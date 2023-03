Somehäirinnän kohteeksi voi joutua kuka vain, mutta hyvä varautuminen auttaa – testaa, oletko kärryillä tietoturvastasi

Teknologia tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös pahaa. Kuvan kaltaisia viestejä on yksi Ylen haastattelema digiväkivallan kokija saanut. Kuvituskuva.

– Meillä kaikilla on oikeus käyttää teknologiaa. Jos joutuu digitaalisen väkivallan tai muun verkossa tapahtuvan häirinnän ja epäasiallisuuden kohteeksi, ratkaisu ei ole luopua teknologiasta.

Näin sanoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Siviä Suomalainen. Hän on perehtynyt etenkin lähisuhteissa tapahtuvaan digitaaliseen väkivaltaan ja uhrien tukemiseen ja on myös kouluttanut aiheesta.

Yle kertoi perjantaina 3.3. digitaalista väkivaltaa kokeneiden naisten kokemuksista. Digitaalisella väkivallalla tarkoitetaan teknologian välityksellä, kuten somessa tai puhelimitse tehtävää häirintää, tarkkailua, vainoamista ja kontrollointia.

Suomalaisen mukaan ilmiö on valtavan suuri. Silti digitaalista väkivaltaa kokenut kohtaa usein vähättelyä, ajatuksella ”onko siellä somessa pakko olla kiusattavana”.

– Se on osa nykymaailmaa, että somessa ollaan ja teknologiaa käytetään. Aika rajoittavaa on suhtautuminen, jossa jouduttuaan ikävän teon uhriksi joutuu itse siitä luopumaan.

Ei sillä, että teknologian käytöstä vetäytyminen olisi oikein mahdollistakaan. Työ voi vaatia läsnäoloa somessa, uusien ihmisten tapaaminen ja yhteydenpito tuttuihin tapahtuu usein eri sovelluksissa. Yhä harvempaa asiaa voi hoitaa ilman kännykkää tai verkkopankkitunnuksia.

Avaa kuvien katselu Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Siviä Suomalaisen mukaan digitaalista väkivaltaa kokenut kaipaa usein sitä, että häntä kuullaan ja hänen kokemus otetaan vakavasti. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Mieti, mitä itsestäsi jaat

Puhe teknologian turvallisesta käytöstä on Siviä Suomalaisesta jäänyt usein varoitteluksi pankkitietojen suojaamisesta.

Vähemmän on taas puhuttu siitä, miten pitää kiinni yksityisyydestä ja omista rajoista myös somessa ja digilaitteiden kanssa.

– Riskejä vähentää se, että lisätään tietoutta itsensä suojaamisesta ja somen turvallisesta käytöstä. Se suojaa monelta pahalta.

Riskejä vähentää se, että lisätään tietoutta itsensä suojaamisesta ja turvallisesta käytöstä. Se suojaa monelta pahalta. Siviä Suomalainen

Digiväkivallan tekijät tai kokijat voivat olla minkä ikäisiä tai -sukupuolisia vain. Suomalaisen mukaan suurempi riski teknologian kautta tehtävän seurannan ja tarkkailun kohteeksi joutumisessa voi olla ikääntyneemmällä ihmisellä.

Nuoremmilla, kännykän kanssa kasvaneilla voivat olla taas rajat hakusessa.

– Voidaan kuvitella, että on ihan okei tutkia seurustelukumppanin puhelinta ilman lupaa.

Tietoturvatankkaus olisi tarpeen aivan kaikille

Siviä Suomalaisesta digitaitojen ja tietoturvan opettaminen olisi hyödyksi aivan kaikenikäisille.

Hän miettii, osataanko esimerkiksi kouluissa ja kodeissa opettaa lapsille ja nuorille riittäviä tietoturvataitoja.

– Muutenhan nuoriso osaa käyttää teknologiaa aivan mahtavasti, he ovat liki syntyneet kännykkä kädessä, ja he käyttävät sitä paremmin kuin useat aikuiset. Mutta muistavatko he, miten piilotetaan vaikkapa omat sijaintitiedot?

Hänestä tärkeintä olisi muistaa, että verkko ei ole mikään oma, itsenäinen maailmansa, vaan se on osa ihmisten elämää. Suomalainen haluaisi enemmän puhetta siitä, miten monenlaiset väärinkäytökset ja monenlaiset rikokset mahdollistuvat ja helpottuvat teknologian myötä.

– Suhtaudutaan siis väkivaltaan, häirintään ja rikollisuuteen väkivaltana, häirintänä ja rikollisuutena.

Voit testata tietoturvatilannetta oheisella Ylen visalla. Lisää tietoa aiheesta löydät esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen kokoamista ohjeista (siirryt toiseen palveluun) ja Ylen Digitreenit-sivulta.