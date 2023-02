Kerttu Niskanen paljasti dramaattisen tilanteen tv-kuvien ulkopuolelta – paha vastoinkäyminen juuri ennen MM-kultataistoa

Naiset, 7,5 km (p) + 7,5 km (v), MM-kisat Planica

1. Ebba Andersson SWE 38.11,8

2. Frida Karlsson SWE + 22,0

3. Astrid Öyre Slind NOR + 48,0

4. Katharina Hennig GER + 53,3

5. Kerttu Niskanen FIN + 56,3

6. Krista Pärmäkoski FIN +1.22,1

7. Ingvild Flugstad Östberg NOR +1.23,9

8. Anne Kjersti Kalvå NOR +1.24,0

9. Francesca Franchi ITA +1.25,3

10. Delphine Claudel FRA +1.29,7

15. Eveliina Piippo FIN +2.02,8

Anne Kyllönen keskeytti.