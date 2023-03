Valko-Venäjän raja koituu yhä siirtolaisten kohtaloksi – 28-vuotias nainen paleltui hengiltä Euroopan vanhimmassa metsässä

Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on kuollut alkuvuonna Infoeurope-kansalaisjärjestön mukaan ainakin yhdeksän ihmistä. Osa metsään loukkuun jääneistä on on paleltunut.

Avaa kuvien katselu Puola ja Baltia ovat lisänneet esteitä ja kameravalvontaa Puolan ja Valko-Venäjän rajalle. Kuva: Artur Reszko / EPA