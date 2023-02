HS: Anneli Auerin lapset peruvat todistuksensa äitiään vastaan – lasten mukaan mitään rikoksia ei tapahtunut

Anneli Auerin lapset kertovat valehdelleensa äitinsä ja tämän entisen miesystävän väitetyistä seksuaalirikoksista, kirjoittaa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki neljä lasta kertovat sepittäneensä tarinat äidin ja tämän miesystävän hirmutöistä sijaisvanhempiensa painostuksesta ja johdattelusta.

Auer ja mies tuomittiin vuonna 2012 pitkiin vankeusrangaistuksiin, mutta nyt he pyytävät korkeinta oikeutta purkamaan tuomiot.

Rikokset olivat vuonna 2013 tuomiota vielä koventaneen hovioikeuden mukaan kohdistuneet kaikkiin Auerin neljään lapseen. Syyksi luettujen rikosten luettelo käsitti muun muassa kaksi törkeää raiskausta, törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja muita seksuaalirikoksia sekä pahoinpitelyjä.

Oikeuspsykiatrian asiantuntija Julia Korkman arvioi Helsingin Sanomien jutussa, että lasten aikanaan antamat tiedot ovat hyvin samanlaisia kuin useissa vastaavissa tapauksissa, joissa lapsien kertomusten perusteella on annettu vääriä tuomioita.

Ulvilan murhaoikeudenkäynnin syytetty

Anneli Auer on tullut tunnetuksi erityisesti Ulvilan murhaoikeudenkäynnistä. Auerin kotona tapahtui henkirikos 1.12.2006: hänen miehensä Jukka S. Lahti surmattiin.

Murhasta epäiltiin Anneli Aueria, joka sai teosta ensin tuomion käräjäoikeudessa mutta vapautettiin myöhemmin hovioikeudessa. Korkein oikeus palautti asian käräjäoikeuteen, joka tuomitsi taas Auerin. Hovioikeus päätyi taas toiselle kannalle ja vapautti Auerin. Valtio määrättiin maksamaan hänelle mittavat korvaukset.

Ulvilan murha on edelleen selvittämättä. Murhatutkinnan ja oikeudenkäyntien aikana nousi esille sivuhaarana myös nyt kyseessä oleva seksirikosjuttu. Auerin nuoremmat lapset olivat tuolloin sijaisperheessä. Auerin vanhin tytär on koko ajan vakuuttanut, että hänen äitinsä on syytön.