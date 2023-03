Kaisa kävi suihkussa keittiöveitsen kanssa – näin digitaalinen väkivalta murentaa uhrinsa mielenterveyden

Esimerkiksi tältä digitaalinen väkivalta voi näyttää. Tämänkaltaisia viestejä on yksi tähän juttuun haastateltu digiväkivallan kokija saanut. Video: Jani Aarnio / Yle.

Teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman häirinnän, jota on vaikeaa paeta. Digitaalinen väkivalta on yleinen, mutta viranomaisten vielä huonosti tuntema ilmiö.

Yhtenä päivänä puhelin alkoi soida. Tuntematon numero.

Joku yritti tavoittaa Jaanan useita kertoja päivässä, monena päivänä peräkkäin. Myös työpuhelimeen tuli soitto. Kun hän lopulta vastasi, luurin päässä oli hänelle tuntematon mies.

– Hän kertoi, että olimme joskus mätsänneet Tinderissä, ja olisi halunnut tavata.

Jaana hämmentyi. Hänellä oli profiili Tinderissä, mutta se oli tuolloin piilotettuna, eli kukaan muu kuin Jaana ei sitä nähnyt. Hänen numeronsa tai muutkaan yhteystiedot eivät olleet koskaan olleet siellä esillä.

Jaana ei tunnistanut miestä nimellä, jolla tämä esittäytyi. Hän halusi nopeasti miehestä eroon ja kertoi tälle seurustelevansa.

Ei mennyt kauaa, kun Jaana sai kuulla, että somessa oli varoiteltu henkilöstä, joka metsästää naisten yhteystietoja ja pommittaa heitä soitolla. Kaikki täsmäsi.

Miehen kerrottiin esiintyvän useilla eri nimillä. Tarina oli yleensä sama: soittaja kertoo mätsänneensä naisen kanssa joskus deittisovelluksessa ja haluaisi nyt nähdä. Keskusteluista kävi ilmi, että miehellä on aikaisempaa rikostaustaa, joten naiset varoittelivat toisiaan.

– Tämän tiedon jälkeen tuli ahdistus ja pelko. Miksi mies soitti juuri minulle?

Jaanalla ei ollut turvallinen olo yksin kotona, joten hänellä oli ystävä seuranaan. Tieto ahdistelijasta aiheutti unettomuutta. Välillä Jaanasta tuntui, että joku tarkkailee häntä.

Jopa puolet nuorista naisista kokenut häirintää verkossa

Jaanan kokemaa häirintää kutsutaan digitaaliseksi väkivallaksi. Sillä tarkoitetaan teknologisen välineen avulla tehtyä häirintää, kontrollia, vainoa ja tarkkailua.

Jatkuvan soittelun lisäksi se voi olla esimerkiksi viestein pommittamista, toisen salasanojen vaatimista, somessa tapahtuvaa mustamaalaamista ja erilaisten vakoiluohjelmien asentamista toisen puhelimeen tai jopa kotiin.

Teknologian kehittyessä ja sen käytön yleistyessä myös digitaalinen väkivalta on yleistynyt.

Kyseessä on niin tuore ilmiö, ettei sen yleisyydestä ole vielä riittävästi dataa, sanoo digitaalisen väkivallan asiantuntija Outi Rantamäki Naisten Linjalta.

Verkkohäirintää on tutkittu eri maissa. Osan tutkimuksista mukaan lähemmäs puolet naisista olisi kokenut jonkinlaista verkkohäirintää verkossa. Erityisesti nuoret ikäryhmät kokevat häirintää.

Avaa kuvien katselu Pelkästään naiset eivät koe digitaalista väkivaltaa, mutta naisten kohdalla se usein kohdistuu seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Kuvituskuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Digitaalista väkivaltaa voi tapahtua monissa eri tilanteissa, mutta karkeasti sen voi jakaa kahteen: lähisuhteessa, kuten parisuhteessa tai erotilanteessa tapahtuvaan, ja muuhun.

Tässä jutussa keskitymme etenkin häirintään ja ahdisteluun, jossa tekijä on tuntematon.

Tuntemattomia tekijät olivat myös Kaisan kohdalla. Jutussa esiintyvien Jaanan ja Kaisan nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Puhe mielenterveydestä sai aikaan vuosien piinan

Tuntui kuin olisi kauhuelokuvassa. Mutta se ei ollut elokuvaa, se oli totta.

Näin Kaisa kuvailee vuosien ajan kestänyttä häirintää. Kaikki alkoi vuonna 2016, kun Kaisa ryhtyi puhumaan somessa mielenterveysongelmistaan. Hän kuvaileekin itseään mielenterveysaktivistiksi.

Kaisa otettiin silmätikuksi keskustelualusta Ylilaudalla. Häntä huoriteltiin, haukuttiin, kehotettiin tappamaan itsensä. Kaisan sekä hänen sukulaistensa henkilökohtaisia tietoja jaettiin somessa ja hänestä kirjoitettiin raiskausfantasioita. Hänen nimissään tehtiin sometilejä, joihin postattiin Kaisan kuvia ja niiden yhteyteen kehotuksia tulla raiskaamaan hänet. Ylilaudalta viestit levisivät myös Kaisan Twitter-tilille ja Instagramiin.

