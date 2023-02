Stora Enso on keskeyttänyt Varkauden kartonkitehtaan toiminnan ahtaajien lakon takia

Stora Enso on keskeyttänyt kartonkitehtaalla palkanmaksun suurelta osalta työntekijöitä. Syynä on, että tuotteita ei saada lähtemään tehtaalta, kun satamat eivät vedä ja välivarastoja ei ole.

Stora Enso on keskeyttänyt Varkauden pakkauskartonkitehtaan tuotannon toistaiseksi. Tehtaiden pääluottamusmies Juha Leskinen kertoo, että yhtiö on keskeyttänyt kartonkipuolelta noin 150 työntekijän sekä suurelta osin myös toimihenkilöiden palkanmaksun viime viikon lopulla. Töissä on lähinnä ylläpidon henkilöstöä. Kartonkitehtaalla on noin 230 työntekijää.

Keskeytys ei koske Stora Enson Varkauden tehtaiden puupuolta, eli sahaa ja viilupuutehdasta.

– Voima-asematuotannot, eli kaukolämpöä annetaan ja tehtaita pidetään lämpimänä, on käynnissä ja niissä on muutamia tukitoimintoja ja kunnossapitoa toiminnassa, kertoo Leskinen.

Kaukolämmön antaminen tarkoittaa sitä, että Varkauden aluelämmön jakama kaukolämpö tulee valtaosin Stora Enson Varkauden tehtaalta.

Palkanmaksun keskeyttäminen merkitsee työntekijöiden kannalta sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa seitsemän päivän ajan, minkä jälkeen työntekijän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Muualla käytetty lomautuksia

Stora Enso on kertonut muilla tehtaillaan lakkotilanteeseen liittyvistä lomautuksista. Pääluottamusmies Leskinen tulkitsee että palkanmaksun keskeytyksellä Varkaudessa haetaan säästöjä.

– Rivien välistä voi lukea että säästöjä haetaan, kun huomattavasti nopeammin voi henkilöstön palkanmaksun perusteella laittaa tehtaalta pihalle. Lomautuksessa aika on 14 vuorokautta. Ikinä ei ole itselle tällaista tapahtunut aikaisemmin.

Leskisen mukaan irtisanomisista ei ole pelkoa, sillä tehtaan tilauskanta on nousussa, kun rullia ei lähde maailmalle. Päinvastoin tehtaalla on ollut käynnissä uusien työntekijöiden rekrytointi.

Keskeytyksestä kertoi ensimmäisenä Warkauden Lehti (siirryt toiseen palveluun). Stora Enson viestinnästä on kerrottu lehdelle, että tuotannon alasajon syynä on auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lakko, joka on sulkenut Suomen vientisatamat. Samalla kannalla on myös tehtaan pääluottamusmies.

– Kun ei pystytä rullia lastaamaan laivoihin ja laittamaan maailmalle, eikä ole varastotiloja minne niitä ajaisi välivarastoon. Yksinkertaisesti rullat eivät lähde tehtaalta, kertoo Leskinen.

Leskisen mukaan tehtaan työntekijät ymmärtävät ja tukevat lakossa olevia.

– Kyllä meillä on täysi tuki heille, kovista asioistahan ne pojat siellä taistelee. Se on heidän tehtävä taistella ja me mennään sen mukaan mitä pystytään täällä.

Stora Ensolla on Varkaudessa sellutehtaan sisältävä pakkauskartonkitehdas, saha sekä puisten rakennuselementtien viilupuutehdas. Yhtiöllä on Varkaudessa yhteensä noin 400 vakituista työntekijää.

Artikkelia tarkennettu 28.2. klo 8.40: Tuotannon keskeytyksessä on kyse pelkästä pakkauskartonkitehtaasta, ei koko Stora Enson Varkauden tehtaiden toiminnasta.