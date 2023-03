Pirkanmaalle halutaan kansallispuisto, jota suurempia on vain Lapissa ja merialueella – metsänomistajia ja metsästäjiä suunnitelma pelottaa

Haukkamaan ympäristöarvometsä on osittain Ruoveden, osittain Ylöjärven puolella. Se on suojelualueen ja talousmetsän välimuoto, jonka metsämaasta vähintään 30 prosenttia on metsänkäsittelyn ulkopuolella.

Kuva: Antti Eintola / Yle