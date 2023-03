Abi, lopeta pänttääminen – aivotutkijan mukaan päikkäreiden ottaminen on yksi keino oppia paremmin

Tässä kolme vinkkiä lukulomalle! Minni Nevalainen on Instagramissa olevan Tiedenaiset-yhteisön perustajajäsen ja jakaa Opettaja Minni -tilillään Tiktokissa oppimisvinkkejä. Video: Tanja Heimonen / Yle

Lukulomaa on kulunut jo puolet, etkä ole vielä tarttunutkaan kirjoihin. Motivaatio on hukassa ja ajatuskin lukemisesta puuduttaa. Tunnistitko itsesi? Ei hätää, vielä on aikaa muuttaa opiskelun suunta!

– Luota itseesi, kannustaa Taavetin lukion uskonnon, filosofian, psykologian ja terveystiedon opettaja Minni Nevalainen.

Oppimisvinkkejä somessa jakava Minni Nevalainen ja Helsingin yliopiston aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilainen antavat sinulle seuraavat kolme täsmävinkkiä opiskelusi sujuvoittamiseksi:

1. Lopeta pänttääminen

Ajatuksen pänttäämisestä voi heittää suoraan romukoppaan. Tuntikausiksi kirjoihin hautautuminen ei ole oppimisen kannalta hyödyllistä kenellekään.

– Pänttääminen viittaa merkityksettömien litanioiden ja vuosilukujen tallentamiseen aivoihin. Se voi tuntua tehokkaalta, koska se on raskasta, mutta oppimistulosten näkökulmasta se ei ole sitä, sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.

Huotilainen kehottaa siirtämään ajattelun enemmän tiedon jäsentelyyn, pohdiskeluun ja kertailuun.

– Keskity lukiessasi otsikoihin, sisällysluetteloihin ja tiivistelmiin. Tee muistiinpanoja, ajatuskarttoja ja alleviivauksia, ohjeistaa puolestaan Minni Nevalainen.

2. Pidä taukoja ja ota päiväunet

On tärkeää ajoittaa opiskelu omaan vuorokausirytmiin sopivaksi ja tauottaa sitä riittävästi.

– Kannattaa opiskella pienempiä aikoja kerrallaan ja tehdä se tehokkaasti. Hyvä lopputulos tulee silloin, kun muistaa pitää taukoja, levätä ja elää lukemisen ohella, vakuuttaa Minni Nevalainen.

Ihmisten keskittymiskyky vaihtelee. Osalla keskittyminen alkaa lipsua heti parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta Huotilainen ei pidä sitä moitittavana. Silloin on tauon paikka.

Avaa kuvien katselu Kukaan ei lähde ylioppilaskirjoituksiin tyhjin käsin, vaikka ei lukisi lukulomalla ollenkaan. Monen vuoden opiskelusta on tarttunut päähän tietoa ihan huomaamatta. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pienen tauon aikana aivotutkija suosittelee laittamaan soimaan innostavaa musiikkia ja ottamaan muutama tanssiaskel tai hyräilemään mukana.

Taukojen lisäksi Huotilainen suosittelee kaikkia kokeilemaan päiväunia.

Lyhyemmät 10–15 minuutin mittaiset torkut auttavat keskittymiseen ja jaksamiseen.

Pidempien, 1–1,5 tuntia kestävien päiväunien tiedetään tutkitusti vaikuttavan muistin tallentamiseen.

– Aamupäivän aikana kertaillut asiat tallentuvat päiväunien aikana. Iltapäivän asiat puolestaan tallentuvat aivoihin yöunien aikana, selventää aivotutkija Minna Huotilainen.

3. Lue vaihdellen

Lukusuunnitelmassa tulee huomioida, mitä oppiaineita aikoo kirjoittaa ja mitä materiaaleja niihin on. Lukusuunnitelman avulla hahmottaa, kuinka monta päivää mihinkin sisältöihin on käytettävissä aikaa. Hyvin hallussa olevat asiat tarvitsevat vähemmän aikaa.

– Hahmottele päivän aikataulut kuten koulun lukujärjestykset. Aivot virkistyvät, kun opiskelet eri aineita saman päivän aikana, neuvoo Minni Nevalainen.

Lukusuunnitelmaan ei kannata juuttua, vaikka sellainen onkin hyvä olla olemassa. Ei ole tehokasta, jos keskittymisen lipsuessa puskee silti päivän läpi suunnitelman mukaan.

– Samasta päivästä voi saada enemmän irti, jos tauottaa lukemistaan taitavammin ja nukkuu esimerkiksi ne päikkärit, kehottaa Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

