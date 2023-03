Ammattiopistosta amk:n kautta yliopistoon ilman pääsykokeita: pohjoisessa halutaan kokeilla vauhtiväylää vastaamaan energia-alan osaajapulaan

Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla isoja aurinkoenergiahankkeita, joista yksi Utajärvelle. Havainnekuva hankkeesta.

Pohjois-Pohjanmaalla suunnitellaan uudenlaisia uusiutuvan energian koulutuspolkuja ammatti- ja korkeakouluopintoihin.

Tavoitteena on kehittää oppilaitosten yhteistyötä, mikä mahdollistaisi sujuvan koulutuksen ammattitutkinnosta diplomi-insinööriksi asti. Eri koulutusasteiden opintokokonaisuuksia aiotaan rakentaa tukemaan toisiaan, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi tuntuvasti siirtymistä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun ja edelleen yliopistoon.

Yksi osa pohjoisen oppilaitosten suunnitelmia on niin sanottu vauhtiväylä, joka mahdollistaisi seuraavan koulutusasteen opintojen suorittamisen etuajassa.

Aiemmat opinnot mahdollistaisivat seuraavalle koulutusasteelle siirtymisen ilman valintakoetta, mikä voi nopeuttaa ammattitutkinnon suorittaneen jatko-opintoja ja valmistumista yliopistosta jopa kahdella vuodella. Tämä edellyttää kuitenkin pitkää opintopolkua kaikilla kolmella koulutusasteella; ensin ammattitutkinto, sitten insinööriopinnot ammattikorkeakoulussa ja lopulta diplomi-insinöörin tutkinto yliopistosta.

Mutta jo yhdestä siirtymästä saa tuntuvaa etua, kertoo koulutushanketta valmisteleva sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Tero Kaarlela Centrian Ylivieskan yksiköstä.

– Nuori saattaa jo ammattiopintojen aikana tietää jatkavansa insinööriopintoihin, jolloin hän voi suorittaa jo ennakkoon ammattikorkeakoulun opintoja ja päästä jatko-opiskelemaan ilman valintakoetta.

Kaarlelan mukaan ajallinen hyöty amk-tutkintoon voisi tällaisessa tapauksessa olla enimmillään noin vuosi. Tavoitteena on helpottaa myös aikuisopiskelijoiden jatko-opintoja.

Uupo-hankkeen valmistelussa ovat mukana Oulun yliopisto, Ylivieskassa toimiva ammattikorkeakoulu Centria ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Oppilaitosten suunnitelmien taustalla on uusiutuvan energian entisestään kasvava osaajatarve.

Kauppakamari toivoo yhteistä suuntaa eri hankkeille

Uusiutuvan energian tarve ja vihreä siirtymä ohjaavat nyt laajasti energia- ja teknologia-alan yritysten suunnitelmia.

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin tuulivoima-alue, ja maakuntaan on myös reilusti eniten suunnitteilla uusia voimaloita. Alueella on myös isoja aurinkovoima- ja vetysuunnitelmia.

Oulun Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen kannattaa vankasti yhtenäistä uusiutuvan energian koulutusta, koska alan yritykset tarvitsevat osaajia.

– Yrityksiltä tulee viestiä, että osaajatarve on ihan akuutti, ja sitä taustaa vasten koulutussuunnitelmat kuulostavat hyviltä. Mutta samalla täytyy muistaa, että eri kehityshankkeita olisi hyvä viedä keskitetysti eteenpäin.

Pellikaisen mukaan uusiutuvan energian ja vedyn parissa tapahtuu nyt niin paljon, että yrityksillä, kunnilla ja oppilaitoksilla olisi hyvä olla yhteinen suunta.

– Joulukuussa mietimme kattavan yritysjoukon kanssa vihreän siirtymän -osaamiskeskuksen tarvetta ja mahdollisuuksia täällä pohjoisessa, Pellikainen kertoo.

Oppilaitosten koulutussuunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa. Nyt selvitetään kuntien ja yritysten kiinnostusta hankkeeseen, ja uuden mallin mukainen koulutus voisi alkaa syksyllä 2024.

Aiheesta enemmän:

Utajärvelle rakennettava Suomen suurin aurinkovoimala saa valtiolta miljoonatuet – vanha turvesuo katetaan sadoilla tuhansilla aurinkopaneeleilla

Raahe haluaa mukaan vetytalouden kasvuun hyvissä ajoin ja luottaa alueen vetovoimaan