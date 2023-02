WSJ: Britannia, Saksa ja Ranska ehdottavat puolustussopimusta Naton ja Ukrainan välille

Wall Street Journal -sanomalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Britannia, Saksa ja Ranska ehdottavat puolustussopimusta Naton ja Ukrainan välille.

Lehden tiedot perustuvat nimettömiin viranomaislähteisiin. Ne vahvistavat Britannian pääministerin Rishi Sunakin Münchenin turvallisuuskokouksessa esittämän (siirryt toiseen palveluun) ehdotuksen, jonka mukaan Naton tulisi kesän Vilnan huippukokouksessaan päättää pysyvästä sotilaallisesta tuesta Ukrainalle.

– Meidän tulisi muotoilla Vilnan kokouksessa uusi sopimus, jolla autamme Ukrainaa torjumaan Venäjän hyökkäykset myös tulevaisuudessa, Sunak sanoi (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Britannian pääministeri Rishi Sunak 25.1.2023. Kuva: Andy Rain / EPA

WSJ:n mukaan Saksa ja Ranska kannattavat ehdotusta. Maat näkevät lupauksen pysyvästä aseellisesta tuesta tarpeen vaatiessa kannustimena Ukrainalle aloittaa rauhanneuvottelut.

Sunakin mukaan länsimaiden pitää tukea Ukrainaa sellaisilla aseilla, jotka antavat sille ”ratkaisevan edun” sotatilanteessa. Sunakin mukaan tällaiseen tukeen kuuluvat myös hävittäjät.

Sopimuksella yritetään taivutella Ukraina neuvottelemaan

WSJ:n haastattelemien viranomaisten mukaan Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa ei olla valmiita tukemaan Ukrainaa loputtomiin, jos edessä on pitkäkestoinen konflikti.

– Toistamme viestiä ”Venäjä ei saa voittaa”, mutta mitä se edes tarkoittaa? Jos sota jatkuu pitkään tällä intensiteetillä, Ukraina ei tule kestämään sodan aiheuttamia tappioita. Ja kukaan ei myöskään usko, että Ukraina voisi valloittaa Krimin takaisin, korkeassa asemassa oleva ranskalaisvirkamies sanoi WSJ:lle.

Avaa kuvien katselu Ukrainan presidentti kättelee Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa. Taustalla Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Kuva: EPA-EFE

Ajatuksena siis on, että jos Ukrainan kanssa tehdään sopimus, joka velvoittaa Naton auttamaan sitä aina kun on tarpeen, voisi Ukraina suostua rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa tietäen, että sillä on lännen turvatakuut.

Nimettömän brittivirkamiehen mukaan puolustussopimuksen tarkoituksena olisi viestiä Venäjälle, että länsimaiden tuki Ukrainalle ei lopu.

Tämän pitäisi kyseisen virkamiehen mukaan saada Venäjä tajuamaan, ettei se voi saavuttaa sotilaallisia tavoitteitaan Ukrainassa.

Sopimus ei sisällä samoja turvatakuita kuin Naton jäsenillä

WSJ:n tietojen mukaan ehdotettu puolustussopimus ei sisällä mahdollisuutta, että Naton joukkoja sijoitettaisiin Ukrainaan.

Se ei myöskään anna Ukrainalle samoja artikla 5:n mukaisia turvatakuita kuin Naton jäsenmaille.

WSJ:n lähteiden mukaan Ukraina kuitenkin saisi sopimuksen myötä käyttöönsä Naton asejärjestelmiä, ja sen asevoimat ”integroitaisiin osaksi länsimaiden puolustusteollisuuden tuotantoketjuja”.