Koulukonetta kritisoinut lapsiasiavaltuutettu kohtasi Ylen vastaavan päätoimittajan Viimeisessä sanassa

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kritisoi voimakkaasti Ylen viime viikolla julkaisemaa koulukonetta, josta voi tarkastella, millaisista taustoista eri koulujen oppilaat tulevat.

– En edelleenkään ihan täysin ymmärrä, mitä tässä on tarkoitus ilmentää, mikä se on se ilmiö, jota kuvataan. On valittu muuttujia, joista millään ei ole oikeastaan vaikutusta lasten oppimiseen.

Ylen koulukone näyttää koulukohtaisesti päättötodistusten keskiarvon, alueen palkkatulojen mediaanin, korkeakoulutettujen osuuden, työllisyysasteen ja suomea toisena kielenä opiskelevien S2-oppilaiden määrän. Koulukoneen julkaisua on perusteltu sillä, että se näyttää ja konkretisoi suomalaisten peruskoulujen eriytymistä ja seikkoja, jotka vaikuttavat lasten oppimiseen.

– Sanotaan, että koulukoneessa esitetään asioita, jotka vaikuttavat lasten oppimiseen. En näe miten koulun keskiarvo siihen vaikuttaa, miten S2-oppilaiden määrä siihen vaikuttaa, lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo.

Koulukoneen yhteydessä julkaistussa jutussa tuodaankin esille, etteivät S2-oppilaat hidasta oppimisen kehitystä koko koulussa, vaan oppilaiden sosioekonominen tausta on usein kokonaisuudessaan keskimääräistä matalampi niissä kouluissa, joissa osaamisen kehittyminen on keskiarvoa heikompaa.

Pekkarinen paheksuu erityisesti sitä, että nyt tehdyssä koulukoneessa on mukana sairaalakouluja ja lastensuojelulaitosten yhteydessä toimivia kouluja.

– Siellä olevilla lapsilla ei ole mitään tekemistä sen alueen kanssa, missä koulu on.

Ylen viime viikolla julkaisema koulukone on herättänyt julkisuudessa keskustelua niin puolesta kuin vastaankin. Kiivasta keskustelua koulukoneesta käytiin myös Viimeinen sana -ohjelmassa.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokisen mukaan Yleisradion tehtävä on tarjota faktoihin perustuvaa tietoa mielipiteiden ja päätöksenteon pohjaksi, ja kansalaisilla on oikeus saada tietoa. Jokinen myös kyseenalaistaa koulukoneen vaikutuksen asuinalueiden maineeseen.

– Koulukone toi esiin ilmiön ja kysymykset. Niihin on vastattu journalismilla moneen kertaan. Ei kaikkia asioita voi pistää yhteen ja samaan juttuun, siitä sammiosta syntyy niin sakea soppa, siitä tulee huonoa journalismia.

Jokisen mukaan journalismi etenee prosessina, jossa aiheen käsittelyä jatketaan uusilla näkökulmilla ja asioilla jatkojutuissa.

– Tiesimme etukäteen, että maahanmuuttoa liippaava teema nostaa aina hirvittävän hälyn. Mutta meillä Suomessa pitää pystyä keskustelemaan näistä asioista, jakaa avointa dataa, pitää kestää se keskustelu, vaikka se välillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on aika hassu.

Jokinen on avannut koulukoneen tarkoitusta myös aiemmin kirjoituksessaan.

Koulukone ei kerro oppilaiden vanhempien taustaa

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen mielestä ”toimivaan koulukoneeseen” tarvittaisiin toisenlaisia muuttujia.

Pekkarisen mielestä paremmin koulujen laatua ja perusopetuksen tilaa kuvaavia muuttujia olisivat esimerkiksi vanhempien sosioekonominen asema, koulujen resurssit oppilasta kohden, opettajien vaihtuvuus ja kouluviihtyvyys.

– Oppimiseen ei vaikuta se, onko koulussa S2-oppilaita tai ei, vaan siihen vaikuttaa kodin tausta, erityisesti vanhempien korkeakoulutus tai matala koulutustaso. Siihen vaikuttaa oppilaan kognitiiviset kyvyt, myös se mihin aikaan vuodesta on syntynyt, oppimismotivaatio ja opettajat.

Tällainen koulukone voisi Pekkarisen mielestä olla perusteltu, mutta hän ei tekisi sitä koulukohtaisesti. Se voisi saada vanhemmat karttamaan tiettyjä kouluja ja siten heikentää entisestään koulun oppimistuloksia.

Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli kritisoi Viimeisen sanan lähetyksessä koulukoneen julkaisemista kahtena eri juttuna, joista toisessa aihetta on kontekstoitu S2-oppilaiden ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Toisessa jutussa on pelkkä koulukone ilman laajempaa kontekstia.

– Se ei kertonut kauheasti vaikkapa eriarvoistumisen syistä tai seurauksista, sen sijaan osa sai siitä ehkä sellaisen kuvan, että lasten oppimistulokset huononevat vaikkapa S2-oppilaiden määrän vuoksi.

Sevimlin mielestä kontekstoimaton juttu loi negatiivisia konnotaatioita S2-oppilaista. Jouko Jokinen ei tätä tunnista.

Sevimlin mielestä Ylen etusivulla julkaistu koulukoneen otsikko ”Peruskoulu on tehty yhtenäiselle väestölle, eikä se enää toimi, koska S2-oppilaita on jossain kouluissa valtaosa - katso lähikoulusi tilanne” antoi ymmärtää, että on S2-oppilaiden syytä, ettei koulu enää tasapäistä oppilaita.

Myös Pekkarinen kritisoi juttua tästä näkökulmasta.

– Maahanmuuttajalapset ovat kantaneet vastuuta viimeisen kahden vuoden aikana paitsi nuorisorikollisuuden kasvusta mediassa, niin nyt sitten myöskin suomalaistaustaisten oppilaiden oppimistulosten heikentymisestä. Väitän, ettei näillä tekijöillä ole juurikaan tekemistä keskenään.

