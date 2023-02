"Tajuatko, kuinka hyvä mää oon hiihtämään?" Viisivuotias oululaispoika ihastuttaa hiihtovideoillaan

Kun viisivuotias oululaispoika sai joululahjaksi oikeat hiihtomonot, alkoi ladulla tapahtua. Pojan isä Asko Mäkäräinen on kuvannut pojan railakkaita otteita hiihtoladuilla ja julkaissut pätkiä sosiaalisen median kanavissaan.

– Se on ihan sekopää, huokaa isäkin videolla, kun poika painautuu kyykkyyn ja kerää ladulla vauhtia jäiseen alamäkeen.

Kuten somevideoilla, myös tässä jutussa poika esiintyy vanhempien toiveesta ilman etunimeä ja kasvoja.

Mäkäräinen uskoo kokeilemisen ja innostamisen voimaan. Oma poika poimi hiihdon kokeiltavaksi, koska moni lähipiiristä viihtyy suksilla. Perheessä myös esimerkiksi salibandy ja pesäpallo tulevat tutuksi leikin kautta.

Mäkäräinen yrittää kuunnella, mitä lapsi haluaa tehdä. Tyrkyttämällä homma ei toimi.

– Me saatamme leikkiä niin, että sukset ovat jalassa. Tai siirrytään makkaranpaistopaikalle suksilla. Ei siihen aina tarvita mitään kaavoja, Mäkäräinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kun laskuvälineitä löytyy moneen lähtöön, keksii lumiliikuntaankin moninaisia muotoja. Asko Mäkäräinen uskoo leikin voimaan uusiin liikuntalajeihin tutustumisessa. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Viime syksynä valmistui kansalaisliikuntataitoja kartoittanut kyselytutkimus. Siinä 97 prosenttia vastanneista kertoi vähintäänkin pysyvän pystyssä suksilla. Lähes puolet kertoi oppineensa lajin pariin perheenjäsenten opastuksella.

Suomen Hiihtoliiton, Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kyselyyn tuli yli 2 000 vastausta.

Pelillisyys puree myös kouluikäisiin.

Hiihtoliiton seuratoiminnan kehittäjä Kari-Pekka Seppänen kertoo, että heidän Lasten Lumipäivät -kiertue on erittäin kysytty tapahtuma varsinkin koulumaailmassa. Pohjoismaisiin hiihtolajeihin tutustutaan pelien ja temppuilun kautta.

Hiihtoidoleita seurataan MM-laduilla

Mäkäräisillä parhaillaan käynnissä olevat MM-hiihdot saavat huomiota jo siksi, että Kerttu Niskanen on Askon entinen luokkakaveri takavuosilta Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Mäkäräinen sanoo, että poika tunnistaa jääkiekon puolelta esimerkiksi Marko ”Mörkö” Anttilan, mutta hiihtonimet eivät ole ainakaan vielä tarttuneet puheisiin.

– Nykyään lapsilla taitavat olla ihan toiset sankarit ja tähdet, ja he eivät tule urheilumaailmasta, Mäkäräinen miettii.

Jos miehen omia hiihtoidoleita on ollut esimerkiksi Mika Myllylä, niin on hahmo poikaan tarttunut sen verran, että poika on pyytänyt lukemaan iltasaduksi pätkiä Myllylästä kertovasta kirjasta.

Tarkkaan valikoiden, toki.

Pysyisitkö ladulla tämän kaverin perässä? Voit keskustella aiheesta 1.3. kello 23 asti.