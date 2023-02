Mika Aaltola ei pidä todennäköisenä sitä, että Kiina lähettäisi aseita Venäjälle

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei pidä tällä hetkellä todennäköisenä sitä, että Kiina lähettäisi aseapua Venäjälle.

– Se on yksi vaihtoehto, jonka Kiina on heittänyt peliin. Se haluaa viestittää, että lännellä on tietyt rajat Venäjän suhteen.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja Bill Burns kertoi viikonloppuna CBS Newsin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Kiina harkitsee aseiden toimittamista Venäjälle. Kiina ei kuitenkaan ole tehnyt lopullista päätöstä toimituksista eikä aseita ole toistaiseksi toimitettu, Burns sanoo.

Burnsin mukaan Yhdysvallat kertoo tiedoistaan julkisesti, sillä se haluaa estää Kiinaa tekemästä päätöstä aseiden toimittamisesta.

Aaltola pitää Yhdysvaltojen tiedustelutietoja luotettavina. Palvelun tiedot esimerkiksi vuoden takaisesta Venäjän hyökkäyksestä pitivät sataprosenttisesti paikkansa.

Aaltolan mukaan Yhdysvallat haluaa nyt näyttää punaista valoa Kiinalle ja kertoa, että aseiden viemisellä olisi seurauksia.

– Idän tiikeri Kiina on epäröivässä tilanteessa. Se tietää, että sillä mitä tapahtuu Ukrainassa, on seurauksensa Aasian ja Kiinan tulevaisuudelle.

Samalla kun lännessä mietitään, ettei Ukrainaa saa päästää häviämään, Kiinassa mietitään, ettei Venäjää saa päästää häviämään, Aaltola sanoo. Tämän vuoksi Kiina saattaa olla valmis lähtemään hyökkääjän puolelle, vaikka se olisi kansainvälisen oikeuden vastaista.

Toisaalta Kiinalla on houkutus pysyä kansainvälisessä talousjärjestelmässä ja välttää Yhdysvaltojen mahdolliset sanktiot. Kiinan nousu kansainvälisesti on perustunut siihen, että muut maat ovat siirtäneet tuotantoaan Kiinaan.

Aaltolan mukaan Kiinalla on myös kunnianhimoja lähiseutujaan kohtaan.

– Yhdysvaltojen tiedustelutietoa on vuodettu myös siitä, että Kiina on luomassa valmiutta Taiwanin valtaamiseen vuoteen 2027 mennessä. Yksi sota saattaa ruokkia muita sotia, kuten maailmanhistoriassa on usein tapahtunutkin.

