Vastaamo-murrosta epäilty saapui oikeuden eteen – vaaditaan vangittavaksi

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn Aleksanteri Kivimäen vangitsemisoikeudenkäynti on alkanut. Keskusrikospoliisi vaatii Kivimäkeä vangittavaksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Oikeuskäsittely julistettiin salaiseksi tutkinnallisista syistä.

Kivimäkeä epäillään todennäköisin syin muun muassa törkeästä kiristyksestä, törkeästä tietomurrosta sekä törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

25-vuotias Kivimäki tuotiin Suomeen viime perjantaina Ranskasta. Hän on nyt Vantaan vankilassa.

Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki kiistää syyllistyneensä tekoihin.

Aiemmin epäilty on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki. Yle on julkaissut epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, koska Vastaamon tietomurrolla ja sen tutkinnalla on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

