Jättityömaa sulkee portin yrityksiltä, jotka eivät noudata työehtoja – viisi erikoisosaajaa ei jaksanut odottaa palkkoja, vaan irtisanoutui

Kemin tehdastyömaan portti on suljettu yhteensä 18 yritykseltä, jotka eivät noudattaneet työlainsäädäntöä. Isoimmat ongelmat liittyvät palkanmaksuun. Esimerkiksi ylitöistä ei ole maksettu tarpeeksi.

Merilappilaisen kerrostaloasunnon keittiössä istuu helpottuneita miehiä. Intialaiset erikoishitsaajat Sanalkumar Chempakathunkal Sasi, Shijin Pappachan ja Krishnadas Muthalpuredah Padintarekara tietävät nyt saavansa tekemistään työtunneista oikean palkan. Vielä joulukuussa oli toisin.

– Emme yhtään tienneet, mitä meille seuraavassa kuussa maksettaisiin. Mitään ei voinut suunnitella, kun ei ennakkoon voinut laskea, paljonko palkkaa tulee, Sanalkumar kertoo.

Vaikka miehet tekivät täsmälleen samoja töitä täsmälleen saman tuntimäärän, jokainen sai erisuuruisen palkan. Lisäksi palkkalaskelmassa kuukauden tuntimääräksi oli merkitty 165 tuntia, vaikka miehet tekivät jatkuvasti reilusti yli 200 työtuntia.

Suomen suurimmalla metsäteollisuuden rakennustyömaalla Kemissä työskentelee tällä hetkellä lähes 4 000 henkilöä rakentamassa Metsä Fibren uutta tehdasta. Vielä pari kuukautta sitten siellä työskenteli tsekkiläisen Hutní Montážen työntekijänä myös Sanalkumar työkavereineen.

Joulun alla miehet irtisanoutuivat ja siirtyivät suomalaisen henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoille. Baronaan on siirtynyt viisi intialaista entistä hutnilaista.

Avaa kuvien katselu Projektijohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan suomalaisten työehtojen sitovuus tehdään työmaalle tuleville yrityksille selväksi jo ennen sopimusten tekemistä. Työehtojen noudattamista myös valvotaan työmaalla muun muassa pistokokein. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Lähtöpassit annetaan, jos muu ei auta

Kemin tehtaan rakentamiseen osallistuu viikkotasolla samanaikaisesti noin 500 yritystä, ja koko projektiin kolminkertainen määrä. Hutní ei ole ainoa yritys, jonka palkanmaksussa ja muiden työehtojen noudattamisessa on tullut esille ongelmia.

Työmaalta on saanut lähtöpassit yhdeksän siellä jo työskennellyttä yritystä, koska ne eivät ole noudattaneet työehtoja, kertoo biotuotetehtaan projektijohtaja Jari-Pekka Johansson. Lisäksi yhdeksältä yritykseltä on estetty kokonaan pääsy töihin, koska ne eivät ole saaneet asioitaan kuntoon ennen tuloaan.

Muutamien muidenkin yritysten kanssa on ollut palkanmaksuun ja työaikoihin liittyviä pulmia, mutta muut ovat korjanneet toimintansa, kun asiaan on puututtu. Ongelmia on ollut niin suomalaisten kuin ulkomaisten yritysten kanssa.

Hutnílla on tällä hetkellä Kemin työmaalla yli 200 työntekijää. Osa heistä on tuonut jo viime vuoden puolella Metsä Fibren tietoon epäilyn kahdenlaisista palkkalaskelmista – siis siitä, että työntekijöille olisi maksettu pienempiä palkkasummia kuin Hutní on väittänyt maksaneensa.

– Asiaan pyritään saamaan selvyys. Olemme pyytäneet heitä esittämään lisätietoja, dokumentaatiota, todistusaineistoa. Tavoitteena on pitää seuraava neuvottelu ensi viikolla, Johansson muotoilee.

Jos työehtoneuvonta ja neuvottelut eivät tuota tulosta, äärimmäisinä keinoina ovat sopimussakot tai sopimuksen irtisanominen.

Hutní Montáže ei suostunut haastatteluun palkkaepäselvyyksistä. Yhtiö lähetti asiasta lausunnon, jonka mukaan sen tiedossa ei ole, että palkkoja olisi maksettu väärin tai suomalaisten lakien vastaisesti. Hutní toteaa, että palkanmaksukäytännöt ovat parhaillaan Metsä Fibren tarkasteltavana, mutta asian käsittely on vielä kesken.

