein.

Laihialainen Jouko Ranta ei asettaisi yläikärajaa ajokortille. Ikäihmiset pärjäävät hänen mukaansa auton ratissa ihan hyvin.

Ajokortin menettäminen olisi hänelle kova paikka.

– Se olisi melkein kuin ottaisi jalan pois. Liikkua kuitenkin pitää, ja taksilla ajelu on kallista.

Tänä keväänä 75 vuotta täyttävä Ranta on parhaillaan uusimassa ajokorttiaan.

70 ikävuoden jälkeen henkilöauton ajolupa täytyy uusia vähintään viiden vuoden välein. Uusimista varten yli 70-vuotiaat tarvitsevat lääkäriltä laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystään.

Ranta pitää nykyistä järjestelmää hyvänä.

– Kunto saattaa heikentyä, joten on hyvä olla seurantaa.

Suomessa on tuhansia yli 90-vuotiaita ajokortillisia

Kauhajoella oli alkuvuodesta kaksi tapausta, joissa iäkäs kuljettaja aiheutti vaaratilanteen liikenteessä.

Toisessa iäkäs mieshenkilö ajeli vastaantulevien kaistalla ja toisessa 94-vuotias kuljettaja kaahasi kahdeksankympin alueella 169 kilometriä tunnissa.

Ajo-oikeudessa ei ole ikään perustuvaa rajaa, sanoo tieliikenteen asiantuntijalääkäri Petteri Harjuvaara Traficomilta.

Suomessa on noin 6 500 yli 90-vuotiasta, jolla on edelleen henkilöauton ajokortti voimassa.

– Se on aika paljon. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he kaikki ajaisivat aktiivisesti, Harjuvaara sanoo.

Ikääntyneiden tyypilliset riskit liikenteessä: Avaa Auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen

Jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen

Pyöräilijänä risteysajo

Lähde: Liikenneturva

Suomessa ajokortin voi Harjuvaaran mukaan säilyttää ja autolla ajaa niin kauan, kun toimintakyky on riittävällä tasolla ja liikkuminen turvallista.

Ikääntyessä ihmisen reaktionopeus alkaa hidastua ja esimerkiksi hämäränäkö heikkenee, mutta toisaalta kertynyt kokemus ja ajotaito ovat Harjuvaaran mukaan kaikkein vahvimmillaan juuri korkeassa iässä.

Ikääntyneiden autoilijoiden aiheuttamat vakavat liikenneonnettomuudet johtuvat useimmiten havainto- ja ajovirheistä sekä sairaskohtauksista erityisesti ulosajoissa.

Ajo-oikeudesta luopuminen vaatii lääkäriltä perusteluja

Monelle ikääntyvälle ajokortista luopuminen on iso järkytys.

Ylilääkäri Annika Lehmusvuo Pohjanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että Vaasassa terveysasemien lääkärit kirjoittavat ajoterveyteen liittyviä lausuntoja joka viikko.

Harva ikääntynyt ehdottaa itse ajo-oikeudesta luopumista.

– Ajokyky on sellainen, että se heikkenee pikkuhiljaa. Harvoin siihen kiinnittää itse huomiota, Lehmus sanoo.

Suurin osa suhtautuu hänen mukaansa ajo-oikeudesta luopumiseen asiallisesti ja tunnistaa, ettei enää kykene ajamaan. Asian hyväksyminen vaatii silti keskustelua ja perusteluja lääkäriltä.

Lehmusvuo toteaa, että usein ikäihmisen ajamisen lopettavat muistisairaudet ja erilaiset aivoverenkiertohäiriöt.

Harvoin yli 90-vuotiailla on enää tarkastuksia viiden vuoden välein. Petteri Harjuvaara

Etelä-Pohjanmaan muistiluotsin toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala sanoo, että monet ikääntyvät jopa epäröivät lääkäriin menoa muistiongelmien takia.

Taustalla on pelko ajokortin menettämisestä.

– Se voi viivästyttää muistisairauden selvittämistä. Olisi tärkeää löytää sairaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan miettiä kuntoutusta ja lääkitystä eikä sairaus etenisi nopeasti.

Muistiongelmat eivät Huhtamäki-Kuoppalan mukaan suinkaan tarkoita sitä, että ajokortti lähtee samantien. Arvion ajokyvystä tekee lääkäri.

Esitietolomake, haastattelu ja tarvittaessa testejä

Tarficomin asiantuntijalääkäri Petteri Harjuvaara kertoo, että käytännössä ajolupaa uusivan täytyy ennen lääkärintarkastukseen menoa täyttää esitietolomake.

– Tarkastuksessa on vielä erillinen, laajennettua tarkastusta koskeva esitietolomake, jossa kysellään ikääntymiseen liittyviä asioita.

Ajoterveyttä arvioivan lääkärin tulisi Harjuvaaran mukaan kiinnittää huomiota hakijan mahdollisiin sairauksiin tai oireisiin, jotka yleistyvät ikääntyessä.

Tarkastuksessa lääkäri haastattelee potilasta huolellisesti ja hyödyntää myös käytettävissä olevia aikaisempia potilasasiakirjoja.

– Tarvittaessa voidaan teettää erilaisia testejä ja hyödyntää myös muita terveydenhuollon ammattilaisia, vaikka toimintaterapeutteja ja neuropsykologeja, jotka pystyvät testaamaan toimintakykyä ja tiedonkäsittelyä, Harjuvaara sanoo.

Hän pitää nykyistä järjestelmää hyvänä. Säännöllisten tarkastusten lisäksi lääkärillä on mahdollisuus lyhentää tarkastusväliä esimerkiksi puolen vuoden päähän.

– Eli jos epäillään vaikka jotain alkavaa sairautta, joka ei vielä vaikuta merkittävästi toimintakykyyn, mutta tulevina vuosina voi vaikuttaa. Harvoin yli 90-vuotiailla on enää tarkastuksia viiden vuoden välein.

Ikäihmiset ajelevat yleensä lyhyitä matkoja

Traficom selvittää vuosittain ikäkuljettajien kokemuksia liikenteestä. Seurantatutkimuksen tuorein tulos julkaistiin elokuussa 2022.

Tutkimuksen mukaan ikäihmiset ajavat usein enää lyhyitä matkoja. Suurin osa niistä liittyy asiointiin, vierailuihin ja harrastuksiin.

Jouko Rannalle ajoluvalla on suuri merkitys, vaikka hän asuu rouvansa kanssa kävelymatkan päässä Laihian keskustasta.

Avaa kuvien katselu Jouko Ranta sanoo, että luopuisi ajokortistaan muistisairauden tai tarvitsisi sellaista lääkitystä, joka estäisi ajamisen. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Kaupassa he käyvät kerran viikossa autolla.

Autoa tarvitaan myös muuhun asiointiin ja vierailuihin lasten luona. Yksi Rantojen tyttäristä asuu Vähässäkyrössä Vaasan puolella, toinen Kalajoella ja poika Laihialla.

Välillä mumman ja paapan kyyditystä tarvitsevat lastenlapset.

– Kun on eläkkeellä, on kaikenlaisia menoja. Oikeastaan auto on välttämätön, Ranta sanoo.

Ajokortista luopumista hänen ei ole tarvinnut miettiä, sillä terveys on pysynyt niin hyvänä.

Ajamisen hän kuitenkin lopettaisi, jos muisti alkaisi pätkiä ja tulisi sairauksia, jotka estäisivät ajamisen.

– Asumme tässä niin lähellä palveluja, joten mikään ongelma se ei olisi. Jos siis sellainen tilanne tulee. Mutta ei muuten – ei vapaaehtoisesti.

