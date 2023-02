Pirkanmaan psykiatriasta puuttuu 50 lääkäriä, jonossa jopa tuhat asiakasta – kerro meille kokemuksistasi

Pula psykiatreista ja hoitohenkilöstöstä näkyy Pirkanmaalla pitkinä jonotusaikoina psykiatriseen hoitoon. Selvitämme kyselyllä, millaisia kokemuksia työntekijöillä ja asiakkailla on tilanteesta.

Pirkanmaan psykiatrian tilanne on jatkunut pitkään vaikeana. Tällä hetkellä hyvinvointialueen psykiatrian toimialueella on 50 lääkärin tehtävää avoinna.

– Se on iso määrä, sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan perusongelma koko maassa on se, että psykiatreja poistuu työmarkkinoilta. Vaikka heitä on vielä kohtalaisesti työelämässä, moni heistä on siirtynyt julkiselta puolelta vuokrafirmoille.

– Osin voimme paikata pulaa ostopalveluina, mutta se on kalliimpaa kuin, että he olisivat virassa.

Suurin osa lääkäreistä tarvittaisiin Nokian Pitkäniemeen, ja sen lisäksi myös muualle Pirkanmaan alueelle.

Myös hoitohenkilöstöä on vaikea saada niin perustasolle kuin erikoissairaanhoitoonkin. Tässä vaiheessa akuutteihin pulmiin tullaan hakemaan apua esimerkiksi lääketieteenopiskelijoita rekryämällä.

Potilaat voivat jonottaa jopa kuukausia

Pitkään jatkunut tilanne on vaikuttanut myös koko henkilöstöön ja erityisesti johtaviin viranhaltijoihin. Psykiatrian toimialueen johto on kertonut, että ellei tilannetta pystytä korjaamaan, heillä ei ole edellytyksiä jatkaa virassaan.

Muun muassa psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen on aiemmin ilmoittanut eroavansa. Hyvinvointialueen johdon eilisen neuvottelun tuloksena johtohenkilöt ovat kuitenkin peruneet eronsa.

Muun muassa rekryongelmien vuoksi potilaat voivat joutua jonottamaan hoitoon jopa kuukausia. Juha Kinnunen vakuuttaa, että akuuteissa tilanteissa ihminen pääsee heti hoitoon.

– Jonotusaika riippuu siitä, kuinka akuutti tilanne on. Itsetuhoinen tai psykoottinen ihminen saadaan heti hoitoon. Tosiasia on, että jonossa on satoja, jopa tuhat ihmistä ja heidät kaikki tulee hoitaa.

Kinnusen mukaan heidän joukossaan on muun muassa masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöisistä kärsiviä. Kaikki heistä eivät tarvitse laitoshoitoa, vaan esimerkiksi keskusteluapu voi riittää.

Avaa kuvien katselu Potilaat voivat Pirkanmaalla joutua jonottamaan psykiatriseen hoitoon jopa kuukausia. Sairaalapalvelujen johtajan Juha Kinnusen mukaan akuuteissa tilanteissa ihminen pääsee heti hoitoon. Arkistokuva. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Rekryongelmien lisäksi koronapandemia on aiheuttanut ruuhkaa psykiatriselle puolelle. Ongelma on sama koko maassa.

– Korona vaikutti ihmisten ongelmiin, varmasti myös ilmastonmuutokseen ja sotaan liittyvät asiat painavat monilla. Tarve on suurempi kuin se, mitä voimme tarjota, Kinnunen kertoo.

Yle selvittää, millaisia kokemuksia työntekijöillä ja asiakkailla on psykiatriseen hoitoon pääsystä Pirkanmaalla.

Kerro meille kokemuksesi lyhyessä kyselyssä ja osallistu jutuntekoon. Jätäthän yhteystietosi, jotta voimme varmistua vinkkien oikeellisuudesta ja olla tarvittaessa yhteydessä. Vastaukset käsitellään nimettöminä.

Kysely on avoinna perjantaihin 3. maaliskuuta saakka.

”Ei tätä pelkästään rahalla ratkaista”

Kevään aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian palvelujärjestelmästä tehdään selvitys.

Sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnusen mukaan tarkoitus on selvittää perusteellisesti se, kuinka rekrypulaan ja pitkiin jonoihin voidaan vaikuttaa.

Hänen mukaansa selvitys tulee olemaan samankaltainen, mikä on parhaillaan käynnissä Pirkanmaan päivystyspalvelujen tilasta.

– Emme yritä ratkoa yhtä asiaa, vaan katsomme koko kokonaisuutta. Tarkastelemme esimerkiksi työvoiman tilannetta ja sitä, millaisia eroja eri maakunnissa on.

Lisäksi Kinnusen mukaan myös palkkoihin tulee kiinnittää huomiota.

– Palkkakilpailua on ilman muuta kuntien ja hyvinvointielueiden välillä. Myös meillä palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä. Ei tätä pelkästään rahalla ratkaista, mutta se on yksi osa kokonaisuutta.