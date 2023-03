Syyrialaiset toivotettiin aikoinaan Turkissa tervetulleiksi vieraina. Nyt vieraanvaraisuus on loppumassa.

ISTANBUL Istanbulissa asuva syyrialainen Qassarin perhe odottaa ensimmäistä lastaan. Mutta iloa lapsesta himmentävät äidin terveysongelmat ja pelko siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Turkissa suhtautuminen syyrialaisiin on muuttunut rajusti, muun muassa maan talouskriisin seurauksena. Syyrialaisten on väitetty vievän turkkilaisten työpaikkoja ja polkevan palkkoja.

– Raskauteni alussa meiltä kohdeltiin ystävällisemmin. Kaikki on muuttunut nopeasti. Kun tilanne meni tällaiseksi, sanoin miehelleni, että harmittaa lapsen puolesta, Ru’a Qassar sanoo.

Perhe asuu pienessä kellariasunnossa Istanbulin tiheään asutussa Bağcılarin kaupunginosassa. Bağcılar on yksi niistä alueista, jonne viranomaisten mukaan ei enää saa muuttaa lisää ulkomaalaisia.

Monet syyrialaiset pelkäävät paluuta kotimaahan.

– Meillä ei ole paljon valinnanvaraa, kaikki eivät suostu vuokraamaan syyrialaisille, Zakariyya Qassar kertoo.

Hän on töissä tekstiilitehtaassa, jossa hän ansaitsee 11 000 turkin liraa, eli noin 500 euroa kuussa tekemällä ylipitkiä päiviä. Vuokraan menee noin puolet rahoista.

Syyrialaiset tulivat sotaa pakoon Syyrian vuoden 2011 protesteista alkaneen sisällissodan seurauksena Turkissa on vajaat neljä miljoonaa syyrialaista. Luvussa on mukana kansalaisuuden saaneet. Istanbulissa asuu puolisen miljoonaa syyrialaista. Rajan yli tuli vielä enemmän väkeä, mutta osa heistä jatkoi matkaansa Eurooppaan. Pieni oikeistopopulistinen Zafer (voitto) -oppositiopuolue lupaa lähettää kaikki syyrialaiset kotiin vuodessa. Myös useat muut oppositiopuolueet ovat sanoneet palauttavansa syyrialaiset. Presidentti Erdoğan puhuu vapaaehtoisesta paluusta samalla, kun hän näyttää pyrkivän palauttamaan suhteet presidentti Bashar al-Assadin hallintoon.

”Oma isä kehottaa pysymään poissa”

Ru’ua ja Zakariyya tulivat molemmat rajan yli laillisesti siinä vaiheessa, kun Turkki vielä päästi syyrialaisia maahan.

Mutta he ymmärtävät, että heillä ei ole tulevaisuutta maassa.

– Haluaisin kovasti Kanadaan. Se olisi parempi vaihtoehto Turkille ja Syyrialle, Zakariyya Qassar sanoo.

Syyriaan ei ole paluuta.

– Miten meitä voisi käskeä palaamaan Syyriaan, kun siellä ei ole kotia eikä mitään mutta jäljellä, Ru’a Qassar ihmettelee.

Jopa Zakariyya Qassarin oma isä kehottaa häntä pysymään poissa Syyriasta, vaikka hän on perheen ainoa poika.

– Me kaikki pelkäämme. Al-Assad on armoton. Sinne palanneita on kadonnut jäljettömiin. Tilanne olisi eri, jos al-Assad lähtisi.

Vaikka Ru’a ja Zakariyya haluavat pois Turkista, he eivät ole valmiita lähtemään salakuljettajien kyytiin kohti Eurooppaa. Se on heidän mielestään liian vaarallista.

200 000 syyrialaista saanut kansalaisuuden

Kaikki syyrialaiset eivät kuitenkaan pelkää palautuksia. Osalla heistä on omia yrityksiä, ja noin 200 000 syyrialaista on saanut Turkin kansalaisuuden.

Istanbulin keskustan kupeesta Fatihin kaupunginosasta löytyy syyrialaisten avaamia ravintoloita ja kauppoja vieri vieressä.

Avaa kuvien katselu Usama Qadir on saanut Turkin kansalaisuuden. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Pientä ravintolaa pitävä Usama Qadir ei ole kovin huolissaan tulevaisuudesta. Hän on saanut Turkin kansalaisuuden, joten hän on turvassa palautuksilta. Hän pitää niitä muutenkin epätodennäköisinä.

– En usko, että Turkin hallitus tekisi mitään tällaista. Turkki on alusta asti auttanut meitä arabimaita enemmän, Qadir sanoo.