Olin siihen mennessä saanut noin tuhat tapa itsesi -kommenttia. Kaisa

Aamut alkoivat panikkikohtauksilla useiden kuukausien ajan. Kaisaa pelotti katsoa puhelintaan.

Eräänä päivänä hän sai viestin, joka pahensi ahdistusta entisestään.

– Viestissä oli osoitteeni ja lause: voisin tulla raiskaamaan sinut. Se oli tosi pelottavaa, vaikka tavallaan olin tottunut siihen. Olin siihen mennessä saanut noin tuhat tapa itsesi -kommenttia.

Yksi ahdistelijoista ilmaisi asuvansa samassa kaupungissa kuin Kaisa, vieläpä melko lähellä naista.

Jossain kohtaa pelko voimistui niin pahaksi, että yksin ollessaan Kaisa kävi keittiöveitsen kanssa suihkussa.

– Pelkäsin, että joku murtautuu asuntooni. Kotona ollessani katsoin ikkunasta ulos ja mietin, onkohan tuolla jossain joku. Tiedän, että pelko oli irrationaalinen, mutta tuntemukseni oli aito.

”Poliisin mukaan kyse ei ollut oikea uhka”

Digitaalisen väkivallan kokijat voivat tuntea jäävänsä ongelmansa kanssa yksin, sillä sitä ei sillä nimellä mainita rikoslaissa.

Rikos- ja rikosprosessioikeuden yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta arvelee, että oman nimikkeen puuttuminen voi näyttää tällaista väkivaltaa tekeville siltä, ettei se olisi rangaistavaa. Väkivaltaa kokeneesta taas voi tuntua, ettei hänen oikeuksistaan huolehdita.

– Tämä ei pidä paikkaansa, vaan rikoslaissa on moninaisia tunnusmerkistöjä, jotka soveltuvat tilanteeseen, Rantaeskola kertoo.

Kyseeseen voivatkin tulla esimerkiksi vainoamisen, salakatselun tai salakuuntelun rikosnimikkeet.

Vuonna 2021 poliisille tehtiin vainoamisesta 840 ilmoitusta, salakatselusta 472 ja salakuuntelusta 40. Huomattava on, ettei näistä tilastoista voi erotella, mitkä teot ovat juuri digimaailmassa tehtyjä.

Vuonna 2021 vainoamisesta annettiin käräjäoikeuksissa 129 tuomiota, salakatselusta 20, salakuuntelusta ei yhtään.

Esimerkiksi näillä nimikkeillä digitaalista väkivaltaa voidaan tutkia Toistuva viestien lähettäminen tai soittaminen häirintätarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa, voi tarkoittaa epäilyä viestintärauhan rikkomisesta.

Salakuuntelu- ja katselulaitteiden ilmeneminen esimerkiksi kohteen kotona voi tarkoittaa epäilyä salakuuntelusta ja/tai salakatselusta.

Yksityiselämää koskevan tiedon esittäminen laajasti muiden saataville voi aiheuttaa epäilyn nimikkeellä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, jos teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Vainoamisesta voi olla kyse silloin, jos joku toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan pelkoa tai ahdistusta. Lähde: Rikoslaki

Sekä Jaana että Kaisa ilmoittivat kokemastaan poliisille. Toinen koki saavansa apua, toinen ei.

Kaisa teki rikosilmoituksen. Hän toimitti reilu 300 kuvakaappausta ja viestiä poliisille. Parin kuukauden kuluttua tuli päätös: tutkintaa ei aloiteta.

– Poliisin mukaan kyseessä ei ollut oikea uhka, ja koska tekijät olivat anonyymejä, heillä ei ollut resursseja lähteä tutkimaan asiaa.

Avaa kuvien katselu Digitaalisen väkivallan asiantuntijasta Outi Rantamäestä olisi tärkeää, että digiväkivallasta tehtäisiin poliisille ilmoitus, jotta saadaan tietoa tapausten määrästä. Siten saataisiin myös dataa siitä, miksi tutkinnat eivät etene. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Outi Rantamäen mukaan poliisi ei ota aina digitaalista väkivaltaa tarpeeksi vakavasti. Hänen mukaansa rikosilmoituksia tehdään, mutta usein ne eivät etene pitemmälle, eivätkä varsinkaan syyttäjälle asti.

Naisten Linjalla on oma Turv@verkko-chat- ja puhelinpalvelunsa (siirryt toiseen palveluun) digitaalista väkivaltaa kokeneille. Yhteyttä ottaneiden kokemusten mukaan tutkinta tyssää usein näytön puutteeseen tai siihen, että haitta arvioidaan vähäiseksi.

– Ilmoitusta tehdessä tai poliisilta neuvoa kysyttäessä on joskus joko sanottu suoraan tai vihjailtu, ettei ilmoitusta kannata tehdä, kun tämä ei etene, Rantamäki sanoo.

Halusin vain unohtaa koko asian. Jaana

Hänen mukaansa osa empii, kannattaako ilmoitusta tehdä.

