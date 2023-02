Markku Pölönen ihastui Elinan surma -oopperassa Oskar Merikannon säveliin ja Jalmari Finnen tarinaan, joka ei taatusti ole tylsä

Markku Pölönen on ohjannut häviävän maaseudun miesten tarinan valkokankaalle moneen kertaan. Nyt elokuva on vaihtunut oopperaan, ja naiset pitävät vauhtia yllä. Elinan surman musta tragedia on kylpy, joka varmasti tuntuu.

Jos haluaa unohtaa salin ulkopuolella olevan maailman, kannattaa mennä oopperaan. Elokuvaohjaaja Markku Pölönen vakuuttaa, että Elinan surma -ooppera on kylpy, joka varmasti tuntuu.

– Monet oopperat unohdetaan, koska ne ovat tylsiä. Tämä ei ole.

Oskar Merikannon säveltämä Elinan surma on humoristi Jalmari Finnen kirjoittama intohimodraama, monessa kulttuurissa kerrottu.

– Etsin siitä huumoria – pöljä kun olen – ja löysinkin. Mutta Merikannon musiikki käänsi kelkkani täysin. Säveltäjä itsekin mainitsee, että ”kirjoitin neljännen näytöksen kyynelehtien”.

Suurten tunteiden taidetta on siis luvassa, kun Elinan surma saa käytännössä uuden kantaesityksen Mikkelissä lauantaina 4. maaliskuuta.

Tallenteita Merikannon sävellyksestä ei ole juurikaan säilynyt, mutta Etelä-Savon musiikkiteatteri- ja oopperayhdistys ESMO on apurahan turvin restauroinut partituurin. Oopperassa Saimaa Sinfoniettaa eli Mikkelin ja Lappeenrannan kaupunginorkestereita johtaa kapellimestari Erkki Lasonpalo.

– Se on oopperaa parhaimmillaan. Mennään ihan veitsenterällä: se joko toimii, tai se on naurettavaa. Laulajien on sukellettava sinne. Jos tehdään puoliteholla, niin lopputulos on korni.

Sankaribaritoni onkin nössö

Kun Elinan surma esitettiin ensi kertaa vuonna 1910, katsojat järkyttyivät. Finnen tarina oli aikaansa edellä.

Pölönen pitää pääsyyllisenä Kirstin hahmoa, joka jättää Klaus Kurjen täysin varjoonsa. Kirsti on hurja, voimakas nainen, jolla on pakanallisia ajatuksia ja joka vihjailee seksistä.

– Otaksun, että sen aikaiset herrat eivät tykänneet, kun komea, tähtirintainen kaveri olikin ihan nössö. Mutta tänään tarina tuntuu ihan modernilta. Se ei takeltele eikä kertaa, mutta sinne on kirjoitettu hienoja kuvia.

Valedosentti Aapo Heikkilän tarina näyttämölle

Elokuvan ja oopperan lisäksi Pölöseltä onnistuu myös näyttämötaide. Viime syksynä Oulussa esitetty L1 Ortotopologian lopulliset alkeet kertoo uskomattoman tositarinan edesmenneestä valedosentista Aapo Heikkilästä.

Näytelmässä Mika Nuojua muuntautuu avohoitopotilas Heikkiläksi, joka sai vaellella Oulun yliopistolla ja pitää jopa ”työhuonetta” fysiikan laitoksen siivouskomerossa. Nuojua toteuttaa myös Heikkilää kritisoivan aidon tiedemiehen, Heikkilän ryyppykaverin sekä pastorin roolit.

Lisää Aapo Heikkilästä esimerkiksi Ylen jutusta vuodelta 2018.

Heikkilä menehtyi junamatkalla Helsinkiin, jossa hänen oli määrä luennoida yliopiston Porthanian suurimmassa salissa.

Pölönen aikoo tuoda Nuojuan henkiin herättämän Heikkilän Porthanialle vielä kevään aikana. Näytelmän lipputuloista puolet on tarkoitus lahjoittaa opiskelijoiden mielenterveystyöhön.

Katso Markku Pölosen koko vierailu maanantain 27. helmikuuta 2023 Puoli seiskassa tästä: