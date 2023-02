Brexitin pykälät jälleen pöydällä – näin EU-eron Pohjois-Irlannissa synnyttämät sitkeät kiistat ehkä ratkaistaan

Kuva: Simon Walker/No10 Downing Street/UPI/Shutterstock/All Over Press

Britannian pääministeri Rishi Sunak ja EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen neuvottelevat maanantaina Berkshiressa Lontoon liepeillä.

Niin sanotusta Pohjois-Irlannin protokollasta on neuvoteltu kiivaasti kuukausien ajan.

Jos sopu saavutetaan, siitä on luvattu kertoa lehdistötilaisuudessa iltapäivällä.

Kokosimme vastaukset brexin jälkeisen kiistan keskeisimpiin kysymyksiin:

Mikä on Pohjois-Irlannin protokolla?

Protokolla on osa sopimusta, jolla Britannia erosi Euroopan unionista vuonna 2021. Protokolla on pitänyt Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin osana Euroopan yhtenäismarkkinoita. Pohjois-Irlannissa on ollut voimassa EU:n lainsäädäntöä, vaikka muussa Britanniassa lainsäädäntö ei ole enää voimassa.

Brexit loi tullirajan Irlanninmerelle. Irlannin saari on jakautunut Irlannin tasavaltaan ja Pohjois-Irlantiin, eikä rajamuodollisuuksia haluttu näiden alueiden välille, koska sen pelättiin synnyttävän väkivaltaisuuksia. Katolisten tasavaltalaisten aseelliset ryhmät hyökkäsivät usein rajatarkastuspisteitä vastaan vuosina 1968–1998 olleiden poliittisten levottomuuksien aikana.

Mikä on uusi ehdotus?

Tällä hetkellä Britanniasta Pohjois-Irlantiin tulevat tavarat tarkastetaan Pohjois-Irlannin satamissa. Britannian uudessa ehdotuksessa olisi kaksi eri käytäntöä. Pelkästään Pohjois-Irlantiin menevillä tavaroilla ei olisi samanlaisia tarkastuksia kuin Irlantiin eli EU:n alueelle menevillä tavaroilla.

EU:lla on tiukat tarkastukset esimerkiksi unionin alueelle tuleville maitotuotteille ja munille.

Ketkä muutosta haluavat?

Muutosta haluavat etenkin Pohjois-Irlannin unionistit eli Britannian hallintoa tiiviisti kannattava Demokraattinen unionistipuolue DUP. DUP on sanonut, että se haluaa eroon protokollasta, koska pelkää sen edistävän Pohjois-Irlannin liittymistä Irlantiin.

Mitkä ovat ongelmakohtia?

On ollut esimerkiksi epäselvyyttä siitä, mitkä yhtiöt ja toimijat voisivat käyttää suunniteltua ”vihreää linjaa”.

EU on vaatinut, että sopimuksen voimaantulon jälkeiset kiistat käsitellään Euroopan tuomioistuimessa. Britannia haluaa Euroopan tuomioistuimelle mahdollisimman pienen roolin.

Poliittinen paine sovun saamiseksi on kova

Pohjois-Irlannin hallinto on ollut toimintakyvytön brexitiä koskevien kiistojen takia. DUP:n piti muodostaa yhteishallinto yhdessä Irlanti-mielisen Sinn Fein -puolueen kanssa jo viime vuoden toukokuussa.

Ennen neuvotteluja Britannian hallituksessa oleva Eurooppaan erittäin kriittisesti suhtautuva ryhmä varoitti pääministeriä kiirehtimästä uutta sopimusta. Ryhmän edustaja Mark Francois vaati kaiken EU-lainsäädönnön lakkauttamista Pohjois-Irlannissa.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar on viestinyt tyytyväisyyttä siihen, että neuvottelut Sunakin ja von der Leyenin välillä ovat viime viikkoina edenneet.