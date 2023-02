Kajsa Lassfolk kouluttautui konduktööriksi ja yllättyi siitä, kuinka teknistä työ on

Kun konduktööri Kajsa Lassfolkilla on edessä kello 3:44 alkava työvuoro, hänen herätyksensä soi puoli kahden aikaan yöllä.

Varhaiseen ylösnousuun on syynä pitkä työmatka. Lassfolkin kotiasema on Vaasa, ja hän itse asuu noin sadan kilometrin päässä Pietarsaaressa.

Lassfolk tekee työtä kaukoliikenteen osa-aikaisena konduktöörinä Vaasa–Helsinki-välillä.

Työpäivä alkaa turvaliivit päällä ratapihalla. Siellä Lassfolk tarkastaa, että juna on ulkopuolelta kunnossa. Sisällä tarkastetaan vessat, valot ja lämmöt.

– Työ on yllättävän teknistä. Minulla oli etukäteen käsitys, että tässä tarkastetaan lippuja ja huolehditaan matkustajista, mutta se on paljon muutakin. Paljon teknisiä asioita on konduktöörin vastuulla.

Junamatkustuksen kasvu näkyy konduktöörin työssä.

VR:n mukaan kaukoliikenteen matkamäärät palasivat jo viime vuoden puolella koronaa edeltävälle tasolle.

Sen on huomannut myös Kajsa Lassfolk. Täysi juna tuo hänelle lippujen tarkastuksen, kuulutusten ja mahdollisten teknisten vikojen seurannan ohelle tavallista enemmän yleisötyötä:

– Esimerkiksi eilen oli paljon lapsiperheitä ja lastenvaunuja liikkeellä. Olin tavallista enemmän junassa esillä ja auttamassa. Pidin jopa vauvasta kiinni, että saatiin vaunut kasaan. Siellä tapahtuu enemmän asioita matkan aikana, kun on enemmän ihmisiä liikkeellä.

Kajsa Lassfolk Raila Paavolan haastattelussa:

Yli 10 000 askelta työpäivässä

Ennen junan lähtöä konduktööri ottaa asiakkaita vastaan laiturilla. Junan lähtiessä liikkeelle hän lukitsee ovet, kuuluttaa matkan pysäkit ja aikataulun sekä tarkastaa liput. Sama tapahtuu myös välipysäkeillä.

– Liikkeellelähdön jälkeen tarkastan tietokoneelta vikadiagnostiikan. Matkan aikana mietin, onko jostain tehtävä vikailmoituksia, esimerkiksi rikkinäisistä vessoista tai tyhjistä tuorevesisäiliöistä.

– Muuten sitten matkan aikana konduktööri on siellä asiakkaita varten. Hän varmistaa, että asiakkailla on turvallinen olo ja hyvä matkustaa.

Kajsa Lassfolk on tehnyt konduktöörin työtä 15 kuukautta. Sen aikana hän on tottunut junan keinuntaan. Hän on myös huomannut, että työ liikkuvassa junassa on varsin liikunnallista.

– Työpäivän aikana tulee täyteen 10 000–15 000 askelta. Minulla on treenivapaapäivä, kun olen ollut töissä.

Ennen kuin Lassfolk innostui kouluttautumaan konduktööriksi, hän työskenteli kymmenisen vuotta pankkialalla ja sen jälkeen salaatteja valmistavassa yrityksessä. Lassfolk on toiminut myös omassa yrityksessä ravintoneuvojana.

Enemmän yleisötyötä täydessä junassa

Konduktööri on huomannut ihmisten käytöksessä harmittavan seikan. Suuri osa matkustajista istuu nykyään junassa luurit korvilla. Silloin kuulutukset voivat jäädä kuulematta.

– Jos tulee poikkeustilanteita, niin asiakas ei tiedä niistä, vaan yllättyy ja ihmettelee. Pyrin kiertämään junassa ja kysymään, onko matkustajilla jotain kysyttävää. Silloin hekin viimeistään huomaavat, että jotain on tekeillä.

Entä ne vapaamatkustajat, onko heitä?

– No aina silloin tällöin. Jos asiakkaalla ei ole ostohalukkuutta, minä pyydän ystävällisesti poistumaan junasta.