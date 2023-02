Epäilykset runoilija Pablo Nerudan murhasta saivat vahvistusta

Pablo Nerudaa pidetään Chilen kansallisrunoilijana. Kaksi vuotta ennen kuolemaansa hän sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Kuva on vuodelta 1963.

Uuden tutkimuksen mukaan Nerudan hampaasta on löytynyt merkkejä vahvasta hermomyrkystä. Varmuus kuolinsyystä vaatii kuitenkin yhä lisäanalyysejä, joihin tutkijat toivovat saavansa chileläistuomarin luvan.

Chilen vallankaappauksen aikana syyskuussa 1973 kuolleen runoilija Pablo Nerudan perhe on pitkään epäillyt hänen menehtymistään murhaksi. Tuore tutkimus antaa epäilyksille lisäpontta.

Nerudan hampaasta on löytynyt jälkiä Clostridium botulinum -bakteerista. Sen synnyttämä botuliini on erittäin voimakas hermomyrkky, jota on käytetty muun muassa biologisena aseena.

Neruda sairasti pitkälle edennyttä eturauhassyöpää. Perheen mielestä olisi kuitenkin liian suuri sattuma, että syöpä olisi vienyt hänen henkensä vain 12 päivää sen jälkeen, kun kenraali Augusto Pinochetin johtamat sotilaat olivat kaapanneet vallan presidentti Salvador Allenden sosialistihallinnolta. Neruda oli hänen neuvonantajansa.

Neruda suunnitteli Allenden kuoleman jälkeen pakoa Meksikoon mutta joutui lähtöä edeltäneenä päivänä sairaalaan ja menehtyi siellä, kuolintodistuksen mukaan eturauhassyöpään, joka oli diagnosoitu neljä vuotta aiemmin.

Kanadalaisen McMasterin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) ja Kööpenhaminan yliopiston tutkijat totesivat jo edellisessä raportissaan vuonna 2017, ettei kuolinsyy pitänyt paikkaansa.

Niinpä he jatkoivat todellisen syyn selvittämistä etsimällä merkkejä myrkyistä ja etenkin C. botulinumia luista ja hampaista, joita otettiin Nerudan ruumiista hänen hautansa avaamisen jälkeen.

Analyysien perusteella Nerudan poskihampaassa oli jälkiä C. botulinumin geeniperimästä. Tulokset on nyt esitelty chileläisen oikeusistuimen tuomarin puntaroitaviksi.

Avaa kuvien katselu Neruda oli runoilijanuransa lisäksi monissa maissa työskennellyt diplomaatti ja Chilen kommunistisen puolueen edustaja senaatissa. Tällä patsaalla ja muraalilla häntä muistetaan Chilen pääkaupungissa Santiagossa. Kuva: Tibor Bognár / Alamy / AOP

Chilen hallitus sanoi vuonna 2016, että Pablo Nerudan kuolema oli mahdollisesti ja jopa erittäin todennäköisesti murha. Tutkijat eivät ainakaan toistaiseksi ole valmiita julistamaan olevansa varmoja siitä. McMasterin yliopiston molekyyligeneetikko Hendrik Poinar korostaa, että lopullinen todiste puuttuu edelleen.

Bakteeri on hänen mukaansa voinut päänyä Nerudan jäänteisiin myös maaperästä hänen kuolemansa jälkeen. Tutkijat haluavat myös sulkea pois sen mahdollisuuden, että heidän haaviinsa jäänyt perimänpätkä on sellaiselta C. botulinum -kannalta, joka ei tuota myrkkyä.

Toisaalta maanäytteet, joita otettiin ruumiin ympäriltä, sisälsivät vain erittäin pieniä määriä C. botulinumia ja löydetyt kannat olivat muita kuin Nerudan hampaassa, Poinar kertoo.

Vaihtoehto myrkyn piikittämiselle on C. botulinumia sisältänyt ruoka, sanoo puolestaan Kööpenhaminan yliopiston forensinen geneetikko Marie-Louise Kampmann. C. botulinum viihtyy muun muassa huonosti suljetuissa säilyketölkeissä, hän huomauttaa.

Olemme käyttäneet menetelmiä, joilla on muissa tutkimuksissa rakennettu ruttobakteerin perimä 700 vuotta sitten kuolleiden ihmisten näytteistä. Hendrik Poinar

Nerudan ruumis nostettiin haudasta runsas vuosikymmen sitten, kun hänen autonkuljettajansa Manuel Araya oli sanonut Proceso-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että Nerudalle oli annettu jokin rokote vain tunteja ennen hänen kuolemaansa, ja Chilen kommunistinen puolue oli tehnyt siitä rikosilmoituksen.

Kansainvälinen tutkijaryhmä, kertoi kymmenen vuotta sitten, ettei myrkytyksen merkkejä ollut löytynyt. Analyyseissä oli etsitty noin kahden tuhannen kemiallisen aineen merkkejä, muun muassa arsenikkia.

Kuolinsyyn selvittämistä ei kuitenkaan jätetty siihen, vaan tuomari antoi toisen tutkijaryhmän tehtäväksi etsiä mahdollisia biologisten myrkkyjen merkkejä. Nyt luovutetun raportin löytöjen jälkeen tutkijat toivovat, että tuomari sallii tutkimusten jatkamisen edelleen.

Huimasti kehittyneet tutkimusmenetelmät antavat mahdollisuuksia, jollaisista ei ollut puhettakaan ensimmäisten analyysien aikana seitsemän vuotta sitten, kertoo Poinar Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Haasteita tutkijoilla kuitenkin on, sillä heidän analysoitavanaan on vain genomia ja näyte on pahoin rapautunut. Bakteerin DNA:sta on toistaiseksi saatu kokoon vain kolmannes.

Kuuntele Yle Areenasta:

Runoilija Pablo Nerudasta tuli jo nuorena menestyvä kirjailija ja diplomaatti. Elämä ei kuitenkaan aina sujunut yhtä hyvin kuin runojen kirjoittaminen. Millainen mies löytyy sankarimyytin ja kirjojen takaa?