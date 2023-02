Tuotanto Metsä Boardin tehtaalla Kaskisissa on keskeytetty – varastot ovat täyttyneet lakon vuoksi

Kuva: Per Ågren / Media-Bild, Sweden

Tuotannon alasajo on tilapäistä ja se johtuu meneillään olevasta AKT:n lakosta.

– Tuotanto tehtaalla on lopetettu ja syynä on AKT:n kuljetusalan lakko. Meidän varastomme ovat täynnä ja tuotannon jatkaminen on mahdotonta, sanoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio Yle Österbottenille.

Tilanne on hankala tehtaalle.

– Meillä on tilauksia hoidettavana, mutta olosuhteiden pakosta joudumme lopettamaan tuotannon, sanoo Joukio.

Tehtaalla on töissä 80 henkilöä. Heidän palkanmaksunsa jatkuu tämän viikon ajan, mutta sen jälkeen on vuorossa lomatukset.

Joukion mukaan tuotannon pysähtymisellä ei ole pidempiaikaisia vaikutuksia yhtiölle, mutta lyhyellä tähtäyksellä se vaikuttaa muun muassa asiakassuhteisiin.