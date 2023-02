Analyysi: Suomi on lähimpänä Euroviisujen voittoa sitten Lordin

Käärijä kesti ennakkosuosikin paineet. UMK:n finaalin voitto kappaleella Cha cha cha oli lauantaina Kuumaa-yhtyeen biisin sanoja mukaillen ylivoimainen.

Käärijä-ilmiö oli kaikkien tiedossa, mutta tuskin kukaan uskoi näin valtavaan äänivyöryyn. Ei myöskään artisti itse.

Murskavotto osoitti sen, että suomalaiset uskovat vahvasti Käärijään ja kappaleeseen. Tämä on jotain erityistä, mikä vetoaa meihin ja kannattaa lähettää Euroviisuihin.

– Mä meen voittaa sen kisan, Käärijä sanoi tyynen itsevarmasti kisan jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Mahdollisuus menestyä Euroviisuissa on toden totta mahdollista. Käärijästä ja Cha cha cha:sta tykätään muuallakin kuin meillä. Povataan jopa viisuvoittoa.

Monet ulkomaalaiset ovat kommentoineet somessa, että tämä ei ole ollenkaan sellaista musiikkia, mitä normaalisti kuuntelisin, mutta jollakin tavalla tästä on pakko pitää.

Cha cha cha -appale on kummallinen sekoitus eri musiikkityylejä ja se on alun aggressiivisuudesta huolimatta omaksuttava ja mieleenpainuva. Artisti on puolestaan jotenkin kummallinen mutta sympaattinen.

Juuri näillä ominaisuuksilla Lordi voitti Euroviisut. Tässä on samanlaiset merkit ilmassa.

Mutta aina löytyy jotain petrattavaa, kun lähdetään esiintymään miljoonille tv-katsojille.

Käärijän UMK-vedossa mukana oli eurolavoja ja cha cha -tanssijoita. Ne hauskuuttivat, mutta Euroviisu-lavalle pitää keksiä jotain paljon isompaa ja näyttävämpää unohtamatta omalaatuisuutta.

Käärijä ja Cha cha cha tulee varmasti jakamaan mielipiteitä. Osa rakastaa ja osa vihaa. Mutta se on juuri se tapa, millä Euroviisuissa erotutaan ja menestytään.

Suomi on ollut alkuvuoden ajan Euroviisujen vedonlyöntitilastojen kärjessä, mikä on poikkeuksellista. Se on ollut UMK:n ja etenkin Käärijän miljoonien striimien ansiota. Veikkaukset eivät ole koko totuus, mutta antavat osviittaa menestyksestä.

Mutta minkälaisia kilpailijoita Käärijällä on sitten Liverpoolissa vastassa? Kilpailukappaleista on julkaistu tässä vaiheessa vasta puolet, joten kovin suuria johtopäätöksiä ei voi vielä tehdä. Tässä vaiheessa taso ei kuitenkaan ole kovin häävi.

Tämän vuoden Euroviisuista saattaa tulla Pohjoismaiden omat kisat. Norjan Alessandran Queen of Kings -kappale on jo viraalihitti. Ruotsin Melodifestivalen ratkeaa vasta parin viikon päästä, mutta sieltä saattaa tulla valituksi vuoden 2012 viisuvoittaja Loreen.

Kovia vastuksia on varmasti tulossa lisää, mutta yksi asia on varma. Liverpoolissa yleisö huutaa cha cha cha! Ja ei se voittokaan ole täysin mahdoton asia.