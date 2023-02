Viisufanit maailmalla hypettävät Käärijää – Cha Cha Cha on kivunnut vedonlyöntitilastojen kolmoseksi

Viisuintoilijat pitkin Eurooppaa – ja muuallakin maailmassa – ovat olleet tohkeissaan viikonlopun UMK-finaalin lopputuloksesta. Somehypetys ja fani-ilmiöt ovat sitä luokkaa, että Käärijän Cha Cha Cha nousi vedonlyöntitilastoissa kolmanneksi heti voittonsa jälkeen.

Käärijän voittomahdollisuuksiksi arvioidaan esimerkiksi Eurovisionworld (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla tällä hetkellä kaksitoista prosenttia. Ykkösenä tilastoissa on Ruotsi, joka valitsee ehdokkaansa vasta 11.3. Melodifestivalenilla. Euroviisut jo kertaalleen voittanutta Loreenia pidetään itsestäänselvänä Ruotsin viisuedustajana jo etukäteen.

Vedonlyöntitilaston kakkosena on Ukrainan Tvorchi kappaleella Heart of Steel.

Katso Käärijän haastattelu Ylen aamussa:

Käärijä oli maanantaina Ylen aamun vieraana

”Mahtavaa, eeppistä!”

Vaikka UMK-voitto räjäytti Käärijän somesuosion, ehti Cha Cha Chasta tulla ilmiö jo ennen valintaa Suomen ehdokkaaksi. Sillä oli eri alustoilla miljoonia kuuntelukertoja jo ennen UMK-jättipottia.

Kappaletta ja sen esittäjää kehutaan estoitta lukuisilla reaktiovideoilla, joissa kiitellään myös suomen kielen käyttöä kisakappaleessa.

Tällä esityksellä Käärijä voitti UMK:n lauantaina.

Ulkomaisille vloggareille tosin tuottaa merkittävää päänvaivaa Käärijän nimen lausuminen. Ainakin englanninkielisten suussa artistista vaikuttaa tulevan Kaadja, tai jotain sinne päin.

Brittiläisen Euroviisuihin erikoistuneen E Spot Podcastin vloggari Renata kuvaili reaktiovideollaan (siirryt toiseen palveluun) Käärijän esitystä kuin juuri hänelle laboratoriossa laadituksi.

– Ymmärrän nyt, mistä kaikki hypettävät! Video on siisti ja genrejä sekoitetaan mahtavasti! Kappaleessa on rokkia, klubimusaa ja häivähdys räppiä ja sitten tempo vielä muuttuu popiksi, Renata kuvailee ja summaa tuntemuksensa sanalla ”wow”.

Avaa kuvien katselu Käärijä oli kansainvälisten raatien mieleen UMK-finaalissa. Kuva: Yle/Mika Hokkanen

Myös brittiläinen viisuvloggari Luke White, eli Lukevision ylistää Käärijää. Reaktiovideollaan (siirryt toiseen palveluun) White toteaa, että Suomi ei ole aiemmin pärjännyt kisoissa häävisti, mutta nyt mahdollisuudet ovat korkealla. Whitekin kiittelee erityisesti genrerajoilla leikittelyä ja kuvailee taiteilijaa eeppiseksi ja esitystä vangitsevaksi.

– It was amazing from start to finish, se oli mahtavaa alusta loppuun!

Eurovisionin Instagram-tilillä eräs fani julisti lähtevänsä Liverpooliin seuraamaan laulukilpailuja juuri Käärijän takia, toinen kutsui esitystä ikoniseksi ja kolmas ennusti Piña Coladan myynnin Euroopassa nousevan biisin myötä kattoon.

Myös viisutoimittajat uskovat mahdollisuuksiin

Käärijän Cha Cha Cha onnistui sulattamaan myös tunnetun ruotsalaisen viisuekspertin sydämen. Aftonbladetin toimittaja Tobbe Ek kertoi maanantaina Iltalehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) uskovansa Suomella olevan jopa mahdollisuudet viisuvoittoon. Ekin mielestä herttainen Käärijä on Suomen kovin viisuesiintyjä sitten Lordin.

– Cha Cha Cha on loistavaa euroviisupoppia, jossa on rohkeaa svengiä, Ek summaa Iltalehdessä.

Jopa tavallisesti skeptiset suomalaisbloggarit ja viisuanalyytikot ovat olleet pitkästä aikaa toiveikkaita Suomen viisumenestyksen suhteen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien Juuso Määttänen arvioi Käärijän voittoa täysin mahdolliseksi (siirryt toiseen palveluun) ja ennakoi suomalaista viisukevättä täysin poikkeukselliseksi. Myös Yle Uutisten viisuekspertti Ville Vedenpää arvioi Tobbe Ekin tavoin, että Suomella on sauma viisuvoittoon ensimmäistä kertaa Lordin menestyksen jälkeen.

Rallienglannillakin voi pärjätä

Hypestä huolimatta somessa on esitetty Käärijästä myös soraääniä: erityisesti hänen englannin ääntämistään on arvosteltu kohtalaisen kovasanaisesti.

Maanantaina Ylen Aamussa kyseltiin tuoreelta UMK-voittajalta, miten Liverpoolissa mahdetaan suhtautua hänen rallienglantiinsa. Artisti kuittasi asian myönteiseen tyyliinsä.

– Kaikki saavat olla mitä mieltä ovat, itse aina tietysti toivoo, että jengi suhtautuisi positiivisesti. Koitan tehdä duunia, vaikka mennä vaikka jonnekin alakoulun tunneille. Pari kuukautta on aikaa vielä treenata englantia.

Käärijä teki haastattelussa taas selväksi, että uskoo itsekin – vloggareiden ja viisutoimittajien lailla – voittomahdollisuuksiinsa. Ja ainakin hyvään meininkiin Liverpoolin lavalla.

– Totta kai voittoa lähetään hakemaan. UMKssa oli ihan himmee yleisön meininki. Odotan sitä samaa, mutta vielä isommassa kuvassa.

Lue lisää:

Käärijä voitti UMK:n ylivoimaisella pistepotilla

Analyysi: Suomi on lähimpänä Euroviisujen voittoa sitten Lordin

Mistä Käärijän artistinimi on peräisin? Tutustu Käärijään!