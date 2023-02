Oysin potilastietojärjestelmässä tekninen vika – nyt käytössä ovat myös varajärjestelmät

Oulun yliopistollisen sairaalan Esko-potilastietojärjestelmän lääkehoito-osiossa todettiin viikonloppuna häiriö, joka hidastaa edelleen järjestelmän käyttöä. Varajärjestelmät on otettu käyttöön.

Oulun yliopistollisen sairaalan potilastietojärjestelmässä Eskossa on ollut tekninen vika viikonvaihteen aikana. Vika on paikallistettu ja sitä korjataan, mutta se hidastaa edelleen henkilökunnan mahdollisuuksia poimia tietoja järjestelmästä.

Häiriö on koskenut potilastietojärjestelmän lääkehoito-osiota. Muut osiot ovat toimineet normaalisti. Sunnuntai-aamuna lääkeosion toiminta katkesi lyhyeksi ajaksi kaikilta käyttäjiltä.

Johtajaylilääkäri Terhi Nevala Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteesta kertoo, että vika on paikallistettu palvelimiin, ja korjaustoimet on aloitettu.

Nevalan mukaan vika on käytännössä haitannut nimenomaan hoitohenkilökunnan tietojen saantia, mutta ei ole vaikuttanut suoraan potilaisiin. Vian takia sairaalassa on otettu käyttöön varatoimia, joilla hoito on voitu turvata. Suoranaista uhkaa potilasturvallisuudelle vika ei ole aiheuttanut.

– Kun vika koskee potilastietojärjestelmää, riski on kuitenkin aina otettava huomioon ja siksi käyttöön on otettu varajärjestelmiä, joilla turvataan toiminta, Terhi Nevala kertoo.

Potilastietojärjestelmän lääkehoito-osio on tällä hetkellä käytössä, mutta se voi toimia yhä hitaasti. Asian selvitys jatkuu yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

