Tämä nainen on Reetta Hurskeen kultaunelman tiellä – Annimari Korte kertoo, miksi suomalainen on silti suurin mestarisuosikki

Kaksi peräkkäistä Euroopan mestaruutta voittanut Nadine Visser on yksi Reetta Hurskeen kovimmista vastustajista. Hollantilaisen hyvin tunteva Annimari Korte, mihin Visserin kovat arvokisasuoritukset perustuvat.

Suomalainen yleisurheilija lähtee aikuisten arvokisoihin ennakkosuosikkina.

Kyseistä lausetta ei ole kuultu suomalaisessa yleisurheilussa aikoihin. Pitää mennä ainakin 10–15 vuotta ajassa taaksepäin, jolloin keihäänheittäjä Tero Pitkämäki oli muun muassa MM-kisoissa voittajasuosikki.

Pika-aituri Reetta Hurske on nyt sellaisessa tilanteessa Istanbulin EM-hallien 60 metrin aidoissa. Hän on ollut sitä viimeistään siitä lähtien, kun Puolan Pia Skrzyszowskan kausi jäi loukkaantumisen takia kesken.

Nyt tilastoykkösenä EM-kisojen aitataistoon lähtevän Hurskeen suoritustaso on vakuuttava. Tykkilähtijän viiden parhaan tuloksen keskiarvo on selkeästi porukan paras, 7,82. Huippuna on nykyinen SE-aika 7,79.

Herkässä lajissa erot ovat kuitenkin pieniä. Voittajakandidaatteja on muitakin, kuten Ranskan Cyrena Samba-Mayela ja Sveitsin Ditaji Kambundji.

Hurskeen kovin haastaja on erittäin kova arvokisaurheilija, Hollannin Nadine Visser.

Lauantaina aamulla juostuissa alkuerissä Visser oli nopein ajalla 7,88. Hurske oli toiseksi nopein ajalla 7,93.

Naisten 60 metrin aitojen välierät ovat ohjelmassa sunnuntaina aamulla kello 9.55. Finaali juostaa sunnuntaina kello 19.55.

Huima kilpailija

Sekä Visser että Hurske ovat molemmat vuonna 1995 syntyneitä urheilijoita, jotka ovat kisanneet samoissa kisoissa vuoden 2014 nuorten MM-kisoista lähtien. Siinä missä Hurskeesta on tullut tämän kauden aikana Euroopan kärkiaituri, Visser on ollut sitä monta vuotta.

Vuonna 2018 hän aitoi 60 metrin aidoissa MM-pronssille. EM-halleissa hän on voittanut kaksi edellistä mestaruutta ja hakee nyt kolmatta titteliään. Kaksi vuotta sitten hän voitti ennätyksellään 7,77.

100 metrin aidoissa hän on olympiaviitonen ja MM-kisoissa hän on ollut kyseisellä matkalla parhaimmillaan kuudes. Annimari Korte tuntee Nadine Visserin hyvin.

He treenasivat ensimmäisen kerran yhdessä vuonna 2019. Visseriä valmensi usean vuoden ajan Bart Bennema, joka toimi hetken aikaa Kortteen valmentajana.

Istanbuliin tilastokolmosena lähtenyt Visser on juossut tällä kaudella parhaimmillaan 7,85. Hurskeen jälkeen hän on ollut toiseksi tasaisin aituri.

Korte kuvailee Visseriä urheilijaksi, joka aloittaa kautensa suhteellisen maltillisesti, mutta kiihdyttää tahtiaan arvokisojen lähestyessä.

– Arvokisoissa hän juoksee yleensä kauden parhaimpansa. Tänä vuonna Nadine aloitti huomattavasti kovempaa kuin aikaisemmin. Hän ei ole päässyt aidoissa vielä sellaiseen tulokseen, johon hän parhaimmillaan pystyy.

Visser juoksi kaksi viikkoa sitten sileän 60 metrin ennätyksensä 7,22. Neljä vuotta vanhasta ennätystä lohkesi kahdeksan sadasosaa pois.

– Nopeus on hänellä selkeästi parempi kuin koskaan aiemmin. Hänellä on varmasti potentiaalia ennätykseen, Korte viittaa 60 metrin aitoihin.

Korte sanoo, että hän oli muutama vuosi sitten ainut treenikaveri, jota vastaan Visser kilpaili leireillä. Nykyään Visser pääsee treenaamaan nuoren Zoë Sedneyn kanssa.

– Hän ei päässyt treeneissä (Hollannissa) hyviin tuloksiin, mutta kun juoksimme leireillä yhdessä, hän juoksi tosi kovia aikoja. Siinä on selkeä ero, kun joku juoksee vierellä, Korte sanoo.

Visserin menestyksen salaisuus

Valmentaja Bennema kertoi Kortteelle, mistä Visserin hyvät suoritukset arvokisoissa johtuvat. Visser on fyysisesti vahva urheilija.

– Bart sanoi, että vahvan urheilijan on helpompi juosta hyvin arvokisoissa. Vireystila ei vaihtele niin paljon kuin ei niin vahvalla urheilijalla. Nadine on fyysisesti ja henkisesti tosi vahva.

Itsekin EM-halleissa kilpaileva Korte povaa, että Hurske, Visser ja Kambundji muodostavat mitalikolmikon. Korte perustelee, miksi Hurske on kuitenkin kultasuosikki.

– Se taso, jolla hän on juossut, on ollut ihan uskomatonta. Reetan tekniikka on niin hyvä, että hän pystyy juoksemaan niin tasaisesti.

Muilla kovilla nimillä taso on heilahdellut.

– Muilla saattaa tulla pieniä mokia. He eivät ole niin varmoja kuin Reetta. Nadine ja Ditaji ovat kuitenkin molemmat syttyneet arvokisoissa. Uskon, että taistelusta tulee tosi tiukka.