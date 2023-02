Jos Vastaamon tietomurrosta epäilty saa tuomion, häntä odottaa pitkä ehdoton vankeusrangaistus, arvioi rikosoikeuden professori

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäiltyä Julius Kivimäkeä odottaa pitkä vankeustuomio, mikäli hänet todetaan syylliseksi epäiltyihin rikoksiin, arvioi rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.

Kivimäkeä epäillään törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

– Mitä todennäköisimmin mikään muu kuin ehdoton vankeusrangaistus ei tule kysymykseen [jos Kivimäki tuomitaan kaikista syytekohdista], Tolvanen sanoo.

Rikokset, joista Kivimäkeä epäillään, ovat hyvin vakavia, sanoo Tolvanen.

– Törkeä tietomurto edellyttää, että se tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai osana järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Törkeässä kiristyksessä on tässä tapauksessa kysymys siitä, että on käytetty ihmisten erityistä haavoittuvuutta ja riippuvaista asemaa hyväksi. Kun nämä summaa yhteen, niin kysymys on kyllä erittäin moitittavasta rikoksesta, Tolvanen sanoo.

Törkeän kiristyksen maksimituomio on neljä vuotta vankeutta, törkeän kiristyksen kolme vuotta vankeutta ja törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kaksi vuotta vankeutta.

Tuomioiden pituuksia kuitenkin lyhentää se, että kyse on vain yrityksistä, ei toteutuneista teoista.

– Laskeskelin, että teoreettinen maksimi on viisi vuotta vankeutta, jos nämä kaikki syyksiluetaan, Tolvanen sanoo.

Tolvanen korostaa, että kyse on vasta rikosepäilyistä.

Otettiin kiinni Ranskassa, nyt Vantaan vankilassa

25-vuotias Kivimäki otettiin kiinni Ranskassa helmikuun alussa, ja hänet tuotiin Suomeen perjantaina. Nyt hän on Vantaan vankilassa, ja vangitsemisoikeudenkäynti asiasta käydään tiistaina.

Nykyisin Kivimäki käyttää etunimeä Aleksanteri. Yle on julkaissut epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, koska Vastaamon tietomurrolla ja sen tutkinnalla on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrossa noin 33 300 Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaan henkilö- ja potilastiedot varastettiin vuosina 2018–2019 ja julkaistiin osittain Tor-verkossa lokakuussa 2020.

Kivimäen tuonnista Suomeen kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)