Kemin tehdastyömaa Avaa Tehdasprojektiin osallistuu kaikkiaan yli 1 500 yritystä.

Työvoiman määrä on nyt suurimmillaan. Helmikuun puolivälissä työmaalla työskenteli 3 850 henkilöä.

Tähän mennessä yhteensä 18 yritystä on suljettu pois rakennustyömaalta.

Esiin tulleet työsuhdeongelmat liittyvät lähinnä palkanmaksuun sekä työ- ja lepoaikoihin.

Uusi tehdas valmistuu tämän vuoden kolmannella neljänneksellä eli alkusyksyyn mennessä.

Työehtojen noudattaminen on sopimusehto

Johanssonin mukaan Metsä Fibre on tuonut vahvasti esille jo ennen sopimuksen solmimista, että se edellyttää yhteistyökumppaneidensa noudattavan suomalaisia työehtoja. Lainsäädäntöä on yritysten kanssa käyty läpi moneenkin kertaan, ja toteutumista valvotaan pistokokein.

Avaa kuvien katselu Valtavaan työntekijämäärään mahtuu kansallisuuksia noin 60, joten taustalla on monenlaista työkulttuuria. Osalla työntekijöistä tietämys Suomen työehdoista on huono. Yrityksissä voi olla myös vakiintuneita käytäntöjä, jotka eivät ole suomalaisten työehtosopimusten mukaisia. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Ohjauksesta ja neuvonnasta huolimatta ongelmia ilmenee, kertoo Kemin työmaan pääluottamushenkilö Mika Vuoti.

– Joillekin yrityksille on ollut ikävä yllätys, että se mihin he ovat sopimuksessa sitoutuneet, täytyy pitää.

Työehtojen toteutumista varmistavat Metsä Fibren lisäksi viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit, muun muassa aluehallintovirasto ja työntekijäliitot.

Tietämättömyyttä vai jotain muuta?

Pääluottamushenkilö Mika Vuotin mukaan pieni osa ongelmista ja virheistä selittyy tietämättömyydellä tai väärinkäsityksillä. Paljon on kuitenkin tapauksia, jotka viittaavat tahallisuuteen. Varsinkaan suomalaiset yritykset tai jo aiemmin Suomessa toimineet ulkomaiset firmat eivät uskottavasti voi vedota tietämättömyyteen.

– Suuri osa yrityksistä toimii asianmukaisesti, mutta valitettavan paljon edelleen paljastuu ongelmia, Vuoti sanoo.

Haaveena on saada perhe Suomeen

Helmikuisena iltana Sanalkumarin, Shijinin ja Krishnadasin asunnossa on tavallista väljempää, sillä viiden miehen porukasta kaksi on parhaillaan lomalla kotona Intiassa. Muut kolme pääsevät tapaamaan perheensä keväällä.

Avaa kuvien katselu Krishnadas Muthalpuredah Padintarekara (vas.), Shijin Pappachan (keskellä) ja Sanalkumar Chempakathunkal Sasi pääsevät Intiaan tapaamaan perhettään seuraavan kerran toukokuussa. Krishnadas kävi kotilomalla syyskuussa, toiset ovat olleet perheeseensä yhteydessä vain videoyhteydellä jo vuoden päivät. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Miehet joutuivat sekä aiemman työsuhteen aikana että vielä irtisanoutumisensa jälkeen selvittämään palkka-asioita. Loppupalkan maksoi lopulta Metsä Group saadakseen asian pois työntekijöiden päiväjärjestyksestä.

Baronan palkkalistoille siirtyneillä intialaismiehillä on nyt neljän vuoden oleskelu- ja työskentelylupa Suomessa. Uuden työnantajan avulla miehet ovat saaneet järjestetyksi koko paperisodan kohtalaisen vaivattomasti; esimerkiksi Kelan ja verohallinnon kanssa asiat ovat kunnossa ja pankkitunnukset on saatu, joten miehet pystyvät jatkossa hoitamaan asiansa itse.

Työnantaja on luvannut apua myös miesten seuraavan haaveen toteuttamiseen.

– Toiveena on, että myös perheemme voisivat muuttaa Suomeen jossain vaiheessa.

Yle on saanut tietoja ja nähnyt palkkalaskelmia työmaalla työskenteleviltä ja työskennelleiltä henkilöiltä. Taustakeskusteluja työehtosopimusten noudattamisesta ja valvonnasta on käyty haastateltujen lisäksi muun muassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Rakennusliiton aluetoimiston kanssa.