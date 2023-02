Turkistarhauksen kieltäminen saa kannatusta eduskuntavaaliehdokkailta eläinsuojelujärjestöjen vaalikoneessa

Alaa on koetellut syvin kriisi pariinkymmeneen vuoteen ja alalta on lopettanut kymmeniä tiloja reilussa puolessa vuodessa.

Eläinoikeusjärjestöjen ylläpitämän vaalikoneen mukaan 78 prosenttia vastanneista lopettaisi tarhauksen. Koneeseen on vastannut noin viidennes ehdokkaista.

Turkistarhauksen kieltäminen saa kannatusta eduskuntavaaliehdokkailta eläinpoliittisessa vaalikoneessa.

Tiedot käyvät ilmi eläinoikeusjärjestö Animalian ja Suomen eläinsuojelun eläinpoliittisesta vaalikoneesta. (siirryt toiseen palveluun)

Siihen vastanneista ehdokkaista valtaosa (78 prosenttia) on turkistarhauksen kieltämisen kannalla. Tähän mennessä vastaukset on saatu noin 380 ehdokkaalta eli alle viidennes ehdokkaista on vastannut koneeseen.

Kaikkiaan ehdokkaita on koko maassa reilut 2 000.

Vaalikone auttaa löytämään eläinten puolella olevat ehdokkaat.

Lisäksi vaalikoneessa kysyttiin kasvisruuan kulutuksen lisäämisestä ja eläinkokeiden lopettamisesta.

Vaalikone on lähetetty vastattavaksi kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille.

Turkisalan ahdinko on syventynyt viime ja tänä vuonna.

Kannattavuutta ovat laskeneet myös energiakustannusten ja rehun raju kallistuminen sekä muun muassa Venäjän viennin tyrehtyminen.