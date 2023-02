Vaalisloganin merkitys on suuri osa poliittista kampanjointia, sillä se on usein ensimmäinen asia, jonka äänestäjät näkevät ja kuulevat ehdokkaasta. Vaalisloganin tarkoitus onkin kiteyttää ehdokkaan viesti ja saada äänestäjät kiinnostumaan ja muistamaan ehdokkaan nimen.

Tämän jutun ensimmäisen kappaleen kirjoitti Chat GPT, joka on yhdysvaltalaisen OpenAI-yhtiön tekemä ilmainen ihmiskeskustelijaa matkiva ohjelma. Tarkoituksena on selvittää, minkälaista käyttöä tekoälyllä voisi olla poliittisen mainonnan suunnittelussa.

Keksittyjä työpaikkoja

Juttua kirjoitetaan Savo-Karjalan vaalipiirissä, joten otetaan ensimmäiseksi kohteeksi sisäministeri, toisen kauden kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.).

– Kuka on Krista Mikkonen?

– Krista Mikkonen on suomalainen poliitikko, joka on toiminut ympäristö- ja ilmastoministerinä Suomen hallituksessa vuodesta 2019 lähtien, tekoäly aloittaa vastauksensa.

Loppuosa vastauksesta onkin melko lailla pielessä. Puolue on oikein, mutta sisäministerin pestistä ei mainita. Myös valiokuntajäsenyydet ovat väärin. Tekoäly väittää Mikkosen myös työskennelleen Greenpeacessa ja WWF:ssä.

– Kirjoita vaalislogan Krista Mikkoselle eduskuntavaaleihin.

– Ympäristön ja ilmaston puolesta – kestävän tulevaisuuden rakentajana!

Vähän tylsä, mutta toki vihreiden tavoitteiden mukainen slogan.

Pyydetään seuraavaksi aineetonta apua kristillisdemokraattien puheenjohtajalle Sari Essayahille.

Essayahin poliittisen uran tekoäly tuntee melko hyvin, mutta urheilu-ura menee lajivalinnan osalta pieleen. Tai sitten kävelyn maailmanmestari on käynyt salaa voittamassa hiihdon maailmancupin osakilpailun.

– Vahva ääni arvoille – yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta!, ehdottaa tekoäly.

Dekkaristi fantasiamaailmassa

Selataan puoluekenttää eteenpäin. Keskustan ilomantsilainen kansanedustaja, metsätalousinsinööri Hannu Hoskonen tunnetaan kovista kannanotoistaan rajaseudun asukkaiden ja metsätalouden puolesta.

Chat GPT väittää häntä kuitenkin pohjoissavolaiseksi diplomi-insinööriksi, joka on työskennellyt Nokian Renkailla. Hoskosella on tekoälyn mukaan myös salattu urheilumenneisyys ”Suomen Lentopalloliigan” perustajana.

– Taloudellista kasvua ja kehitystä – Pohjois-Savon ääni eduskunnassa!

Kuopiolainen poliisikansanedustaja Marko Kilpi (kok.) on myös maankuulu rikoskirjailija. Hänet tekoäly tunnistaa, mutta ilmeisesti Kilpi on tehnyt vähemmän tunnetun koukkauksen Game of Thrones -tyylisen aikuisfantasian pariin. Chat GPT:n mukaan hän on kirjoittanut muun muassa teokset ”Lohikäärmeen veri”, ”Kuoleman kentät” ja ”Sisarveri”.

– Jännitystä ja seikkailua kirjallisuuden parissa – äänestä Marko Kilpeä!

Tekoälyn mieli muuttui

Perussuomalaisten outokumpulaisen Sanna Antikaisen ohjelma tunnistaa poliitikoksi, mutta kaikki muu onkin sitten pielessä puoluetta ja vaalipiiriä myöten.

– Vahva ääni Lapista – tulevaisuus rakennetaan yhdessä!, tekoäly ehdottaa.

Vasemmistoliiton Matti Semi saa erikoisen kohtelun. Ensin Chat GPT ei tunnista Varkauden ääniharavaa ja toisen kauden kansanedustajaa. Kun tekoälylle kertoo Semin olevan kansanedustaja ja pyytää vaalislogania, vaihtaa se yhtäkkiä kantaansa.

– Valitettavasti en voi antaa poliittisia lausuntoja tai vaalisloganeita, sillä minun tarkoitukseni on tarjota puolueetonta tietoa ja apua kaikille käyttäjille.

Kehittynyt sanasyöttöohjelma

Tutkija Sampo Pyysalo Turun yliopistosta on perehtynyt Chat GPT:n kaltaisiin ohjelmiin. Ensimmäisenä hän selittää, etteivät ammattilaiset edes käytä termiä tekoäly.

– Kyseessä on kielimalli, joka on valtavien tietomassojen avulla koulutettu ennustamaan seuraavaa sanaa, Pyysalo kuvailee Chat GPT:tä.

Käytännössä ohjelma on siis pitkälle kehittynyt versio vaikkapa älypuhelimissa olevasta automaattisesta sanansyötöstä. Chat GPT on saanut valtavan määrän tietoa, joka kuitenkin päättyy vuoteen 2021, eikä sillä ole pääsyä internetiin.

– Nämä mallit ovat rajallisia. Ne ovat lukeneet hirveän määrän, mutta eivät ikään kuin muista kaikkea.

Malli tuottaa kuitenkin todennäköisyyksiin perustuen tekstiä, vaikka sillä ei olisi mitään todellista pohjaa. Tällaisen oikealta näyttävän hölynpölyn tuottamista kutsutaan hallusinoimiseksi.

– Ongelmana malleissa on se, että vielä ei ole keinoa selvittää, milloin ne puhuvat totta ja milloin satuilevat, Pyysalo sanoo.

Esimerkiksi Marko Kilven erikoinen loikka fantasiakirjallisuuteen selittyy sillä, että kielimalli vain pitää romaania ”Lohikäärmeen veri” todennäköisenä jännityskirjailijan tuotoksena.

Poliittiset lausunnot kielletty

Chat GPT ei ole täysin puhdas kielimalli, jolle annettaisiin esimerkiksi vapaa pääsy kaikkeen internetin tietoon. Tällaisiakin on tehty, mutta ne ovat usein päätyneet tuottamaan häiritsevää tai laitonta tekstiä.

Chat GPT:n päälle onkin luotu rajoituksia, joilla pyritään esimerkiksi estämään laittomuuksiin opettavien tekstien tuottaminen. Lisäksi ohjelman ei pitäisi antaa poliittisia lausuntoja.

Matti Semin kohdalla kyse on juuri tällaisesta rajoituksesta, jonka olisi pitänyt periaatteessa toimia myös muiden kansanedustajien kohdalla.

– Kaikkihan tämä teknologia on vielä kehitysvaiheessa. Olisi mielenkiintoista tietää tuleeko se vastaan nopeammin englannin kielellä, Pyysalo sanoo.

Toden totta. Kun Chat GPT:ltä pyytää englanniksi slogania Donald Trumpille, on vastaus heti kieltävä.

Riskit ovat liian suuria

Pyysalo ei usko, että kielimallit voisivat vielä tässä vaiheessa tulla laajempaan käyttöön esimerkiksi yritysten asiakaspalvelussa. Riskit ovat liian suuria.

Hän ei usko myöskään niiden saavan suosiota poliittisen viestinnän tekemisessä.

– Voi olla, että joku käyttää niitä inspiraationa. Toivottavasti niitä ei kuitenkaan päästetä vapaasti toimimaan, Pyysalo sanoo ja naurahtaa.