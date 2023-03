Museo ripusti vanhat Neuvostoliiton uskonnonvastaiset julisteet näytille – tässäkin asiassa vastakkain olivat itä ja länsi

Kaksi nuorta muodikkaasti pukeutunutta naista hymyilee julisteessa, jossa toinen tiputtaa kolikon lippaaseen, toisen pidellessä kädessä tuohusta. Tekstissä todetaan: Vaikka neidit ovat täällä vain muodin takia, tuloja tulee kuitenkin kristuksen laumalle.

Juliste on esillä Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa Riisassa. Näyttelyssä on mukana useita uskonnonvastaisia propagandajulisteita Neuvostoliitosta. Vastavoimia-nimisen näyttelyn tausta on 1980-luvulla, jolloin ne saatiin kuopiolaismuseon kokoelmiin.

Näyttelyn syntyhistoria ei liity millään tavoin Venäjän hyökkäyssotaan, kertoo määräaikainen museonjohtaja Katariina Husso.

– Saimme idean näyttelystä jo ennen koronaa, mutta oikea hetki laittaa julisteet esille on oikeastaan vasta nyt, Husso kertoo.

Näyttelyn ajankohtaa siirrettiin, koska mukaan haluttiin suomalaisten opiskelijoiden näkökulma julisteiden rinnalle. Näyttelytilan videotaululla metropoliitat Panteleimon ja Arseni sekä kanttori Helena Tchervinskij kertovat opiskeluajoistaan Leningradissa 1970–80-luvuilla.

Videolla on esimerkkejä julisteista.

Museonjohtaja: Nykyaikaan verrattuna propaganda oli laimeaa

Julisteissa nousee esiin vahvasti propaganda, joka on Husson mielestä ajankohtaisempaa nyt kuin yli 30 vuotta sitten.

– Haluamme näyttää kuinka propagandaa tehtiin tuolloin, joten nämä julisteet tuovat historiallista perspektiiviä tämän ajan tapaan vaikuttaa ihmisiin somessa, hän kertoo.

Husson mielestä nykyajan trollauksen, valeuutisten ja somehälyn ristitulessa julisteiden sanoma tuntuu laimealta.

– Omana aikanaan niiden kärki kenties nähtiin terävämpänä kuin nykyään, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Ma. museonjohtaja Katariina Husso ja amanuenssi Ilona Pelgonen vitriinin edessä, jossa on esineitä ja valokuvia Arsenin opiskeluajoilta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Riisan näyttelyn julisteet ovat 1970– ja 1980-luvuilta, joka oli uskonnonvastaisen taistelun viimeistä vaihetta.

– Kun nykyihminen katsoo näitä, niistä löytyy kritiikkiä ja ironiaa inhimillisiä heikkouksia ja yhteiskuntaa kohtaan, ei niinkään uskontoa vastaan, Husso kertoo.

Uskonnonvastaisuus oli ensin hyvin julmaa

Neuvostoliiton synnyn jälkeen maassa alkoi vahva ateistinen virtaus, jonka aikana uskontoa pyrittiin häivyttämään. Ensin viestintä oli hyvin aggressiivista, mutta ote laimeni vuosikymmenien aikana.

– Papiston vangitsemisesta ja ainakin surmaamisesta luovuttiin toisen maailmansodan jälkeen ja tyydyttiin mielipidevaikuttamiseen muun muassa julisteiden avulla, kertoo Leningradissa 1980-luvulla opiskellessaan julisteet hankkinut Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta Arseni.

Avaa kuvien katselu Näyttelyn maskotti on kosmonautti, joka todisti aikoinaan, ettei jumalaa löydy avaruudesta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Näyttelyn julisteet ovat kopioita alkuperäisistä, jotka olivat erikokoisia kuin esillä olevat kopiot. Alun perin niitä oli esillä muun muassa kouluissa ja työpaikoilla.

Näyttelyn maskotti on kosmonautti, jonka esikuva on Jumalaa ei ole olemassa -niminen juliste 1970-luvulta. Tuolloin Neuvostoliitossa oli tieteellisen ateismin vaihe.

– Uskoa jumalaan pyrittiin rikkomaan kosmonauttien avulla, jotka pystyivät todistamaan, etteivät olleet löytäneet jumalaa avaruudesta, kertoo amanuenssi Ilona Pelgonen.

Kuinka ihmiset reagoivat tähän tietoon?

– Luulen, että ihmiset tiesivät tuolloin muutenkin, että jumala ei asu taivaassa vaan on sielun voima. Pelgonen sanoo.

Julisteet olivat myynnissä kirjakaupassa

Metropoliitta Arseni opiskeli Leningradissa, nykyisessä Pietarissa, yhteensä viisi vuotta vuodesta 1984 eteenpäin.

Hän muistelee hankkineensa julisteet noin vuosina 1985–1988. Julisteita oli myynnissä kaupungin pääkadun eli Nevski prospektin varrella sijaitsevassa Dom Knigi -kirjakaupassa.

– Sen yläkerrassa myytiin taidejulisteita ja matkamuistoja, mutta myös uskonnonvastaisia julisteita, joita hankin systemaattisesti museon kokoelmiin.

Avaa kuvien katselu Jokaisen julisteen sanoma on kiteytetty myös tekstiksi: Suutele ikonia, kai jumala auttaa läpäisemään tentin! Kuva: Marianne Mattila / Yle

Julisteet herättivät teologian opiskelijassa ikäviä tunteita. Arseni kuvaa, kuinka osassa sanoma on kärkevä ja terävä, mutta osassa ilkeä ja pilkallinen.

– Toki on julisteita, joissa sanoma oli aivan totta, kuten se jossa ikonia vaihdetaan länsimaisiin farkkuihin.

Nyt Arseni ajattelee olleensa viisas hankkiessaan kokoelman.

– Näinkin lyhyen ajan jälkeen, julisteilla ja muilla näyttelyssä olevilla esineillä, on merkitystä. Sama julisteissa näkyvä länsi–itä -vastakkainasettelu on olemassa edelleen, hän sanoo.

Arseni kertoo, että julisteet oli tarkoitettu kertakäyttöisiksi ja niitä teki oma ateismin levittämiseen erikoistunut organisaationsa. Tekijät olivat ammattitaiteilijoita ja painoteknisesti julisteet olivat litografioita. Sekin on kiinnostavaa, keneltä ideat tulivat.

– Luulen, että ne annettiin. Ei ole sanottu, että tekijöiden omat ajatukset vastaavat julisteiden sanomaa.