Hänen mielestään syyrialaiset ikävöivät kotiin, mutta paluu edellyttää, että Bashar al-Assadin hallinto vaihtuisi.

– Täällä on sentään laki. Jos tapahtuu jotain, voi ilmoittaa asiasta ja löytää asianajajan. Täällä on viranomaisia, Syyriassa ei.

Erdoğanin hallinto rakentaa suhteita Assadiin uudestaan

Turkki avasi ovensa syyrialaisille kun Syyrian vuonna 2011 alkaneet protestit muuttuivat sisällissodaksi. Syyrialaisista puhuttiin vieraina. Ajatuksena oli, että he lähtevät takaisin.

Tosin oletuksena oli myös, että Bashar al-Assad kaatuu muutamassa kuukaudessa.

Avaa kuvien katselu Suhtautuminen syyrialaisiin on Turkissa muuttunut selvästi viime vuosina. Helmikuussa 2020 turkkilaissotilaat kohtasivat Syyriasta Turkkiin pyrkiviä ihmisiä rajalla. Kuva: EPA-EFE/YAHYA NEMAH

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhui pääministerinä vuonna 2012 pian koittavasta rukousmatkasta ”vapautettuun” Damaskokseen. Toisin kävi, ja rajan yli tulleet syyrialaiset ovat muuttuneet poliittiseksi ongelmaksi ennen todennäköisesti toukokuussa pidettäviä parlamentti- ja presidentinvaaleja.

Nyt Erdoğanin hallinto yrittää rakentaa suhteita Assadiin uudestaan (siirryt toiseen palveluun), ja se voi myös ennakoida syyrialaisten joukkopalautuksia.

Avaa kuvien katselu Emine Uçak Erdoğan on tutkinut Istanbulin syyrialaisten olosuhteita. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Istanbulin syyrialaisista lisensiaattityönsä tehnyt toimittaja Emine Uçak Erdoğan sanoo, että vaalien alla saatetaan järjestää jonkinlainen näytösluontoinen palautusoperaatio.

– Voi olla, että joitakin syyrialaisryhmiä kuormataan busseihin ja luodaan vaikutelma, että nyt kaikki lähtevät.

Oppositio yrittää käyttää syyrialaisia vaaliteemana, mutta Emine Uçak Erdoğanin mukaan kannattaa muistaa, että presidentti Erdoğanin hallinto on tarvittaessa vikkeläliikkeinen.

– Nykyinen hallinto on hyvin pragmaattinen. Tiukan paikan tullen se voi muuttaa linjaansa nopeasti, kääntyä syyrialaisia vastaan ja selittää kaiken hyvin järkeenkäyvästi äänestäjille.

”Suurin osa syyrialaisista jää maahan”

Emine Uçak Erdoğan uskoo, että merkittävä osa syyrialaisista jää maahan joka tapauksessa.

– En usko, että kovin moni lähtee vapaaehtoisesti, vaikka en voi mitään lukuja antaa.

Uçak Erdoğan viittaa Saksan kokemuksiin turkkilaisten ”vierastyöläisten” kanssa.

– Saksassa ajateltiin, että turkkilaiset lähtevät kotiin aika pian, mutta nyt siellä kasvaa jo ties miten mones turkkilaistaustaisten sukupolvi. On ymmärrettävä, että suurin osa syyrialaisista jää tänne pysyvästi.

Lähikuukaudet näyttävät, miten isoksi kysymykseksi syyrialaisten kohtalo muodostuu vaalikampanjassa.

Maanjäristyskatastrofin jälkeen levitettiin sosiaalisessa mediassa väitteitä, joiden mukaan syyrialaiset olivat aktiivisesti ryöstelleet maanjäristysalueen kauppoja. Todisteita ei juuri löytynyt.

Maanjäristysalueella asuu noin puolitoista miljoonaa syyrialaista. Pieni osa heistä (siirryt toiseen palveluun) on siirtynyt Syyriaan, mutta ainakin osa lähtijöistä aikoo palata Turkkiin.

On myös esitetty väitteitä (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan syyrialaisilta olisi kielletty pääsy hätämajoitukseen ja joissakin tapauksissa evätty ruoka-apu.

Vaalikampanjassa syyrialaiset saattavat kuitenkin painua taka-alalle, kun maanjäristyksen pelastustöiden puutteet nousevat isoksi vaaliteemaksi. Toinen pääteema on Turkin talouden ongelmat, joissa syyrialaisilla on lähinnä sivurooli.

Tämän jutun haastattelut tehtiin juuri ennen Turkkiin 6. helmikuuta iskeneitä maanjäristyksiä.