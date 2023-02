Krista Pärmäkoski mukaan MM-parisprinttiin! Asiantuntija koki iloisen yllätyksen: ”Mitali on mahdollista”

Suomen joukkueet MM-parisprinttiin on julkaistu: Krista Pärmäkoski ja Jasmi Joensuu naisissa sekä Joni Mäki ja Niilo Moilanen miehissä.

Suomen joukkueet Planican MM-kisojen parisprinttiin on julkaistu. Hieman yllättäen Krista Pärmäkoski lähtee kisaan. Hän muodostaa Suomen naisten joukkueen Jasmi Joensuun kanssa.

Ailahtelevasti tällä kaudella kisannut ja sprintissä pettynyt Joni Mäki on myös mukana parisprintissä. Hän muodostaa miesten joukkueen yhdessä suurlupaus Niilo Moilasen kanssa.

Yle Urheilu tavoitti Suomen hotellilta tuoreeltaan Joensuun ja Pärmäkosken.

– Jos olemme maalissa Jonna Sundlingin edessä, sija on varmasti aika hyvä, Joensuu letkautti taktiikasta kisaan.

Kisoja toistaiseksi dominoinut Ruotsi voisi laittaa kehiin useamman voittajasuosikkijoukkueen, mutta sunnuntaina sinikeltaisia värejä edustavat Sundling ja Emma Ribom. He olivat torstain sprintissä kaksi kärkinaista.

– Jonnan kanssa meillä oli loppukirikamppailu naisten viestissä Pekingin olympialaisissa. En ollut siinä mikään superhuono. Jos tulet Ribomin kanssa vaihtoon, lupaan olla parempi kuin silloin, Pärmäkoski vastasi Joensuulle.

Kaksikolla oli selvä toive sunnuntaille maaliin.

– Toivottavasti voimme nostaa kädet ylös silloin, Pärmäkoski huikkasi.

Pärmäkoski innoissaan ankkuriksi – jalkapallo salaisena aseena

Pärmäkoski kertoi, että Suomen valmennuksesta Jussi Piirainen ja Juho Halonen olivat kysyneet häneltä halukkuutta yhdistelmäkisan jälkeen kisata parisprintissä ankkurina.

– Sanoin, että nautin siitä paikasta. Se on kova paikka, mutta tykkään siitä, Pärmäkoski sanoi.

Pärmäkoski polki Ylen haastattelussa kuntopyörää. Hän toivoo, että lauantain yhdistelmäkisasta on tarpeeksi aikaa palautua parisprinttiin.

– Onhan se vähän aikainen lähtö huomenna, mutta uskon kyllä, että on riittävästi aikaa palautua, Pärmäkoski sanoo.

Avaa kuvien katselu Krista Pärmäkoskella oli tiukka taistelu raskaissa oloissa lauantain yhdistelmäkisassa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Parisprintissä on uudistunut kilpailuformaatti tälle kaudelle. Karsinta käydään niin, että kumpikin hiihtäjä hiihtää yhden kierroksen. Molempien hiihtäjien osuusajat lasketaan yhteen. Joensuu uskoo uuden formaatin sopivan heille hyvin. Kisataktiikkaa ei oltu ehditty vielä sopia tarkemmin.

Muista kärkijoukkueista Norjaa edustavat Anne Kjersti Kalvå ja Tiril Udnes Weng. Saksan värejä kantavat Laura Gimmler sekä Victoria Carl. Yhdysvalloilla on mukana lauantaina yhdistelmäkisan väliin jättänyt Jessie Diggins sekä Julia Kern.

– Ei saa ainakaan valahtaa liian kauas. Sitten ei pysty ohittamaan, kun mutkia on tosi paljon. Se on varmaan myös yksi syy, miksi Jasmi aloittaa. Hän on todella nopea lähtijä. Ei jäädä heti sitten alussa, Pärmäkoski kuvaili.

Naisten sprinttikaksikolla oli yksi salainen ase mukana haastattelussa. Nimittäin jalkapallo.

– Sen tarkoitus on löytää terävyyttä ja vauhtia, Pärmäkoski sanoi.

Hän ei ollut potkinut perjantai-iltana jalkapalloa, mutta on tehnyt muutoin niin joka kerta Tour de Skin menestyskisoista saakka tällä kaudella.

– Kun olen potkinut, on mennyt hyvin. Olisi pitänyt varmaan potkia eilenkin. Eiköhän potkita vielä tänä iltana, Pärmäkoski kertoi.

Krista Pärmäkoski kertoo salaisesta aseesta MM-parisprinttiin – jalkapallon pomputtelu on siivttänyt menestykseen

Jasmi Joensuun mukaan Suomen joukkue on kehittynyt talven mittaan jalkapallon pomputtelussa.

– Ei olla varmaan vielä liigatasoa, mutta pian ollaan kilpakentillä, Joensuu naureskeli.

– Toblachissa meidän ennätys suoraan kosketuksesta oli 12. Nyt oli 56. Olemme me kehittyneet, Pärmäkoski paljasti.

Asiantuntija yllättyi iloisesti Pärmäkoskesta, Mäen tilanne kysymysmerkki

Yle Urheilun asiantuntija Kalle Lassila otti ilolla vastaan Pärmäkosken kisaamisen parisprintissä.

– Naisissa Kristalla on näissä kisoissa paljon urakoitavaa. Tämä ei ollut ennen kisoja hänen päämatkansa, joten on positiivinen yllätys, että hän on mukana, Lassila sanoi.

Pärmäkoski oli lauantaina kisojen avausmatkallaan yhdistelmäkisassa kuudes.

Lassilan mukaan Mäen ympärillä on kysymysmerkkejä.

– Jonin terveystilanne on kysymysmerkki. Hän ei missään nimessä hiihtänyt sprintissä hyvin, Lassila pohti.

Avaa kuvien katselu Joni Mäki oli iloisella tuulella parisprintin aattona. Kuva: Tomi Hänninen - Chilipictures

Joni Mäki valitteli hengitykseen liittyviä ongelmia sprintin jälkeen, mutta parisprintin aattona urheilijasta tuntui huomattavasti paremmalta.

– On taas palattu takaisin normaaliin. Odotan innolla kisaamista huomenna, Mäki kertoi.

Sprinttikarsinnassa yhdeksänneksi yltänyt, mutta erävaiheessa kolaroinut Moilanen odottaa saavansa parhaan irti sunnuntaina.

– Minulla ei ole edes hirveästi kokemusta pariprintistä, Moilanen totesi ennen kuin Mäki keskeytti.

– Yksi Suomen mestaruus vaan.., Mäki naurahti.

Joni Mäki naurahti Niilo Moilasen heitolle parisprinttikokemuksesta

Mäki ja Moilanen voittivat Pohti Ski Teamin riveissä SM-kultaa Tampereella tammikuussa.

Asiantuntija Lassila povaa, että aiempien kisapäivien tapaan myös parisprintissä rytisee.

– Vielä on vähän epäselvää, mikä lopullinen rata on. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, että sattuu ja tapahtuu: Yllätyksiä, kaatumisia ja välinerikkoja. Suomi ei mitalisuosikiksi lukeudu, mutta naisissa se on mahdollista, Lassila totesi.