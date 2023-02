Katso suorana Stoltenbergin avajaispuhe Helsingissä – Marin: Naton uskottavuus kärsii viivyttelyn takia

Jens Stoltenbergin mukaan Nato ei voisi olla reagoimatta, jos Suomea ja Ruotsia uhattaisiin ennen jäseneksi pääsyä. Demaritaustainen pääsihteeri on Helsingissä Pohjoismaiden demarijohtajien vieraana.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Naton avoimien ovien politiikka on koetuksella ja Naton uskottavuus uhattuna, kun Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on vieläkin jäissä.

– Toivoin, että meistä olisi jo tullut [Nato-]jäseniä. Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Naton vaatimukset, mutta me edelleen odotamme. Tämä tietenkin kyseenalaistaa Naton avoimien ovien politiikkaa sekä Naton uskottavuutta, Marin sanoo.

Marin puhui tiedotustilaisuudessa yhdessä Suomessa vierailevan sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Stoltenberg on mukana Pohjoismaiden demarijohtajien ja ammattiliittojen keskusjärjestöjen SAMAK- kokouksessa Helsingissä.

Suomen ja Ruotsin tie Natoon on pysähtynyt, koska Turkki ja Unkari eivät ole ratifioineet eli hyväksyneet maiden hakemuksia parlamenteissaan.

Yle näyttää suorana tässä artikkelissa myös kokouksen aloituspuheenvuoron kello 13.15, jossa Stoltenberg puhuu.

Stoltenberg vakuutteli, että Nato ei voisi katsoa vierestä, jos Suomea tai Ruotsia uhattaisiin Naton eteisessä. Hän luetteli syitä, miksi maat ovat nyt paremmassa asemassa kuin ennen Natoon hakemista.

– Suomi ja Ruotsi on kutsuttu Naton neuvottelupöytiin, ja ne otetaan osaksi Naton siviili- ja sotilasrakennetta, useat Nato-maat ovat luvanneet kahdenvälisiä turvatakuita – siksi olisi käsittämätöntä, että Suomea ja Ruotsia uhattaisiin ilman, että Nato reagoisi, Stoltenberg sanoo Helsingissä.

Stoltenberg tapaa Niinistön ja Haaviston

Stoltenberg toisti viestinsä siitä, että Suomen ja Ruotsin nopea pääsy sotilasliiton jäseniksi on nyt tärkeysjärjestyksessä ykkössijalla. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin asiassa on edistytty: Turkin, Suomen ja Ruotsin on määrä tavata ensi viikolla Brysselissä.

– Minun viestini on, että sekä Suomi ja Ruotsi ovat tehneet sen, mitä Turkki pyysi kolmenvälisessä sopimuksessa heinäkuussa Madridissa. Nyt on aika ratifioida ja toivottaa sekä Suomi että Ruotsi täysin tervetulleeksi jäseniksi, Stoltenberg sanoo.

Stoltenberg muistutti, että hakuprosessi on tähän asti edennyt historiallisen nopeasti.

Stoltenberg kiitti Suomea tuesta, jota se on antanut Ukrainalle. Hänen mukaansa Venäjä ei ole osoittanut merkkejä siitä, että se olisi lopettamassa sotaa lähitulevaisuudessa.

Naton tärkeänä tehtävänä on estää sodan leviämistä Venäjän ja Naton väliseksi, Stoltenberg sanoo.

– Siksi olemme vahvistaneet sotilaallista läsnäoloa sotilasliiton itäosissa, mukaan lukien Baltian maissa. Lähetämme sillä vahvan viestin, että hyökkäys Naton jäsentä kohtaan johtaisi koko sotilasliiton reagoimiseen.

Naton pääsihteerin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Helsingissä.

Pääsihteeri osallistuu pohjoismaiseen demarikokoukseen

Pohjoismaisen Työväenliikkeen yhteistyökomitea SAMAK kokoontuu tänään vuosikokoukseen Paasitorniin Helsinkiin. Tapahtumaan osallistuvat Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat sekä ammattiliittojen keskusjärjestöt.

Paikalla ovat muun muassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ja Islannin Guðmundur Árni Stefánsson. Tanskan pääministeri Mette Fredriksen perui tulonsa.

Jens Stoltenberg on ollut merkittävä hahmo Norjan sosiaalidemokraateissa: hän oli Norjan työväenpuolueen puheenjohtaja ja maan pääministeri vuosina 2000–2001 sekä 2005–2013.

Juttua päivitetään.