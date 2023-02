Venäjämieliset mielenosoittajat mahdollisesti maksettu paikalle – video kertoo, mistä Moldovan epävarmassa tilanteessa on kyse

Ylen aamun Ilkka Lahti avaa, miksi kansainvälinen huomio on kiinnittynyt Ukrainan lisäksi myös toiseen polttopisteeseen Euroopassa, Moldovaan.

Ukrainan naapurimaa Moldovassa on noussut viime viikkoina huoli Venäjän järjestämän vallankaappauksen uhasta.

Uhan nosti esiin länsimielinen presidentti Maia Sandu, jonka mukaan Venäjän tarkoituksena on pysäyttää Moldovan lähentyminen EU:n kanssa. Lisäksi Venäjä pyrkii hänen mukaansa käyttämään Moldovaa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan.

Tilanteen keskiössä on Moldovan ja Ukrainan välissä sijaitseva Transnistrian alue, joka on ilmoittanut haluavansa liittyä osaksi Venäjää. Alueella on noin 1 500 venäläissotilasta, joita Venäjä kutsuu rauhanturvaajiksi.

Venäjän puolustusministeriö väitti loppuviikosta, että Ukraina suunnittelisi jonkinlaista valeoperaatiota Transnistrian alueelle. Väitteen on tulkittu merkitsevän, että Venäjä itse saattaisi tehdä jotain vastaavia toimia.

Moldovassa vierailevan Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen mukaan Transnistrian rajavyöhykkeellä näkyy Venäjän sotilaita, jotka ovat osa Moldovankin hyväksymää rauhanturvaoperaatiota. Alueella on kuitenkin myös muita Venäjän joukkoja. Moldova pelkää, että Venäjä voisi käyttää heitä jonkinlaisen eskalaation luomiseen.

Turtiaisen mukaan Moldovassa on ollut pelkoa Venäjän aggressioista käytännössä siitä saakka, kun hyökkäys Ukrainaan alkoi. Pääkaupunki Chișinăussa on nähty viime päivinä venäjämielisiä mielenosoituksia.

– Paikallisten lähteiden mukaan on päivän selvää, että kyseessä on maksettuja mielenosoittajia. Joku maksaa heille ja tuo heidät busseilla tänne osoittamaan mieltä länsimielistä Moldovan hallitusta vastaan.

Avaa kuvien katselu Transnistrian alue kuuluu Moldovaan, mutta se on julistautunut itsenäiseksi. Mikään valtio ei ole kuitenkaan tunnustanut itsenäisyyttä. Kuva: Maija Hurme / Yle

Moldovan heikko taloustilanne ruokkii epävarmuutta

Ylen aamussa vierailleet Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Euraasia-alueprojektin asiantuntija Anna Sand näkevät paljon kysymysmerkkejä mahdollisissa Venäjän toimissa.

Kangaspuron mukaan Venäjän valeoperaatio Transnistriaan tuntuu tällä hetkellä vaikealta toteuttaa. Etäisyys Ukrainan rintamalinjoilta Moldovaan on suhteellisen pitkä, eikä 1 500 paikalla olevalla venäläissotilaalla vielä kovin suurta vaikutusta saada aikaan.

Anna Sand korostaa, että täytyy tehdä ero viranomaislähteiden ja huhujen välille.

– Väitteiden ja huhujen kanssa täytyy olla erittäin varovainen, sillä niitä hyvin usein välineellistetään tämän kaltaisissa tilanteissa osana hybridisodankäyntiä.

Moldova on riippuvainen Venäjän kaasusta, ja Ukrainan sodan aikana hinnat ovat nousseet kuluttajille jopa kuusinkertaisiksi. Markku Kangaspuron mukaan sosiaalisista lähtökohdista nouseva tyytymättömyys on erittäin suurta, mitä venäjämielinen oppositio on käyttänyt ankarasti hyväkseen.