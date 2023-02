Lakko uhkaa pysäyttää suuren osan bussiliikenteestä suurissa kaupungeissa keskiviikkona – Katso, missä lakko vaikuttaa

Kuljettajien lakko uhkaa pysäyttää suuren osan linja-autoliikenteestä suurissa kaupungeissa keskiviikkona. Lakko alkaisi aamuyöstä kello 03 ja jatkuisi korkeintaan reilun viikon, perjantaihin 10. maaliskuuta asti.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n lakko koskisi erityisesti kaupunkien paikallisliikennettä. Kaukoliikenteessä vaikutus ei olisi niin suuri. Kaukoliikenteen yhtiöistä lakko koskisi esimerkiksi samaan konserniin kuuluvia Onnibusia ja Koiviston autoa.

Odotettavissa on huomattavia häiriöitä paikallisliikenteeseen eri kaupungeissa.

Joissakin kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenteen HSL:n alueella bussiliikenteestä pysähtyisi suuri osa. HSL:n mukaan lakko koskisi yli 90:ää prosenttia linjoista. Liikennöitsijät eivät pysty tarkasti sanomaan, kuinka suuri osa linjoista pystyttäisiin kuitenkin ajamaan lakosta huolimatta.

Tampereen seudulla lakko pysäyttäisi yli puolet Nysse-liikenteestä. Tampereen ratikka liikennöisi normaalisti.

Nobina pystyisi ajamaan korkeintaan neljäsosan HSL-vuoroistaan

HSL:n suurimpiin liikennöitsijöihin kuuluva Nobina arvioi, että korkeintaan neljäsosa lakonalaisista linjoista pystyttäisiin ajamaan.

– Vaikutus on suuri. Valtaosa liikenteestä ei varmastikaan liiku, aluejohtaja Mårten Winqvist Nobinasta arvioi.

Työnantajan arvion perusteella Nobinan kuljettajista reilu puolet on ammattiliittoon järjestäytyneitä. Lakkoon voi osallistua, vaikka työntekijä ei kuuluisikaan ammattiliittoon. Ja toisaalta, lakkoon ei ole pakko osallistua, vaikka työntekijä kuuluisikin ammattiliittoon.

Niin Tampereen seudulla kuin HSL-alueellakin varmin tieto ajettavista linjoista ja vuoroista löytyy sähköisestä reittioppaasta. HSL:n reittioppaan ajantasaiset tiedot ovat lähipysäkkien näkymässä (siirryt toiseen palveluun). Sähköisistä reittioppaista löytyy varmin tieto useassa muussakin kaupungissa.

– Etukäteen ei pystytä ennustamaan, mikä kyyti toteutuu. Luotettava tieto näkyy reittioppaasta, sanoo viestinnän asiantuntija Sari Kotikangas HSL:stä.

Lakon alkaminen vaikuttaa ”aika todennäköiseltä”

Työntekijäjärjestö AKT:n mukaan bussiliikenteen lakon alkaminen keskiviikkona vaikuttaa ”aika todennäköiseltä”.

– Tällä hetkellä näyttää sille, että lakon alkaminen on aika todennäköistä. Toisaalta, aika on opettanut, että isotkin ongelmat ja ristiriitaisuudet saadaan ratkaistua suhtkoht äkkiä. Meillä on vielä tämä päivä [maanantai] ja huominen aikaa, sanoo AKT:n edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara kertoi maanantaina iltapäivällä viestipalvelu Twitterissä, että bussilakon sovittelussa ei ole syntynyt ratkaisuja ja sovittelua jatketaan tiistaina.

Avaa kuvien katselu AKT:n edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen pitää bussilakon alkamista ”aika todennäköisenä”. Lakkoa soviteltiin maanantaina valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingin Bulevardilla. Kuva: Toni Määttä / Yle

Joukkoliikenteen lakko uhkaa laajeta raiteille

Joukkoliikenteen lakko uhkaa laajeta maanantaina 6. maaliskuuta. Silloin lakkoon menisivät junien, raitiovaunujen ja metron kuljettajat. Lakko pysäyttäisi junaliikenteen laajasti, myös lähiliikenteen pääkaupunkiseudulla.

Tämä lakko uhkaa siis viikon kuluttua.

Katso lisätietoa, miten bussit kulkevat kotikunnassasi:

Myös Porissa lakko vaikuttaa merkittävästi ajettaviin vuoroihin. Porin linjojen mukaan lähtökohtaisesti paikallisliikennevuoroja ei ajeta. Ajettavat vuorot ovat ensisijaisesti koulumatkaliikenteen vuoroja. Lakko vaikuttaa myös Rauman paikallisliikenteeseen.

Linja-autoliikenteen lakolla on vaikutuksia myös muilla paikkakunnilla, kuten Porvoossa ja Savonlinnassa.

