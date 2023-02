Selvästi aiemmin arvioitua harvempi on loukussa kalliissa määräaikaisessa sähkösopimuksessa, väittää Energiateollisuus

Noin 57 000 kotitaloutta on kiinni määräaikaisessa sähkösopimuksessa, jossa sähkö maksaa 30–40 senttiä kilowattitunnilta, kertoo Energiateollisuus sähköyhtiöille tehdyn kyselyn perusteella.

20–30 senttiä maksavia sopimuksia on puolestaan noin 150 000 kotitaloudella.

Lukemat ovat huomattavasti matalammat kuin hiljattain julkistetussa Datahuoneen arviossa. Sen mukaan noin 250 000 kotitaloutta on solminut määräaikaisen sopimuksen, kun sähkösopimusten keskihinta oli yli 30 senttiä.

Markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta sanoo, että kyselyyn pohjaavat luvutkin ovat suuria.

– Merkittävällä asiakasjoukolla on määräaikaisia sopimuksia, joiden hinta tuntuu nyt korkealta.

Mistä suuret erot johtuvat?

Energiateollisuuden arvio pohjaa etujärjestön tekemään kyselyyn 32 sähkönmyyjälle, jotka edustavat 79 prosenttia Suomen kaikista asiakkaista. Kyselyyn vastanneet sähkömyyjät ovat raportoineet Energiateollisuudelle tällä hetkellä voimassa olevista määräaikaisista sopimuksistaan.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen alaisen Datahuoneen hinta-arviot taas ovat peräisin Energiavirastolta. Se kerää määräaikaisten sopimusten keskihinnat kuukausittain tarjouksista, joita sähköyhtiöillä on tarjolla uusille asiakkaille.

Datahuone yhdisti tiedot eri kuukausina otettujen määräaikaisten sopimusten lukumäärästä ja kunakin kuukautena tarjolla olleiden sopimusten keskihinnoista.

Energiateollisuuden kyselyn perusteella näyttää, että huomattavan monet kotitaloudet ovat saaneet määräaikaisia sopimuksia edullisemmin kuin mitä sähköyhtiöt ovat julkisesti tarjonneet esimerkiksi verkkosivuillaan. Halvempia sopimuksia on voitu tarjota esimerkiksi vanhoille asiakkaille.

Energiaviraston keräämissä keskihinnoissa on myös ollut epävarmuutta, koska moni yhtiö ei syksyllä tarjonnut määräaikaisia, joten keskiarvo perustui suppeaan aineistoon.

Katsotaan eroa esimerkin kautta.

Jos Energiaviraston keräämä kuukauden keskihinta on ollut esimerkiksi 31 senttiä ja sopimuksen on solminut 100 000 kotitaloutta, koko joukko on Datahuoneen arviossa laskettu mukaan yli 30 sentin keskihintojen aikaa sopimuksia tehneiden joukkoon.

Energiateollisuuden kyselyssä hinnat voivat olla samana kuukautena matalampia esimerkiksi vanhoille asiakkaille tarjottujen edullisempien sopimusten vuoksi. Vain kaksi senttiä halvempi sähkö riittäisi siirtämään ryhmän alle 30 sentillä sopimuksia solmineiden ryhmään.

Juttua korjattu 28.2.2023 kello 12.04: jutun lopussa kyselyn sanottiin virheellisesti olevan Energiaviraston tekemä. Todellisuudessa kyse on Energiateollisuuden kyselystä kuten jutun muissa kohdissa todettiin.