– Väkivallan kokijasta voi tuntua, että on turvallisempaa, jos pitää matalaa profiilia. Ajatellaan, että ehkä tekijä rauhoittuu jossain vaiheessa, jos ei töki nukkuvaa karhua.

Juuri näin Jaanakin ajatteli. Hän kuitenkin päätti tehdä rikosilmoituksen, kun sai kuulla, että hänelle soittanut mies on mitä luultavimmin sarja-ahdistelija.

Rikosilmoitus otettiin vastaan viestintärauhan rikkomisena, mutta koska Jaana ei halunnut vaatia korvauksia tekijältä, ei ilmoitus johtanut toimenpiteisiin.

– En halunnut vaatia korvauksia, koska en halunnut kiinnittää enempää huomiota itseeni. Halusin vain unohtaa koko asian.

Avaa kuvien katselu Rikos- ja rikosprosessioikeuden yliopettajan, rikosprosessioikeuden dosentin Satu Rantaeskolan mukaan poliisin tutkintokoulutuksissa digitaalinen väkivalta on huomioitu jo vuosien ajan. Opetusta täydennetään sitä mukaa, kun uutta materiaalia saadaan. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Rikostutkintojen tyssäämistä selvitetään Poliisiammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä hankkeessa (siirryt toiseen palveluun). Siitä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä, poliisin tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa, syyttäjien täydennyskoulutuksessa sekä viranomaisten strategiatyössä. Tuloksia hankkeesta saadaan kesällä.

Satu Rantaeskola sanoo, että poliisi puuttuu tilanteisiin jo paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin. Viranomaisten tietämys digitaalisesta väkivallasta on koko ajan lisääntymässä, ja tilanne vain paranee lisäkoulutuksen myötä.

Hänestä on selvää, että ison henkilömäärän, kuten poliisin kouluttaminen vie aikaa. Sama haaste koskee syyttäjiä ja tuomareita.

Rantaeskola pitää erittäin tärkeänä, että digitaalisen väkivallan kohteeksi joutunut henkilö saa viranomaisilta apua.

– Puuttuminen tekijän toimintaan varhaisessa vaiheessa on tehokkain tapa vaikuttaa tilanteeseen.

Väkivallalla on vakavat seuraukset

Vaikka digitaalisesta väkivallasta ei välttämättä aiheudu mustelmia tai katkenneita luita, jättää se muunlaisia arpia.

Tuntemattoman soitot aiheuttivat Jaanalle unettomia öitä ja ahdistusta. Hän muutti kaikki tietonsa salaisiksi.

– Enkä vastaa enää tuntemattomiin numeroihin.

Kaisalla oli erilaisia haasteita mielenterveytensä kanssa jo aiemminkin, mutta oireet pahentuivat häirinnän alettua. Masennus ja ahdistus voimistuivat. Kehon kommentointi laukaisi syömishäiriöoireilua.

– Viiltelin ja yritin itsemurhaa. Rankaisin itseäni, sillä koin olevani niin huono, että minut otettiin kohteeksi.

Outi Rantamäen mukaan digitaalisella väkivallalla on hyvin samanlaisia seurauksia kuin muullakin väkivallalla: ahdistusta, unettomuutta, traumaoireita, kuten lamaantumista, itsetuhoisuutta, posttraumaatista stressihäiriöitä ja eristäytymistä muista ihmisistä.

Siksi tarvittava tukikin on monenlaista. Väkivaltaa kohdannut tarvitsee keskusteluapua kokemuksen käsittelyyn, mutta usein tarpeen ovat myös neuvot esimerkiksi rikosilmoituksen tekoon ja siihen, miten väkivallalta voi suojautua.

Nykyään törmään suurin piirtein vain kerran kuussa oikein ikävään kommenttiin. Kaisa

Digitaalisessa väkivallassa erityistä on se, että se on riippumatonta ajasta ja paikasta. Siksi sitä on vaikeampi paeta, Rantamäki huomauttaa.

Fyysisestä ja henkisestä väkivallasta voi joissain tapauksissa päästä eroon tilanteesta pois lähtemällä. Digitaalisesta ei.

Jaanan kohdalla soittelu loppui, kun hän kertoi olevansa parisuhteessa.

– Sen vuoksi en varmaan ollut miehelle hyvä uhri.

Kaisa on vuosien varrella joutunut pitämään välillä matalampaa profiilia somessa oman mielenterveytensä vuoksi. Häirintä alkoi pikkuhiljaa vähentyä vuoden 2021 aikana.

– Nykyään törmään suurinv piirtein vain kerran kuussa oikein ikävään kommenttiin.

Kaisa käsittelee edelleen mielenterveysteemoja somessaan, hän ei ole hiljentynyt. Hänellä on teoria siitä, miksi häiritsijät ovat lopettaneet.

– He ovat löytäneet uuden uhrin.

Juttua varten on haastateltu myös Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Siviä Suomalaista, Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluejohtaja Noora Niemistä sekä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Tihveräistä, jonka väitöstutkimus käsittelee teknologian välityksellä tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltaa.

